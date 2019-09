Control incelemesi | Bu sefer güzel olmuş Remedy!

Remedy tarafından hazırlanan son yapım Control’ü biraz gecikmeli de olsa inceledik. Uzay-zaman bükülmesi ve paranormal olayların gırla yer aldığı Control detayları bu yazımızda!

İlginizi çekebilir; TUF Gaming K7 oyuncu klavyesi | Mekanik değil, optik mekanik!

Remedy dediğimizde birçok kişinin aklına gelebilecek en güzel oyunlardan biri şüphesiz Max Payne’dir. Ardından gelen Alan Wake ile birçok kitleyi etkilemeyi başaran firma, Quantum Brake ile yine efsane oyunlarına devam etmek isterken biraz beklentinin altında kalarak Control’ü de karşımıza çıkardı.

Tam bir Remedy yapımı olan Control, Quantum Brake ile oyuncuları üzmesinin ardından bizce gönüllerini almayı başarıyor. Şimdi ise gelelim oyunun detaylarına.

Oyunda temel olarak bir kurum, bir bina ve bir de ana karakterimizin yer aldığını söylemek yeterli olacaktır. Jesse Faden adlı kadın ana karakterimiz, doğa üstü olayları ve nesneleri araştırmak adına kurulan Federal Kontrol Bürosu, yani Federal Bureau of Control (FBC) binasına gelmesiyle başlayan olay örgüsünde bilmemiz gereken iki konudan biri Jesse’nin kardeşini araması.

Control İncelemesi

Jesse ve kardeşi daha küçük yaşlarda iken doğa üstü olaylar yaşayan bu kardeşlerden Jesse kaçmayı başarınca FBC kardeşini incelemek adına yakalar. Yıllar sonra bu binaya FBC Müdürü olarak geri dönen Faden ise kardeşini de bu binada bulup, kurtarmak amacındadır.

Oldest House adlı FBC’nin New York’ta bulunan merkezi ise gerçek manada düz bir bina olsa da her köşesinde paranormal ve farklılaşmanın yaşandığı garip bir yapı olarak karşımızda. Binada gezinirken alternatif boyutlara da geçerek oyunun karmaşıklığının arttırılması istenmiş. Yani oyun sadece bu binada geçiyor olsa da binanın değişimi ile her aynı yerden geçtiğinizde farklı detaylar görmeniz mümkün.

RPG elementleri ile TPS görünümünde olan Control’de hem silahınızı hem de Jesse’yi geliştirmeniz mümkün. Zamanı bükme, duvarı karşı tarafa atma ve doğaüstü güçler sergileme gibi detayları olan yapımda silahınız ile de birçok geliştirmeler yaparak oldukça güçlü hale gelebiliyorsunuz. Ancak oyunun kötü yanlarından biri ise geliştirmeleri üst seviyeye çıkardığınız zaman silaha ihtiyaç duymamak. Hatta sadece bu güç barınızın dolması gerektiği sırada kullanılacak bir araca dönüştüğünü de gördük.

Genel olarak tek binada geçeceği için haritayı ezberlemenizin de kolay olacağını sanabilirsiniz. Fakat oyunda bu konuda bir sorun var. Bina o kadar karışık ki, her katı her odayı hatta odacıkları bulup akılda tutmak gerçekten zorlaşıyor. Bu nedenle bazen boş boş birçok noktayı tekrar tekrar geçmeniz, “Neredeydi bu yer?” diye düşünmeniz mümkün. Bu da oyundan alacağınız zevke biraz ket vuruyor.

Oynanış olarak çok zevk aldığım oyun, harita problemi ve belli bir süreden sonra oldukça kolaylaşması neticesinde zevk verse de oyunun bitişine doğru biraz sıkılmalar baş gösteriyor. Keşke oyunda bir zorluk seçimi olsa ve güç ile oyunun ilerleme dengesini düzgün ayarlasalarmış dedirtiyor. Fakat genel olarak baktığımızda ise Quantum Break’ten sonra çok iyi, eğlenceli ve zaman geçirmekten keyif alacağınız bir oyun ortaya çıktığını söylemek gerek.

Biz PS4’te oynadığımız için yorum yapamıyorum fakat incelemelerde PC tarafında Nvidia RTX serisi ekran kartı ile ışın izlemede de oldukça iyi iş çıkardığı da görülüyor. Bir diğer yandan ben PS4 Pro’da bir sıkıntı görmesem de normal PS4 versiyonunda bazı kare sorunları da yaşandığı söyleniyor. Bu detaylar da aklınızda bulunsun.