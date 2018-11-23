Cuma indirimleri gerçek mi, kandırmaca mı? (VİDEO)

Hepsiburada, MediaMarkt, Amazon ve neredeyse satış yapan tüm kanallarda her yıl olduğu gibi bu yıl da Cuma indirimleri başladı. Sosyal medyada birçok insan, bu indirimlerden önce bir “bindirme” yapıldığından ve indirimlerin gerçek olmadığından şikayetçi.

Benzer bir şüpheye biz de sahiptik ve geçtiğimiz hafta Türkiye’nin en önemli e-ticaret sitelerinden, öne çıkan akıllı telefonların fiyatlarının ekran görüntüsünü aldık. Şimdi de indirimlerin başlamasından sonra hangi telefon kaç TL’ydi, şimdi kaç TL oldu sorusunu cevaplandırıyoruz. Ayrıca videoda bizim tavsiye ettiğimiz, fiyatını uygun bulduğumuz ürünlerle alakalı da bilgiler bulabilirsiniz.

Siz Cuma indirimleri ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Herhangi bir ürün aldınız mı veya fiyatları cazip buluyor musunuz?