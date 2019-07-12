Cuma Raporu #58: IMEI mevzusu, Galaxy Note 10 ve dahası

Cuma Raporu #58 videomuzda, haftanın öne çıkan teknolojik gelişmelerini değerlendirdik. Bakalım bu hafta teknoloji dünyasında neler olmuş?

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Cuma Raporu #58 haberleri

Yeni torba yasaya göre klonlanmış cep telefonları dört ay içinde kapatılacak. Telefonların kullanıma tekrar açılması için ise tüketiciler bir yıl içinde 250 TL yatırması gerekecek.

Google Translate yeni güncellemesi ile ‘Anında Çeviri’ özelliğinde 60 dili destekleyecek. Desteklenen yeni diller arasında Arapça ve Hintçe de bulunuyor.

3D yazıcı ile Lamborghini Aventador ürettiler

Amerika’da yaşayan bilim insanı Sterling Backus ve oğlu 3D yazıcı ile Lamborghini Aventador üretmeyi başardı.

Torunu olduğunu ifade eden bir Reddit kullanıcısı ninesinin The Legend of Zelda: Twilight oyununu 755 saatte bitirdiğini öne sürdü.

Huawei’nin Güney Afrika şubesi EMUI 9.1 güncellemesinin 5 cihaza temmuz ayında paylaşılacağını duyurdu. 27 Mart 2018 tarihinde tanıtılan P20 Pro’da yeni güncellemeyi alacak cihazların arasında.

Samsung Galaxy Note 10+ modelinin görüntüleri, FCC raporlarıyla sızdırıldı. Sızıntıya göre akıllı telefonda 3.5 mm kulaklık jakına yer verilmeyecek.

Redmi Note 7, global satışta rakiplerine karşı gövde gösterisi yaptı. Xiaomi’nin alt markası olan Redmi’nin Note 7 serisinde 15 milyon adet cihaz satışını gerçekleştirdiğini duyurdu.

Spofity Lite uygulaması, yaklaşık bir yıllık beta sürecinden sonra nihayet çıktı. Şimdilik 36 ülkeye sunulan uygulama, adından da anlayabileceğiniz gibi ana Spotify uygulamasına oranla daha düşük teknik özelliklere sahip telefonlar için geliştirildi.