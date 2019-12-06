Cuma Raporu #79: 2019’un en iyileri, ABD’nin Samsung sevdası ve dahası

Cuma Raporu #77 videomuzda haftanın öne çıkan gelişmelerinin değerlendirdik.

Cuma Raporu #77 haberleri ve zaman çizelgesi

00:15 Kim Kullanmak İster duyurusu

03:14 Cuma indirimleri

05:55 Ankara’da neler oldu?

14:55 Xiaomi’nin 100W şarjı seneye geliyor

19:20 Honor 9X Türkiye lansmanı gerçekleştirildi

22:33 Huawei Freebuds 3 ve Watch GT2 satışta

26:50 Mate X ekran değişim fiyatı

27:55 Mi Band 3i satışta

29:22 İnsan gazının kokusunu değiştiren ilaç