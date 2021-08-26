Kripto Para
Citigroup Kurumsal Müşteriler İçin Bitcoin Vadeli İşlemlerine Başlayacak!
ABD’deki üçüncü en büyük bankacılık devi olan Citigroup, bazı kurumsal müşteriler için Bitcoin vadeli işlemleri sunmayı planlıyor. Banka içinden bir kaynak konuyu açıkladı ancak isminin gizli kalmasını istedi.
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Duruma aşina olan kişi, Citi’nin CME’de (Chicago Ticaret Borsası) Bitcoin vadeli işlemlerine başlamak için düzenleyici onayları beklediğini açıkladı.
Kaynak, Bitcoin fiyatı 50.000 dolara tırmanırken Citi’nin artan müşteri kripto para riskleri talebini karşılamak için hareket ettiğini söyledi. Citi sözcüsü şu ifadeleri kullandı:
“Şu anda bazı kurumsal müşterilerimiz için güçlü düzenleyici çerçeveler altında çalıştıkları için vadeli işlemler gibi ürünler düşünüyoruz.
Düzenleyici çerçeveler, denetim beklentileri ve diğer faktörlerle ilgili birçok soru göz önüne alındığında, yaklaşımımız konusunda çok düşünceliyiz.”
Sözcü, Citi’nin ticaret operasyonunun Bitcoin borsasında işlem gören notlar gibi diğer ürünlere geçmeden önce Bitcoin vadeli işlemleriyle başlayabileceğini belirtti.
“Bankanın, önce CME Bitcoin vadeli işlemlerini ve ardından Bitcoin borsada işlem gören notları (ETN’ler) alım satımına başlamak için onay alması muhtemel.”
Bitcoin’i Benimseyen Kurumların Sayısı Artıyor
Hala gerekli düzenleyici onayları bekleyen Citigroup, Bitcoin vadeli işlem ticareti sağlamak için büyük bir banka olan Goldman Sachs’a katılacak.
Dünyanın en büyük döviz alım satım bankalarından biri olan Citi, ilk olarak Mayıs 2021’de bankanın müşteri tabanı için kripto para birimi ticareti, saklama ve finansman hizmetleri başlatmayı düşündüğünü duyurarak Bitcoin’e olan ilgisini açıkça belli etmişti. Bankanın dijital para birimi hizmetlerine olan ilgisi, çok çeşitli büyük müşterilerinde Bitcoin’e olan ilginin ‘çok hızlı’ birikimi tarafından tetiklendi.
Haziran ayının sonlarında Citi, müşterilerine bankanın varlık yönetimi bölümünde faaliyet gösteren kripto para birimlerine erişim sağlamak için bir “dijital varlık grubu” başlattı.
HWP olarak önceden de bildirmiş olduğumuz üzere Haziran ayında Goldman Sachs, eski hedge fon yöneticisi Mike Novogratz tarafından yönetilen kripto ticaret bankası Galaxy Digital ile Bitcoin vadeli işlemlerine başladı.
Büyük küresel banka Goldman’ın bu hareketi, bankalar Bitcoin’e maruz kalmak isteyen müşterilerden gelen baskıyla karşı karşıya kaldıkça Wall Street ve ötesinde olumlu bir etki yarattı. Goldman, kripto para ticaretine başlayan ilk büyük ABD bankası olarak, diğer bankalara da bunu yapmaya başlamalarını sağladı.
Geçtiğimiz aylarda ABD’nin en büyük ikinci bankası olan Bank of America da bazı müşteriler için Bitcoin vadeli işlemlerini onayladığını duyurdu.
Bankalar kripto para birimi sektörüne yaklaşımlarında muhafazakar olsalar da, kripto para birimlerinin artan benimsenme çılgınlığı ile şimdi bazı müşterilerinin kripto pazarına erişmesine izin veriyorlar. Küresel finansal sistem, blok zincir teknolojisinin sunmuş olduğu yeni imkanlar ile farklı bir yöne doğru evriliyor.
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Kripto Para
Binance, Birleşik Krallık Yasa Düzenleyicileriyle İş Birliği Yapmıyor!
Birleşik Krallık finansal hizmetleri düzenleyici kurumu, FCA yaptığı açıklama ile Binance’in işiyle ilgili en temel bilgileri bile sağlamayı reddettiğini duyurdu. Ancak popüler kripto para alım satım platformu Binance’in CEO’su Changpeng Zhao’dan ise bunun aksi yönünde bir açıklama geldi.
