Dell, Akıllı Cihazlar İçin 1 Milyar Dolar Ar-Ge Bütçesi Ayırdı

Dell, sadece akıllı cihazlar üzerine geliştirmeler yapacak yeni bir bölüm kuruyor. Bu bölümün bütçesi ise 1 Milyar Dolar.

Dell, New York’ta düzenlediği etkinlikte bu yatırımın üç yıl içerisinde gerçekleşeceğini duyurdu. Şirketin yeni akıllı cihazlar bölümünün yöneticisi VMware’ın eski CTO’su Roy O’Rarrell olacak.

Şirketin CEO’su yaptığı açıklamada yapay zeka ve akıllı cihazlar ile merkezde bulut teknolojisinin yer aldığı bağımsız bir ekosistem geliştireceklerini duyurdu. Bu cihazların hayatımızı değiştereceği açıklandı. Bölüm tamamen Dell’in kendi yazılımlarını ve donanımlarını kullanacak. Herhangi bir üçüncü parti donanımı ya da yazılımı şirketin cihazlarında yer almayacak.