Cuma Raporu #21: Honor 8X Türkiye’de, Galaxy A7 (2018) fiyatı ve dahası

Cuma Raporu #21: Honor 8X Türkiye’de, Galaxy A7 (2018) fiyatı ve dahası

26 Ekim, 2018 VİDEO 0 yorumlar

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Cuma Raporu #21 videomuzda, yine haftanın öne çıkan gelişmelerini sizler için yorumladık. Bakalım bu hafta neler olmuş?

Cuma Raporu #21 haberleri

Honor 8X Türkiye’ye geliyor – Kirin 710 işlemcisiyle gelen cihaz ülkemizde satışa çıkıyor.

Steam indirim tarihi sızdırıldı – Steam’in önümüzdeki üç indirim tarihi internete düştü.

Galaxy A7 (2018) Türkiye fiyatı belli oldu –  Modelin tavsiye edilen satış fiyatı 3.399TL olarak açıklanırken, lansmana özel olarak gerçekleştirilen indirimle 3.099TL’den satın alınabilecek.

Xiaomi Mi Mix 3 tanıtıldı Ön tarafında manyetik bir kaydırma bölümü yer alan Mi Mix 3 lanse edildi.

Drone kullanımına yeni düzenleme – BTK, Drone kullanımına ilişkin yeni bir düzenleme getiriyor.

 

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