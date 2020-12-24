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Cyberpunk 2077 1.06 yaması çıktı: Oyunu çökerten o hata giderildi
Cyberpunk 2077 için 1.06 yaması bugün itibarıyla konsollar ve PC için kullanıma sunuldu. Güncellemeyle birlikte CD Projekt RED, oyundaki 8 MB dosya kaydetme sınırının kaldırıldığını duyurdu. Böylelikle PC’nizde 8 MB’den fazla kaydedilen dosya olması durumunda meydana gelen çökme problemi de düzeltilmiş oldu.
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Cyberpunk 2077 1.06 güncellemesi, önemli bir sorunu düzeltti
Cyberpunk 2077 çıkışından bu yana birbirinden akı almaz problemlerle, oyun severlerin oyun keyfine çomak sokmaya devam ediyor. Özellikle PS4 ve PS5’te oynanamayacak derecede hataları bulunan Cyberpunk 2077’ye bugün 1.06 güncellemesi geldi. Oyunun geliştiricisi CD Projekt Red tarafından yayınlanan güncellemeyle beraber, özellikle oyunun kullanılamaz hale gelmesine sebep olan 8 MB dosya kaydetme sınırı kaldırılmış durumda.
Bildiğiniz üzere Cyberpunk 2077’de kayıt dosyasının boyutu eğer ki 8 MB’den fazlaysa, oyun çöküyordu veya göreceli olarak bir şekilde kullanılamaz hale geliyordu. Sebebi bir türlü bilinmeyen bu hata, Cyberpunk 2077 için kullanıma sunulan 1.06 güncellemesi sayesinde düzeltildi. Bu noktada 8 MB sınırı arttı mı yoksa tamamıyla kaldırıldı mı bilinmiyor, çünkü CD Projekt RED konuyla alakalı olarak net bir açıklamada bulunmadı.
1.06 güncellemesiyle düzeltilen diğer hatalar
- Görev: Dum Dum artık Second Conflict sırasında Totentanz girişinde kaybolmayacak .
- Konsol: Oyunun bellek yönetiminde yapılan iyileştirmeler ve optimizasyonlar sayesinde, kilitlenme problemi nispeten daha az yaşanacak.
- PC: 8 MB kayıt dosyası sınırı kaldırıldı. Not: Bu, güncellemeden önce bozuk olan kayıt dosyalarını düzeltmez.
1.06 yamasından önce de, CD Projekt RED geçtiğimiz hafta Cyberpunk 2077 için 1.05 kodlu yamayı oyun severlerin beğenisine sunmuştu. 1.05 güncellemesiyle düzeltilen önemli hataların başında ise; Delamain karakterinin baş aşağı görünmesi, NPC’ler tarafından gelen çağrıların gecikmeli gelmesi, silahtaki işaretlerin ekranda kalması gibi oyunun oynanışını doğrudan olumsuz etkileyen hatalar bulunuyor.
Bugünkü 1.06 yamasıysa aynı şekilde Cyberpunk 2077 oyununda yaşanan önemli bir çökme sorununu düzeltti. Anlaşılan o ki CD Projekt RED, oyundaki problemleri yavaş yavaş da olsa bir şekilde giderecek ve oyunu daha oynanabilir hale getirecek. Ancak bu tarz güncellemeler Cyberpunk 2077’yi temize çıkaracak mı, orasını önümüzdeki günlerde göreceğiz.
Google, Windows 10 için Chrome’un RAM sorununu çözecek
Google, Windows 10 için Chrome tarayıcısının performansını ve işlevini iyileştireceğini ve geliştireceğini söyledi.
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Windows 10 için 2004 olarak da bilinen ve Mayıs 2020’de gelen güncelleme; işletim sisteminin Win32 uygulamalarında ve tarayıcılarda RAM kullanımını düzenlemeye izin veren “Segment Heap” işlevine önemli geliştirmelerde bulunmuştu. Google da bu iyileştirmeleri Windows 10 için Chrome tarayıcısının RAM kullanımını azaltmak için kullanacaktı.
Ancak WindowsLatest tarafından gelen bilgilere göre; geliştiriciler bu fonksiyonu kullanmaktan vaz geçip onun yerine Ağustos’tan beri gelişimde olan “ParitionAlloc-Everywhere” isimli bir özellikten faydalanmaya karar verdiler.
Google’ın bir süredir üzerinde çalıştığı işlev yerine bu özelliğe geçmesinin farklı sebepleri olabilir. Örneğin ismi geçen “ParitionAlloc-Everywhere” özelliğiyle beraber, RAM kullanımını azaltmanın dışında başka geliştirmeler de görüleceğinden bahsediliyor. Tarayıcıda kullanılan ayırıcıların ve tarayıcı güvenliğinin de bu işlevle artacağı düşünülüyor.
RAM kullanımını azaltılması, işlevin tarayıcıdaki kaynakları daha etkili ve verimli bir şekilde kullanarak yapacağı öngörülüyor. Aynı zamanda yine bu kaynakların daha sıkı ve daha iyi ayarlanmış bir şekilde tarayıcıda bulunmasıyla beraber olası saldırılana karşın alan daraltılmış olacak. Güvenliği geliştirecek bir başka işlev olan “MiraclePtr” de bahsedilebilecekler arasında.
Bu tip iyileştirmelerin geliş tarihleri ise netleşmiş değil ancak 2021 ortaları gibi konu hakkında daha fazla bilgi geleceğinden bahsediliyor. Dolayısıyla Mountain View merkezli şirketin üzerinde çalışacakları ve geliştirecekleri çokça şey olduğunu söyleyebiliriz.