Birleşik Krallık’taki finansal hizmetleri düzenleme görevine sahip olan Finansal Yürütme Otoritesi (FCA), ilk denetim raporunda Binance Markets Limited şirketinin işiyle ilgili temel bilgileri sağlamayı reddettiği ve şirketin “etkin bir şekilde denetlenemez” olduğu belirtilmiş. FCA, denetim uyarısında şu ifadeleri kullanmış:
“FCA, firmanın yanıtının tamamlanmamış olduğunu ve yanıtında bilgi sağlama konusunda doğrudan red ibareleri bulunduğunu düşünmektedir. Bu red ibareleri aynı zamanda şirketin iş ve grup yapısının nasıl düzenlendiği hakkındaki detayların sağlanması için de geçerli.”
FCA ayrıca, firmanın Birleşik Krallık vatandaşlarının ürünleri satın almak için hangi yolları kullanabileceği ve Binance internet sitesi Binance.com’un arkasındaki yasal varlığın tanımlanmasını açıklamayı da reddettiğini ekledi.
FCA’in 25 Haziran 2021 tarihli denetim raporunda yasa düzenleyicilerin, firmanın bilgi sağlama konusundaki belirgin isteksizliği sebebiyle hayal kırıklığı yaşadığının da altı çiziliyor.
“Firmanın bu tarihe kadarki etkileşimine dayanarak FCA, firmanın etkin bir şekilde denetlenemediğini düşünmektedir. Bu durum da firmanın tüketicileri belirgin bir risk altına sokan karmaşık ve yüksek riskli finansal ürünler sunan küresel bir gruba üyeliği bağlamında oldukça endişe vericidir.”
FCA’e göre firma, müşterilerine regülasyonlara uyumluluk sağlama konusundaki isteğini belirtti. Ancak 26 Haziran’daki FCA’in ilk tüketici uyarısına kadar bu konuda hiçbir faaliyet gösterilmedi. Binance açıklamasıyla Binance Markets Limited şirketinin Birleşik Krallık müşterilerine özel olarak açılacak olan Binance.UK’nın işletilmesi için kurulan bir şirket olduğunu belirtti. Binance sözcüsü de durumla ilgili şu açıklamaları yaptı:
“FCA tarafından belirtildiği üzere, Binance Markets Limited istenen gerekliliklere tüm yönüyle uyum sağlamıştır. Ortaya çıkacak olan herhangi bir olası problemin çözümü için FCA ile görüşmelere devam edeceğiz.”
Binance CEO’su CZ de konuyla ilgili dün bir tweet atarak Binance Markets Limited’ın istenen tüm gereklilikleri sağladığını duyurdu.
"25 August 2021 update. On 25 June 2021, the FCA imposed requirements on Binance Markets Limited. The firm complied with all aspects of the requirements"https://t.co/ryque3nHFb
— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) August 25, 2021
Son zamanlarda ülkelerin yasa düzenleyicileri tarafından oldukça sıkıştırılan Binance uyum sağlama konusunda zorlanıyor gibi gözüküyor. Ülkelerin de merkezi bulunmayan bağımsız bir platformdan çekindikleri için kendi ülkelerinde faaliyet gösterebilmesi için Binance’ten lisans talep ediyorlar. Binance ise konuyla ilgili mücadelesine devam ederek kadrosuna uyumluluk konularındaki çalışmaları yürütecek çalışanlar katmaya devam ediyor. Binance’in çeşitli ülkelerin istediği yasal uyumluluklarla mücadelesiyle ilgili bağlantılı haberlerimize aşağıdan ulaşabilirsiniz.
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Kripto Para
Kurumsalların NFT ilgisi artıyor
Visa’nın geçen hafta NFT satın almasından sonra Budweiser da kendi NFT’sini tanıttı. Tanıtılan NFT’ler firma tarafından başka bir sanatçıdan satın alındı. Firmalardan bir bir NFT adımı gelirken diğer firmalardan da benzer adımların gelmesi bekleniyor.
Dev bira üreticisi Budweiser da NFT trenine atladı ve bir küçük NFT koleksiyonu oluşturmaya ve kendi NFT’lerini tanıtmaya başladı. Firma, Twitter hesabının profil fotoğrafını el ile çizilmiş NFT bir bira roketiyle değiştirdi. Bu NFT için Budweiser, 8 ETH (yaklaşık 25,000 dolar) ödedi. Ayrıca firma beer.eth alan adını da 30 ETH (yaklaşık 100,000 dolar) karşılığında satın aldı.
