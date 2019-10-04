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Cuma Raporu

Cuma Raporu #70: Surface Duo, Call of Duty Mobile ve dahası

Cuma Raporu #70 videomuzda, haftanın öne çıkan teknolojik gelişmelerini değerlendirdik. Bakalım bu hafta neler olmuş?

Cuma Raporu #70 zaman çizelgesi

00:45 Microsoft Surface Duo tanıtıldı
07:36 Call of Duty Mobile çıktı
12:20 KVKK’dan Facebook’a ceza
22:23 Samsung, Çin’deki son fabrikasını da kapattı
27:27 Deep Fusion özelliği iOS 13.2 Beta sürümüne ulaştı
31:30 Deprem için ortak hat kuruluyor

 

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Uzun süredir teknoloji basınında yer alan Kerem, başta mobil teknolojiler olmak üzere donanım ve kripto paralar ile de ilgileniyor.

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Cuma Raporu

Cuma Raporu #69: Deprem ve operatörler, yeni telefonlar ve dahası

27 Eylül 2019

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Cuma Raporu #69

Cuma Raporu #69 videomuzda, geçtiğimiz haftanın önemli teknoloji haberlerini değerlendirdik. Bakalım bu hafta neler olmuş?

Cuma Raporu #69 haberleri zaman çizelgesi

Deprem sonrası operatörler hizmet veremedi
Google Play Pass duyuruldu
Android 10 Go Edition tanıtıldı
OnePlus 7T ve OnePlus Q1 TV’leri duyuruldu
Xiaomi etkinliği ve tanıtılan ürünler
Netflix Türkiye sansürü mü başladı?

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Cuma Raporu

Cuma Raporu #68: 6000 mAh’lik telefon, DxOMark ve dahası

20 Eylül 2019

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Cuma Raporu #68

Cuma Raporu #68 videomuzda, haftanın öne çıkan teknolojik gelişmelerini değerlendirdik. Bakalım bu hafta neler olmuş?

Cuma Raporu #68 haberleri zaman çizelgesi

01:15 Huawei Mate 30 ailesi tanıtıldı
05:22 iOS 13 çıktı
08:30 Kahve Dünyası’ndan “Hazır Al” servisi
13:40 DxOMark kriterlerini değiştirdi
24:01 Samsung M10s ve M30s tanıtıldı
30:16 Kitlesel saldırıların oyunla ilgisi var mı?

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Cuma Raporu

Cuma Raporu #67: Honor 20 fiyatı, Mi 9 Lite ve dahası

13 Eylül 2019

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Cuma Raporu #67 videomuzda her hafta olduğu gibi teknoloji dünyasının öne çıkan gelişmelerini konuştuk. Bakalım bu hafta neler olmuş?

01:10 Xiaomi Mi 9T’ye Android 10 geliyor
05:05 Galaxy M10s sızdırıldı
08:15 Honor 20 Türkiye fiyatı açıklandı
13:13 Microsoft’tan Huawei açıklaması
15:40 Yeni iPhone modelleri tanıtıldı
17:07 Xiaomi Mi 9 Lite geliyor

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