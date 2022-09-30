Danimarkalı rüzgar türbini üreticisi Vestas, Max Bögl şirketi ile işbirliği yaparak 199 metre göbek yüksekliğine sahip bir rüzgar kulesi tasarladı. Bu, dünyanın en yüksek kara tabanlı rüzgar kulesi olacaktır. Bir önceki en yüksek rüzgar kulesi 99 metre yüksekliğindeydi.

CNBC‘nin haberine göre, rüzgar kulesinin yüksekliği “daha güçlü ve daha sabit rüzgar hasadına” olanak sağlayacak ve türbinin elektrik üretimini artıracak. Vestas’a göre, bu özellikle rüzgar türbinlerini yerleştirmek için genellikle sınırlı alan bulunan orta Avrupa’daki projeler için yararlıdır.

Rüzgar kulesi, şirketin V172 türbini ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu 7,2 MW’lık bir kapasiteye sahiptir. 4MW şu anda karadaki rüzgar türbinleri için standarttır. Kule beton ve çelikten yapılmıştır. Rüzgar türbinlerinin 2025 yılında Almanya ve Avusturya’da kurulması planlanmaktadır.

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Göbek yüksekliği olan 199 metre, yerden türbinin rotorunun merkezine kadar olan mesafeyi ifade etmektedir. CNBC’ye göre ABD Enerji Bakanlığı, hub yüksekliğinin 1998’den bu yana yüzde 66 arttığını ve 2021’e kadar maksimum 94 metreye ulaşacağını belirtiyor.

Vestas’ın rüzgar kulesi 199 metre ile önemli ölçüde daha büyüktür. Açık deniz türbinlerinin boyutları da son yıllarda büyümüştür. Örneğin General Electric’in Haliade X modeli 260 metre yüksekliğe ve 107 metre uzunluğunda rotor kanatlarına sahiptir.