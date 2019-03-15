Cuma Raporu #41: ‘Kusursuz tam ekran’, Honor 10i ve dahası

Cuma Raporu #41 videomuzda, haftanın öne çıkan gelişmelerini değerlendirdik. Bakalım bu hafta teknoloji dünyasında hangi haberler öne çıkmış?
Cuma Raporu #41 haberleri
Samsung Galaxy S10 Türkiye lansmanı gerçekleştirildi – Zaten satışta olan cihaz için Volkswagen Arena’da bir lansman düzenlendi.
Samsung: “Kusursuz tam ekranlı telefon geliştirilebilir” – Şirketin ekran bölümü başkan yardımcısı, kamerayı gizleyebilmenin ileride mümkün olacağını belirtti.
Firefox Send duyuruldu – Firefox dosya paylaşım servisi Send ile kullanıcılara dosya gönderim imkanı sunuyor.
Twitter’ın yeni güncellemesi – Sosyal ağa gelen güncellemeyle kamerayı ekranı kaydırarak açabiliyorsunuz.
Huawei ekran fiyatlarında kampanya – Şirket yaptığı duyuru ile ekran değişim fiyatlarında %40’a varan indirim yaptığını açıkladı.
Honor 10i sızdırıldı – Cihaz özellikle üçlü arka kamera sistemi ve 32 MP’lik ön kamerasıyla dikkat çekiyor
Apple olayı meclise taşındı – Geçen sene telefonların yavaşlattığı ortaya çıkan Apple, araştırma önergesiyle meclise taşındı.
Hakan: Muhafız’ın yeni sezonu geliyor – Hakan: Muhafız dizisinin yeni sezonu 26 Nisan’da Netflix’te yayında olacak.
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