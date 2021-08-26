Citigroup Kurumsal Müşteriler İçin Bitcoin Vadeli İşlemlerine Başlayacak!

ABD’deki üçüncü en büyük bankacılık devi olan Citigroup, bazı kurumsal müşteriler için Bitcoin vadeli işlemleri sunmayı planlıyor. Banka içinden bir kaynak konuyu açıkladı ancak isminin gizli kalmasını istedi.

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Duruma aşina olan kişi, Citi’nin CME’de (Chicago Ticaret Borsası) Bitcoin vadeli işlemlerine başlamak için düzenleyici onayları beklediğini açıkladı.

Kaynak, Bitcoin fiyatı 50.000 dolara tırmanırken Citi’nin artan müşteri kripto para riskleri talebini karşılamak için hareket ettiğini söyledi. Citi sözcüsü şu ifadeleri kullandı:

“Şu anda bazı kurumsal müşterilerimiz için güçlü düzenleyici çerçeveler altında çalıştıkları için vadeli işlemler gibi ürünler düşünüyoruz. Düzenleyici çerçeveler, denetim beklentileri ve diğer faktörlerle ilgili birçok soru göz önüne alındığında, yaklaşımımız konusunda çok düşünceliyiz.”

Sözcü, Citi’nin ticaret operasyonunun Bitcoin borsasında işlem gören notlar gibi diğer ürünlere geçmeden önce Bitcoin vadeli işlemleriyle başlayabileceğini belirtti.

“Bankanın, önce CME Bitcoin vadeli işlemlerini ve ardından Bitcoin borsada işlem gören notları (ETN’ler) alım satımına başlamak için onay alması muhtemel.”

Bitcoin’i Benimseyen Kurumların Sayısı Artıyor

Hala gerekli düzenleyici onayları bekleyen Citigroup, Bitcoin vadeli işlem ticareti sağlamak için büyük bir banka olan Goldman Sachs’a katılacak.

Dünyanın en büyük döviz alım satım bankalarından biri olan Citi, ilk olarak Mayıs 2021’de bankanın müşteri tabanı için kripto para birimi ticareti, saklama ve finansman hizmetleri başlatmayı düşündüğünü duyurarak Bitcoin’e olan ilgisini açıkça belli etmişti. Bankanın dijital para birimi hizmetlerine olan ilgisi, çok çeşitli büyük müşterilerinde Bitcoin’e olan ilginin ‘çok hızlı’ birikimi tarafından tetiklendi.

Haziran ayının sonlarında Citi, müşterilerine bankanın varlık yönetimi bölümünde faaliyet gösteren kripto para birimlerine erişim sağlamak için bir “dijital varlık grubu” başlattı.

HWP olarak önceden de bildirmiş olduğumuz üzere Haziran ayında Goldman Sachs, eski hedge fon yöneticisi Mike Novogratz tarafından yönetilen kripto ticaret bankası Galaxy Digital ile Bitcoin vadeli işlemlerine başladı.

Büyük küresel banka Goldman’ın bu hareketi, bankalar Bitcoin’e maruz kalmak isteyen müşterilerden gelen baskıyla karşı karşıya kaldıkça Wall Street ve ötesinde olumlu bir etki yarattı. Goldman, kripto para ticaretine başlayan ilk büyük ABD bankası olarak, diğer bankalara da bunu yapmaya başlamalarını sağladı.

Geçtiğimiz aylarda ABD’nin en büyük ikinci bankası olan Bank of America da bazı müşteriler için Bitcoin vadeli işlemlerini onayladığını duyurdu.

Bankalar kripto para birimi sektörüne yaklaşımlarında muhafazakar olsalar da, kripto para birimlerinin artan benimsenme çılgınlığı ile şimdi bazı müşterilerinin kripto pazarına erişmesine izin veriyorlar. Küresel finansal sistem, blok zincir teknolojisinin sunmuş olduğu yeni imkanlar ile farklı bir yöne doğru evriliyor.