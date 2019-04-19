Cuma Raporu #46: PlayStation 5, Amazon aynı gün teslimat ve dahası!

Cuma Raporu #46 videomuzda, her zaman olduğu gibi haftanın öne çıkan teknolojik gelişmelerini değerlendik. Bakalım bu hafta neler olmuş?

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Cuma Raporu #46 haberleri

Ubisoft’tan Notre-Dame için bağış – Şirket katedral için 500 bin € bağış yaptı ve oyunculara Assassin’s Creed Unity oyununu hediye ediyor.

Game of Thrones yeni sezonu rekor kırdı – Korsan tüketimde %76 yasa dışı yayınlar, geri kalan ise torrent üzerinden.

Qualcomm ve Apple anlaşması – İki şirket birbirlerine olan patent davalarından vazgeçti, Qualcomm Apple için 5G modem üretecek.

Tinder, Netflix’i geçti! – Yayınlanan rapora göre elde edilen gelirde Tinder, Netflix’i geçmeyi başardı

Disney+ sonrası Netflix’te düşüş – Disney’in yeni servis tanımından sonra Netflix hisselerinde 8 milyar dolar azalma oldu.

Amazon aynı gün teslimata başladı – Sadece İstanbul’da geçerli olan hizmetinn fiyatı ise 12.90 TL

Sony, PS5 için ilk bilgileri açıkladı – 2020’de gelmesi beklenen konsolda SSD ve Ray Tracing desteği olacak