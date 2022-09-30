Cloudflare, “CAPTCHA’dan tamamen kurtulmak” için mücadelesini sürdürüyor ve tarayıcıyı test etmek ve kişinin doğrudan etkileşimine gerek kalmadan bir kullanıcının insan olup olmadığını görmek için yeni bir çözüm sundu. Bu özellik Turnstile olarak adlandırılıyor ve halihazırda beta aşamasında test için kullanıma sunulmuş durumda.

Adını hemen hatırlamayanlar için CAPTCHA, bir sayfanın sizden insan olduğunuzu göstermenizi istemesi ve bir görüntü mozaiğindeki belirli nesneleri tanımanızı istemesidir. Cloudflare’e göre bu işlem genellikle ortalama 32 saniye sürerken Turnstile bu süreyi sadece bir saniyeye indiriyor.

Şirketin yeni teknolojisi tarayıcınızı doğrudan, tamamen otomatik bir şekilde test ediyor. İnsan davranışlarını tespit etmek için, sonuçları hızlandırmak için yapay zeka ve makine öğrenimini de içeren çeşitli süreçler vardır.

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Turnike henüz test aşamasında, bu nedenle işlevi etkinleştirmek biraz çalışma ve tarayıcınız ile bilgisayar ayarlarınız hakkında bilgi sahibi olmayı gerektirir. Resmi Cloudflare web sitesinde adım adım nasıl yapılacağı çok ayrıntılı bir şekilde İngilizce olarak anlatılmaktadır.

Kaynak: The Verge, Cloudflare