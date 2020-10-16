Video
Cuma Raporu #124: iPhone 12, İstanbul Bilişim iflası ve dahası
Akıllı Telefon
OPPO Reno 4 incelemesi | Şık, hafif ve performanslı
OPPO Reno 4 incelemesiyle karşınızdayız. Reno 4 ailesinin isim babası ve ortanca modeli olan cihazın detayları videomuzda!
İlginizi çekebilir; OPPO Reno 4 Pro neler sunuyor? | 65 Watt şarj!
OPPO Reno 4 incelemesi | Şık, hafif ve performanslı
Reno 4 tasarımsal olarak OPPO telefonu olduğunu gösteren ve şık bir yapıda geliyor. Galaktik mavi rengi mat yapısıyla dikkat çekici duruyor. Aynı zamanda mat yüzey kullanılması da parmak izini neredeyse hiç göstermeden durabiliyor.
6,4 inç Full HD+ AMOLED bir ekran kullanan Reno 4 modelinde %90’ı aşan ekran boyut oranı da bir o kadar güzel olmuş. 800 nit’e kadar çıkabilen parlaklığı da güneş altında rahat bir kullanım vadediyor. Snapdragon 720G işlemcisi, 8 GB belleği ve 128 GB depolama alanı da cihazın öne çıkan yanlarından. Depolama alanını MicroSD kart ile arttırmanız da mümkün.
48 MP ana kameranın yanı sıra 8 MP geniş açı, 2 MP makro ve 2 MP de mono lens kullanan cihaz, oldukça hoşunuza gidecek fotoğraf ve videolar çekebilir. Yapay Zeka Renkli Portre, Gece Portresi ve 960fps süper ağır çekim desteği de farklı videolar yaratmanız için destekçiniz olacak.
7,7 mm inceliğinde ve 165 gram hafifliğindeki cihaz, Reno 4 ailesinin öne çıkan cihazlarından biri olacak gibi görünüyor. Detayları videoda görebilirsiniz.
İyi seyirler…
Video
“GERÇEK” Samsung Galaxy S20 FE kutusundan çıkıyor
Samsung Galaxy S20 FE (Fan Edition) elimize ulaştı. Samsung.com.tr‘den satın aldığımız ve incelemeye gönderilen Snapdragon’lu modelden farklı olarak Exynos işlemcili kullanan modeli kutusundan çıkartıyoruz. Önümüzdeki günlerde detaylı bir inceleme videosu tabii ki kanalımızda olacak.
Kutudan neler neler çıkıyor?
Cihazın kutusundan 15W şarj cihazı ve USB Type-C kablosu çıkıyor. İlginçtir ilk kez bir Samsung telefonunun kutusundan kulaklık çıkmadığına şahit olduk.
Samsung Galaxy S20 FE neler sunuyor?
Arka tarafı yumuşak dokulu plastik, yan çerçeveleri ise metal malzeme kullanan cihaz ön tarafta delik çentik tasarımlı bir ekranla geliyor. 6.5 inç boyutlu Super AMOLED ekranda Full HD+ çözünürlük sunuluyor. Bu ekranın 120 Hz tazeleme hızı sunuyor olması cihazın en büyük avantajlarından bir.
Exynos 990 işlemcisiyle gelen modelde 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunuyor. Kamera tarafında ise OIS destekli 12 MP ana kamera ve yine OIS destekli 3x zoom yapabilen bir telephoto kamerası var. Üçüncü kamera ise ultra geniş açı olarak tercih edilmiş. Ön tarafta da delik çentiğin içerisinde 32 MP’lik bir selfie kamerası bulunuyor.
Son olarak telefonda 4500 mAh pil ve 25W hızlı şarj desteği yer alırken, kablosuz şarj noktasında da 15W’lık bir destek bulunuyor.
Video
2000 – 3000 TL arası en iyi akıllı telefonlar (2020 v3)
2000 – 3000 TL arası en iyi akıllı telefonlar – 2020 v3 listemizde, bu yıl yaptığımız tavsiye listelerinin üçüncüsüne başlıyoruz. İlk listemizde 2000 – 3000 TL arası en iyi akıllı telefon modellerine yakından bakıyoruz.
Listeyle ilgili bilmeniz gerekenler
Oluşturduğumuz akıllı telefon tavsiye listeleri, deneyimlerimize göre subjektif olarak değerlendirilmesi gereken ve fiyat performans oranını gözeterek oluşturduğumuz bir liste. Her zaman olduğu gibi internetteki popüler web sitelerinden fiyatları alıyoruz ve baktığınız yere göre fiyatlarda değişiklik olabileceğini unutmayın. Ayrıca listemizde sadece Türkiye garantili olan akıllı telefon modelleri bulunuyor.
Şimdilik 2000 – 3000 TL arası için başladığımız yeni seride, yine 10.000 TL’ye varan yeni liste videolarıyla devam edeceğiz.
2000 – 3000 TL arası en iyi akıllı telefonlar 2020 v3
Realme 5i (Realme 5i (2200 TL)
Damla çentik tasarımı
6.52 inç 720p HD
Snapdragon 665
4 GB RAM – 64 GB depolama
12 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP
5000 mAh pil
GM 20 Pro (2299 TL)
Damla çentik tasarımı
6.30 Full HD+
MediaTek Helio P70
6 GB RAM + 128 GB depolama
48 MP + 8 MP + 2 MP
4050 mAh pil
Realme 6 (2500 TL)
Delik çentik
6.5 inç 1080p Full HD – 90 Hz
Helio G90T
4 GB RAM – 128 GB depolama
64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP
4300 mAh pil
Galaxy M31 (2.899 TL)
Damla çentik
Super AMOLED panel – 6.4 inç Full HD
Exynos 9611
6 GB RAM – 128 GB depolama
64 MP + 8 MP + 5 MP + 5 MP kamera
6000 mAh
Redmi Note 9S (2700TL – 3000 TL)
Damla çentik
6.67 inç FUll HD – IPS LCD
4 GB RAM – 64 GB depolama
48 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP
5020 mAh pil