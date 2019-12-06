Cuma Raporu
Cuma Raporu #79: 2019’un en iyileri, ABD’nin Samsung sevdası ve dahası
Cuma Raporu #79 haberimizde, haftanın önce çıkan gelişmelerini değerlendirdik.
5:38 Uygulamaların 2019 raporları
13:34 Apple yılın uygulamaları
14:39 Spotify yıllık özet
17:47 Qualcomm, akıllı telefonlar için dünyanın en büyük parmak izi sensörünü tanıttı (3D Sonic Max)
23:26 Amerika’da en popüler android ‘’Samsung’’
32:00 Trendyol, Sürat kargoyu alabilir dedikodusu
41:22 Huawei Amerika’dan Kanada’ya taşınıyor
Kim Kullanmak İster başvuru formu: https://docs.google.com/forms/d/1Kvdf2Zt5rhFzjnSm1p5kpxZrQpyDDO-MYiYio_bmjAg/edit
Google Play 2019’un En İyileri – https://hwp.com.tr/google-play-2019un-en-iyileri-belli-oldu-124026
Spotify Yıllık Özet – https://www.spotify.com/tr/wrapped/
3D Sonic Max – https://hwp.com.tr/qualcomm-parmak-izi-tarayicisi-123975
Cuma Raporu
Cuma Raporu #77: Ankara’da olanlar, Honor 9X ve dahası
Cuma Raporu #77 videomuzda haftanın öne çıkan gelişmelerinin değerlendirdik.
Cuma Raporu #77 haberleri ve zaman çizelgesi
00:15 Kim Kullanmak İster duyurusu
03:14 Cuma indirimleri
05:55 Ankara’da neler oldu?
14:55 Xiaomi’nin 100W şarjı seneye geliyor
19:20 Honor 9X Türkiye lansmanı gerçekleştirildi
22:33 Huawei Freebuds 3 ve Watch GT2 satışta
26:50 Mate X ekran değişim fiyatı
27:55 Mi Band 3i satışta
29:22 İnsan gazının kokusunu değiştiren ilaç
Cuma Raporu
Cuma Raporu #76: Xiaomi Ankara, Instagram yenilikleri ve dahası
Cuma Raporu #76 videomuzda, haftanın öne çıkan gelişmelerini değerlendirdik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
Tüm Cuma Raporu bölümlerimize buradan ulaşabilirsiniz.
Cuma Raporu #76 haberleri zaman çizelgesi
Ankara’nın ilk Xiaomi Mi Store’u açılıyor
Instagram like’ları kaldırdı
Instagram, TikTok’a rakip oluyor!
Motorola Razr tanıtıldı
16 inç MacBook Pro tanıtıldı
House M.D. Türkiye’ye uyarlanıyor: Hekimoğlu!
Cuma Raporu
Cuma Raporu #75: Mi Note 10, Microsoft deneyi ve dahası!
Cuma Raporu #75 videomuzda, haftanın öne çıkan gelişmelerini değerlendirdik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
Cuma Raporu #75 haberleri zaman çizelgesi
00:50 Xiaomi Mi Note 10 tanıtıldı
05:04 Microsoft’un 4 gün çalışma deneyi
07:20 Baz istasyonları üzerine kapsamlı araştırma
10:53 Spotify zamlandı
14:13 Hepsiburada Apple’ın yetkili e-ticaret platformu oldu
16:41 Bazı Samsung TV’lerinden Netflix uygulaması kalkıyor