Diğer taraftan son zamanlarda oldukça sevilen Microsoft Edge de bu sorun için birçok çalışmalar ve çözümler sunmuş, kullanılmayan sekmeleri beklemeye alan “Uyuyan Sekmeler” gibi bir çözüm getirmişti.
Hem Microsoft, hem de Google, sıkça kullanılan bu iki tarayıcılarını ilerletmek için çaba sarf ediyorlar gibi. Gelecek sonuçlar tabii ki zamanlar ortaya çıkacak olsalar da bu rekabetten ortaya çıkan gelişimin ve gösterilen çabanın asıl önemli olan şey olduğunu not düşmekte fayda var.
Güncelleme
Microsoft Flight Simulator, VR için geldi
Microsoft Flight Simulator, yeni gelen güncellemeyle birlikte birçok VR cihazı tarafından desteklenir hale geldi.
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Windows Mixed Reality cihazına sahip olanlar, özelliği kapalı beta olarak ilk önce deneme fırsatı yakalamışlardı. Şimdi ise özellik herkese açık hale geldi. Böylece HTC Vive, Microsoft Mixed Reality veya Oculus gibi SteamVR veya OpenXR uyumlu sanal gerçeklik cihazı olan kullanıcılar; yeni gelen güncellemeyle birlikte oyunu sanal gerçeklik gözlükleriyle de oynayabilecekler.
Aynı zamanda Sim Update 2 ile beraber gerçek zamanlı kar ve buz kaplamaları da Asobo stüdyosunun VR desteğinin yanında eklediği yeniliklerin arasında. Bu da oyunun en önemli özelliklerinden olan gerçek dünyada o andaki mevcut hava durumunu yansıtmayı amaçlayan işlevini bir adım daha ileri götürmüş gibi duruyor. Böylelikle kullanıcıların oyun deneyiminin önemli derecede artması muhtemel.
Son gelen güncellemede görebileceğimiz başka yenilikler de var. Bunlardan birisi Airbus A32Oneo için gelen iki yeni eğitim görevleri olmakla beraber yeni eklenen farklı görevler de görülebiliyor. Ayrıca güncelleme oyuna yeni ayarlamalar ve iyileştirmeler de getiriyor. Oyunun bazı sorunlarının çözülmesi ve yapılan optimizasyonlar da bu iyileştirmelerden birkaçı. Yine eklenen yeni özel üniformaların da oyuna güncellemeyle birlikte geldiklerini belirtelim.
Firmanın Youtube platformunda Microsoft Flight Simulator kanalı üzerinden paylaştığı VR tanıtım videosuna bu linkten ulaşabilirsiniz.
Güncelleme
Samsung Galaxy S10 Lite için Android 11 güncellemesi yayınlandı
Samsung Galaxy S10 Lite, Android 11 tabanlı One UI 3.0 güncellemesini bugün itibarıyla almaya başladı. Yaklaşık 2 GB boyutunda olan söz konusu güncelleme, Galaxy S10 Lite kullanıcılarına yepyeni bir kullanıcı arayüzüyle birlikte çeşitli güvenlik iyileştirmeleri getiriyor.
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Geçtiğimiz haftalarda Note20 ve S20 serileri için One UI 3.0 (Android 11) güncellemesini kararlı haliyle yayına alan Samsung, ibresini bu sefer de amiral gemisi olmayan akıllı telefonlarına çevirmiş gibi görünüyor. Zira, şirketin Android 11 tabanlı One UI 3.0 arayüz güncellemesi bugün itibarıyla sürpriz bir şekilde Galaxy S10 Lite için yayınlandı.
“Sürpriz bir şekilde” diyoruz, çünkü gerçekten bu gelişme tam anlamıyla bir sürpriz oldu. Bunun nedeniyse, Samsung’un Android 11 tabanlı One UI 3.0 güncellemesini daha Galaxy S10 ailesinin hiçbir üyesine dağıtmamış olmasından kaynaklanıyor. Örneğin Galaxy S10e, Galaxy S10, Galaxy S10+ ve Galaxy S105G de dahil Galaxy S10 serisinin diğer üyeleri Android 11’i almamıştı.
Samsung Galaxy S10 Lite kullanıcılarına Android 11 (One UI 3.0) müjdesi
Samsung Galaxy S10 Lite modelineyse bir anda Android 11 tabanlı One UI 3.0 güncellemesini veren Samsung, gerçekten hepimizi şaşırttı. Bu bağlamda G770FXXU3DTL1 yazılım sürümüne sahip yeni yazılım güncellemesi, Android’in Aralık 2020 güvenlik yamasını koluna takarak Galaxy S10 Lite kullanıcıları tarafından indirilebiliyor. Yaklaşık 2 GB (2,053,34 MB) dosya boyutuna sahip olan güncellemeyi, boyutunun büyük olması sebebiyle Wi-Fi kullanarak indirmenizde fayda var.
Bu arada SamMobile tarafından yapılan açıklamaya göre Samsung, güncellemeyi ilk etapta Hindistan ve İspanya pazarlarına dağıtıyor. OTA yoluyla kademeli olarak dağıtılan güncellemenin önümüzdeki birkaç hafta içindeyse bütün Samsung Galaxy S10 Lite kullanıcılarına ulaşacağı bildiriliyor. Hatta siz bu haberi okurken güncelleme telefonunuza ulaşmış olabilir. İsterseniz hemen şimdi Ayarlar » Yazılım güncelleme kısmına giderek güncellemelerinizi kontrol edebilirsiniz.
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