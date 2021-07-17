Coinbase CEO’su Dogecoin kurucusunun iddialarına yanıt verdi!

Geçtiğimiz günlerde bildirdiğimiz üzere, Dogecoin kurucusu Jackson Palmer kripto para piyasası ile ilgili çok konuşulacak iddialarda bulunmuştu. Palmer, kripto para birimleri için “bugünün kapitalist sisteminin en kötü kısımlarını” temsil ettiklerini söylemiş, kripto para piyasasının çok güçlü kartellerin elinde olduğunu ve kripto paraların zengin insanların vergilerden kaçmak için ortaya çıktığını iddia etmişti. Palmer’ın bu ifadelerine Coinbase CEO’su yanıt verdi.

Coinbase CEO’su Brian Armstrong, Twitter hesabı üzerinden verdiği yanıtta kripto para birimlerinin -özellikle BTC gibilerinin- sağladıkları faydaları belirterek, kripto para birimlerinin daha fazla özgürlük isteyen insanlar için alternatif sağladığını söyledi. Armstrong kripto paraları hükümet çözümlerinin verimsiz veya yetersiz çözüm içerdiğine inananlar için “çok ihtiyaç duyulan yaşam alanı” şeklinde tanımladı.

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Coinbase CEO’su, geleneksel finansal araçların aksine BTC ve diğer kripto para birimlerinin herhangi bir otorite düzenlemesi olmaksızın başlangıç yatırımı yapmak isteyenlere bir fırsat sunduğunu söyledi:

“Bitcoin’in bu kadar çok kişiyi zengin etmesinin bir nedeni de bu… Menkul kıymet değil. Bu yüzden hemen herkes erken dönemde yatırım yapabilirdi.”

Armstrong, her şeyin kişinin bakış açısı ile ilgili olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

“Her şey sizin bakış açınıza bağlı…eğer hükümetin insanların sorunlarına çözüm olması gerektiğine inanıyorsanız, o zaman ‘kontrolleri’ olan fiat sisteminin size sunacağı çok şey var.”

Armstrong’a göre kripto paralar herkes için birikim olanağı ve fırsat eşitliği sağlıyor. İnsanlar binlerce kripto para birimi içerisinden kendilerine göre en uygun olanını seçebiliyor.

“Kripto para, servet eşitsizliğini çözmek ya da herkes için aynı sonucu ortaya çıkarmaya çalışmıyor”

Brian Armstrong’un tweet dizisi: