Cuma Raporu #124: iPhone 12, İstanbul Bilişim iflası ve dahası

OPPO Reno 4 incelemesiyle karşınızdayız. Reno 4 ailesinin isim babası ve ortanca modeli olan cihazın detayları videomuzda!

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Reno 4 tasarımsal olarak OPPO telefonu olduğunu gösteren ve şık bir yapıda geliyor. Galaktik mavi rengi mat yapısıyla dikkat çekici duruyor. Aynı zamanda mat yüzey kullanılması da parmak izini neredeyse hiç göstermeden durabiliyor.

6,4 inç Full HD+ AMOLED bir ekran kullanan Reno 4 modelinde %90’ı aşan ekran boyut oranı da bir o kadar güzel olmuş. 800 nit’e kadar çıkabilen parlaklığı da güneş altında rahat bir kullanım vadediyor. Snapdragon 720G işlemcisi, 8 GB belleği ve 128 GB depolama alanı da cihazın öne çıkan yanlarından. Depolama alanını MicroSD kart ile arttırmanız da mümkün.

48 MP ana kameranın yanı sıra 8 MP geniş açı, 2 MP makro ve 2 MP de mono lens kullanan cihaz, oldukça hoşunuza gidecek fotoğraf ve videolar çekebilir. Yapay Zeka Renkli Portre, Gece Portresi ve 960fps süper ağır çekim desteği de farklı videolar yaratmanız için destekçiniz olacak.

7,7 mm inceliğinde ve 165 gram hafifliğindeki cihaz, Reno 4 ailesinin öne çıkan cihazlarından biri olacak gibi görünüyor. Detayları videoda görebilirsiniz.

İyi seyirler…