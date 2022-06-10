Cloudflare, sitelere gelen ziyaretçilerin gerçek olduğunu özel bir şekilde doğrulamanıza olanak tanıyan Özel Erişim Belirteçleri adlı yeni bir teknoloji duyurdu. İşletim sistemleri, macOS ve iOS’un gelecek sürümleri de dahil olmak üzere bu yeni teknolojiye destek ekleyecek ve can sıkıcı CAPTCHA‘ları tamamlama ihtiyacını ortadan kaldıracaktır.

Cloudflare, kullanıcılar için sitelere erişimi daha az hantal hale getirir, web ve uygulama geliştiricileri için kullanıcının gerçek bir cihazda ve imzalı bir uygulamada olduğunu bilmeyi sağlıyor.

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Apple, iOS 16, iPadOS 16 ve macOS 13’te Özel Erişim Belirteçleri desteğini duyuran ilk büyük satıcılardan biridir. Neyse ki, diğer satıcıların da yakın gelecekte destek açıklamaları bekleniyor, böylece daha fazla insan CAPTCHA’lardan kaçınabilecek. gelecek. Cloudflare tarafında, PAT’ler zaten Yönetilen Mücadele platformuna dahil edilmiş, bu nedenle bu özelliği kullanan müşteriler web sitelerinde PAT’leri zaten desteklemektedir. Cloudflare, müşterilerinin %65’inin Güvenlik Duvarı kurallarında yanıt seçeneği olarak Eski CAPTCHA yerine Yönetilen Mücadeleyi zaten kullandığını söyledi.

MacOS’un bir sonraki sürümü, Pazartesi günü geliştiriciler için bir beta olarak yayınlandı ve Temmuz’da genel bir beta bekleniyor. Yükseltme sonbaharda herkese sunulmaya başlayacak.