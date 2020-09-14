Oyun
Crysis Remastered, konsollarda ışın izleme desteğine sahip olacak
Crysis Remastered çıkışına yakın yeni bilgiler vermeye devam ediyor. Efsanevi oyun, PlayStation 4 Pro ve Xbox One X konsollarında ışın izleme desteği ile geliyor.
İlginizi çekebilir; Xbox Series S’in etkileyici yüklenme sürelerini yansıtan bir video paylaşıldı
Konsollarda ışın izleme teknolojili ilk oyun, Crysis Remastered!
Efsanevi aksiyon oyunu Crysis, “Remastered” versiyonu ile birlikte hayranlarını sevindirmeye hazırlanıyor. Oyun tarihinde önemli bir yeri olan ve içerik anlamında da oldukça dolu olan oyun, aynı zamanda donanımsal anlamda oldukça zorlayıcı. Yeniden düzenlenmiş hali ile birlikte ışın izleme teknolojisine sahip olacak Crysis, mevcut konsollara da bu teknolojiyi sunmaya hazırlanıyor. Yapımcı firma Crytek, YouTube üzerinden yaptığı duyuru ile birlikte oyunun mevcut konsollarda piyasaya çıkan ilk ışınizleme teknolojili oyun olacağını duyurdu.
Xbox One X ve PlayStation 4 Pro cihazlarından alınan görüntülerin paylaşıldığı fragman ile birlikte, mevcut konsolların donanım gücü en ciddi sınav ile test edilecek. Öte yandan PlayStation 4 ve Xbox One sahipleri bu özellikten ne yazık ki yararlanamayacaklar. Ayrıca donanımsal anlamda bu teknolojiyi desteklemesi mümkün olmayan Nintendo Switch cihazlarında da bu özellik kullanılamayacak. Hali hazırda oyun zaten geçtiğimiz aylarda Nintendo Switch için çıkmıştı. PC, Xbox One X ve PlayStation 4 Pro cihazlarında kullanılabilecek bu özellik ile birlikte hayranların oyuna olan merakları ve beklentileri de artmış bulunmakta. 18 Eylül tarihinde piyasaya çıkacak efsane aksiyon oyunu Crysis Remastered, bakalım limitleri ne kadar zorlayabilecek bekleyip göreceğiz.
Oyun
Playstation 5 kutu içeriği ortaya çıktı!
Sony’nin yeni nesil konsolu Playstation 5 hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Henüz fiyatı veya çıkış tarih bilgisi ise bilinmiyor. Ancak Sony, 16 Eylül’de yeni bir Playstation 5 etkinliği yapacağını duyurdu. Bu etkinlikte konsolun fiyatını ve çıkış tarihini öğrenmeyi umuyoruz. Şimdiyse Playstation 5 kutu içeriği ortaya çıktı. Bunun yanı sıra model numaraları ortaya çıktı.
İlginizi çekebilir: Playstation 5 fiyatı ve çıkış tarihi 16 Eylül’de duyurulacak!
Playstation 5 kutusundan kulaklık çıkmayacak
Bir siteden alınan ekran görüntüsüne göre Playstation 5 kutu içeriği hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Buna göre, kutudan ”Wireless controller” yani PS5’in yeni kontrolcüsü DualSense, HDMI kablosu, USB kablosu ve güç kablosu yer alacak. Tabi ki 825 GB SSD kapasitesine sahip Playstation 5 de kutuda bulunacak. Ayrıca konsol, ”Astro’s Playroom” isimli önceden yüklenmiş bir oyunla birlikte gelecek. Bu ekran görüntüsüne göre şaşırtıcı detay ise, kutudan herhangi bir kulaklık çıkmayacak olması. Playstation 5’in selefi Playstation 4, mikrofonlu ve mono bir kulaklık ile birlikte geliyordu.
Bildiğimiz üzere, Playstation 5 iki farklı versiyona sahip olacak. Dijital model, CFI-1051B model numarasına sahipken; Blu-Ray versiyon, CFI-1015A model numarasına sahip olacak. Bir diğer dikkat çeken detay ise ”Base” ibaresi. Buradan yola çıkarak konsolun daha yüksek fiyatlı bir üst versiyonu da bulunabilir. Üst versiyon büyük ihtimalle daha yüksek boyutlu bir SSD ile birlikte gelecek.
Oyun
Chromebook GeForce Now için Steam Sync desteği geldi!
Geçtiğimiz ay sonu Chromebook bilgisayarlara beta olarak sunulan GeForce Now için Steam Sync desteği ile kullanıcıların kütüphanedeki oyunlara erişmesi kolaylaştırıldı.
İlginizi çekebilir: Nvidia’dan GeForce Now’a katılacak oyunlar için yeni karar!
Haftalık güncellemeyle Steam Sync desteği geldi
Güncel oyunları düşük konfigürasyonu olan bilgisayarlarda da oynamaya olanak sunan Nvidia GeForce Now, geçtiğimiz ay Chromebook kullanıcıları ile buluşmuştu. Ancak Steam kütüphanelerindeki oyunlara GeForce Now üzerinden erişme ve eşitleme konusunda sıkıntı yaşayan kullanıcılar, tüm bu işlemleri manuel olarak gerçekleştirmek zorundaydı.
