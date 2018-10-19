Cuma Raporu #20: Mate 20 ailesi, Narcos: Mexico ve dahası

Cuma Raporu #20 videomuzda, her zaman olduğu gibi haftanın öne çıkan teknolojiler gelişmelerini değerlendirdik. Bakalım bu hafta neler olmuş?

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Cuma Raporu #20 haberleri

Huawei Mate 20 ailesi ve diğer modeller tanıtıldı – Londra’da düzenlenen ve bizim de yerinden takip ettiğimiz etkinlikle Huawei en yeni akıllı telefon ve giyilebilir ürünlerini resmi olarak tanıttı.

AnTuTu Eylül ayının en iyi telefonlarını sıraladı – Her ay olduğu gibi AnTuTu Benchmark, en hızlı Android cihazlar sıralamasını yayınladı.

Narcos: Mexico’nun fragmanı yayınlandı – Netflix’in sevilen dizisi Narcos, yeni sezonuyla 16 Kasım’da karşımızda! – Netflix’in sevilen dizisi Narcos, yeni sezonuyla 16 Kasım’da karşımızda!

Türkiye’nin ilk yerli elektrikli otomobili görücüye çıktı – Dr. Gürsel Güzel önderliğinde üretilen TM 480 isimli otomobil ilk kez görücüye çıktı

Sony Android Pie takvimini açıkladı – Takvime göre XZ Premium, XZ1 ve XZ1 Compact modelleri 26 Ekim’de XZ2 Premium ise 7 Kasım’da güncelleme alacak.