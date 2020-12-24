Cyberpunk 2077 1.06 yaması çıktı: Oyunu çökerten o hata giderildi

Google, Windows 10 için Chrome tarayıcısının performansını ve işlevini iyileştireceğini ve geliştireceğini söyledi.

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Windows 10 için 2004 olarak da bilinen ve Mayıs 2020’de gelen güncelleme; işletim sisteminin Win32 uygulamalarında ve tarayıcılarda RAM kullanımını düzenlemeye izin veren “Segment Heap” işlevine önemli geliştirmelerde bulunmuştu. Google da bu iyileştirmeleri Windows 10 için Chrome tarayıcısının RAM kullanımını azaltmak için kullanacaktı.

Ancak WindowsLatest tarafından gelen bilgilere göre; geliştiriciler bu fonksiyonu kullanmaktan vaz geçip onun yerine Ağustos’tan beri gelişimde olan “ParitionAlloc-Everywhere” isimli bir özellikten faydalanmaya karar verdiler.

Google’ın bir süredir üzerinde çalıştığı işlev yerine bu özelliğe geçmesinin farklı sebepleri olabilir. Örneğin ismi geçen “ParitionAlloc-Everywhere” özelliğiyle beraber, RAM kullanımını azaltmanın dışında başka geliştirmeler de görüleceğinden bahsediliyor. Tarayıcıda kullanılan ayırıcıların ve tarayıcı güvenliğinin de bu işlevle artacağı düşünülüyor.

RAM kullanımını azaltılması, işlevin tarayıcıdaki kaynakları daha etkili ve verimli bir şekilde kullanarak yapacağı öngörülüyor. Aynı zamanda yine bu kaynakların daha sıkı ve daha iyi ayarlanmış bir şekilde tarayıcıda bulunmasıyla beraber olası saldırılana karşın alan daraltılmış olacak. Güvenliği geliştirecek bir başka işlev olan “MiraclePtr” de bahsedilebilecekler arasında.

Bu tip iyileştirmelerin geliş tarihleri ise netleşmiş değil ancak 2021 ortaları gibi konu hakkında daha fazla bilgi geleceğinden bahsediliyor. Dolayısıyla Mountain View merkezli şirketin üzerinde çalışacakları ve geliştirecekleri çokça şey olduğunu söyleyebiliriz.

Diğer taraftan son zamanlarda oldukça sevilen Microsoft Edge de bu sorun için birçok çalışmalar ve çözümler sunmuş, kullanılmayan sekmeleri beklemeye alan “Uyuyan Sekmeler” gibi bir çözüm getirmişti.

Hem Microsoft, hem de Google, sıkça kullanılan bu iki tarayıcılarını ilerletmek için çaba sarf ediyorlar gibi. Gelecek sonuçlar tabii ki zamanlar ortaya çıkacak olsalar da bu rekabetten ortaya çıkan gelişimin ve gösterilen çabanın asıl önemli olan şey olduğunu not düşmekte fayda var.