Beta kullanıcılarının canını sıkan bu manuel işlemi hemen düzeltmeye koyulan platform geliştiricileri, Steam Sync yani otomatik kütüphane senkronizasyonu desteğini, haftalık güncelleme ile beta kullanıcılarına sunuldu. Halihazırda sahip oldukları oyunları kolaylıkla Geforce Now‘daki ‘My library’ kısmıyla otomatik eşitlemeyi sağlayan Steam Sync, yeni satın almalarda ise manuel olarak yenilemeyi gerektiriyor.
Chromebook için Stadia hazırlığı
Dev teknoloji şirketi Google, elbetteki Chromebook‘ları ve kullanıcıları Nvidia‘ya teslim etmekten yana değil. Halihazırda kendi stream-oyun platformu olan Stadia‘yı, Chromebook için daha yaygın ve kullanılabilir yapmak adına çalışmalarını sürdürüyor. Chrome Story’de yer alan bir habere göre ChromeOS‘lerde bir sonraki güncellemede Stadia, önyüklü olarak gelebilir. Şu an Stadia’nın web aplikasyonunu indiren kullanıcılar için Chromebook’larda platformu kullanmak mümkün olsa da çoğu kullanıcı bundan bir haber.
Sistem güncelleme kodları arkasındaki detaylardan öğrenilen bu gelişmeyle beraber Stadia’nın ChromeOS‘de tamamen kullanılabilir olacağına kesin gözüyle bakılıyor. Nvidia GeForce Now ve Stadia destekleriyle beraber Chromebook‘lar, oyun oynamayı seven ChromeOS kullanıcıları için de cazibe kazanıyor.
Oyun
Microsoft, xCloud ile Sony’nin tahtını sallamaya hazırlanıyor!
Microsoft’un bulut oyun servisi xCloud, ilk ay için 1$ gibi bir ücretle oyuncularla buluşacak. Xbox konsolu bulunmayan oyunseverleri de hedef alan Microsoft, Sony’nin kitlesinden de pay almaya çalışacak.
İlginizi çekebilir: Xbox Game Pass PC fiyatı iki katına çıkıyor!
xCloud ile Microsoft’dan yeni atak
Google Stadia, Nvidia GeForce Now gibi bulut oyun hizmetleri yakın dönem içerisinde hayatımıza girmişti. GeForce Now ve Stadia haricinde pazar payı elde etmeyi amaçlayan diğer şirket ise Microsoft gibi görünüyor. Microsoft, halihazırda konsollarla ve PC ile kullanılabilen Xbox Game Pass ile ülkemizde de oldukça başarılı oldu. Birçok oyuncuyu kendi tarafına çekmeyi başaran Microsoft, GadgetsNow‘da yer alan habere göre bulut tabanlı oyunculuk için de iddialı adımlar peşinde.
xCloud ilk ay yalnızca 1$
Ülkemizde ilk ay ücreti 5,90 TL, sonraki aylarda ise 44,90 TL olan Xbox Game Pass Ultimate, ABD’de 14,90 $ ile oyunseverlerle buluşuyor; xCloud ile bu oyunlara erişmek de mümkün oluyor. Servis, Xbox sahibi olmayan ama aboneliği bulunan oyunseverleri, Xbox Game Pass kütüphanesinde yer alan yüzü aşkın oyunla buluşturuyor. Android cihaz ve bir kontrolcü, kütüphanedeki oyunları deneyimlemek için yeterli. Üstelik yeni abone olacak kullanıcılar için ilk ay 1$ olarak fiyatlandırılmış.
xCloud 22 ülkede kullanıma sunuluyor
ABD ve 19 Avrupa ülkesinde kullanıma sunulacak olan xCloud, diğer rakipleri gibi gelişen bulut oyunculuğu pazarından pay almak için yarışacak. Pahalı donanım parçalarına ulaşmakta zorlanan kullanıcılara hitap eden bulut oyunculuğu için en önemli nokta ise yüksek hızlı internet bağlantısı.
Bulut oyunculuğunda gelir artıyor
Newzoo Oyun analiz firmasından analist Guilherme Fernandes; sadece bu yılda bulut tabanlı oyunculuktan elde edilen gelirin 600 milyon $ olduğunu, bunun 2023 yılı itibariyle 4.8 milyar $ seviyesine çıkması beklenildiğini belirtti. Ancak sabit ve yüksek hızlı internet bağlantısının dünyada çok kısıtlı bir alanda kullanımda olduğunu varsayarsak 5G atılımının dünya geneline yayılmasının ardından bulut tabanlı oyunculukta işlerin hızlanması olası görünüyor.
Pandeminin etkisi büyük
Pandemi sürecinde evde kalan birçok kişi alternatif eğlence yolları için Playstation ve Xbox gibi konsollara yönelmiş ve hizmetlerinden faydalanmıştı. Sony tarafında yer alan Playstation Now, kısıtlı alanda kullanıma sunulması fiyatlandırmasında yaşanan sıkıntılar ve mobil cihazlara destek vermemesi nedeniyle pek tercih edilmemişti. Xbox tarafı ise üyelik bazlı oyun kütüphane platformuyla tarafına oldukça fazla oyuncu katmış ve kazancını arttırmıştı. xCloud ile beraber Sony’ye biraz daha fark atmak isteyen Microsoft atılımlarını sürdürüyor.