Budweiser tarafından satın alınan NFT roket, sanatçı Tom Sachs tarafından tasarlanmış. Tom Sachs, çizdiği roketlere çeşitli firmaların logolarını koyarak ortaya Rocket Factory (roket fabrikası) ismini verdiği NFT serisini çıkarmış. Bu şekilde logolarını kullandığı firmaları hedef kitle olarak belirleyen Tom Sachs en azından Budweiser ürünü için amacına ulaşmış görünüyor.
Welcome to the party 🚀🍻 https://t.co/uSh51Vyr41
— Tom Sachs: Rocket Factory (@tsrocketfactory) August 25, 2021
Budweiser, son zamanlarda NFT satın alan kurumsal şirketlerden yalnızca bir tanesi. Pazartesi günü ödeme şirketi Visa da bir CryptoPunk NFT’sine 165,000 dolar ödediğini duyurmuştu. CryptoPunklar 2017 yılında yapılmış ve 10,000 farklı piksel grafikli avatarlardan meydana geliyor. Visa’nın açıklamasının ardından CryptoPunk ve genel olarak NFT piyasasında çılgınca bir artış yaşanmış ve CryptoPunk NFT’leri milyonlarca dolara satılmaya başlamıştı.
Visa’nın Satın Alımının Ardından CryptoPunk NFT’leri Günlük Satış Rekoru Kırdı
Visa duyurusunda şu ifadelere yer vermişti:
“Son 60 yıl boyunca, Visa, ilkel kağıt kredi kartlardan pos cihazlarına, tarihi ve ticari el yapımı koleksiyonlar oluşturmuştur. Bugün, yeni NFT-ticaret çağına adımımızı atarken, Visa, CryptoPunk#7610’u koleksiyonumuza kabul ediyor.”
Over the last 60 years, Visa has built a collection of historic commerce artifacts – from early paper credit cards to the zip-zap machine. Today, as we enter a new era of NFT-commerce, Visa welcomes CryptoPunk #7610 to our collection. https://t.co/XoPFfwxUiu
— VisaNews (@VisaNews) August 23, 2021
Arizona Iced Tea firması da geçen Cuma günü red-hot Bored Ape Yacht Club serisinden bir Bored Ape NFT’si satın aldığını duyurmuştu. İçecek firması, satın aldığı NFT’yi pazarlama malzemesi olarak kullanmayı planlıyor. Ancak Bored Apes (sıkılmış maymunlar) NFT serisinin yaratıcısı Yuga Labs, Arizona Iced Tea’nin kendi logolarını yanlış kullandığını belirtti. Dolayısıyla gelecek günler bu iki firma arasında bir telif hakkı davasıyla sonuçlanabilir.
BIG NEWS, ZONIE'S! AriZona APED into the @BoredApeYC – We're stoked to introduce our Bored Ape #NFT & have some huge things planned!
Shout out to @BoredApeComic & check out https://t.co/dIYyQOZEWT Issue #1 for a huge surprise reveal. #NFTcommunity #BAYC #BoredApeYC #NFT pic.twitter.com/qs3CVNCGl3
— AriZona Iced Tea (@DrinkAriZona) August 20, 2021
NFT piyasası bu sene içerisinde çıkışıyla ciddi bir patlama yaşamış ve insanların ilgisini çekmişti. Ancak bu ilginin çabuk bitmesinin ardından NFT piyasası bir süredir sessizliğini koruyordu. Bu sessizlik ise kurumsal firmalar tarafından bozulmuşa benziyor. İkinci patlamasını yaşayan NFT piyasasında kurumsal firmalar koleksiyonlarını oluşturmak ve kendi NFT serilerini piyasaya sürmek için yarış halindeler. Tuvalet kağıdı firması Charmin ve fast food restoran zincirleri Taco Bell ile Pizza Hut da kendi ürünlerini tasvir eden NFT serilerini piyasaya sürmek için çalışmalarını sürdürüyor. Budweiser’dan önce de kendi firma ismini başka firmalarla yan yana kullanırken oldukça seçici davranan kredi kartı şirketi Visa’nın hali hazırda oldukça popüler olan bir NFT serisinden bir parça satın alması, firmanın NFT piyasasında bir sanatsal değer, finansal kazanç ve olumlu bir tanınırlık gördüğünü gösteriyor.
Visa’nın NFT topluluğuna ulaşmak istediği biliniyor. Bu da Visa’nın gelecekte kripto paraları benimsemesi adına olumlu bir adım olarak görülebilir. Aynı durum .eth uzantılı bir alan adı satın almasıyla Budweiser için de geçerli.
Firmaların NFT piyasasını canlı tutmak için yaptığı çabalar şimdilik işe yarıyormuş gibi gözüküyor. Ancak çabanın devam edebilmesi için de daha fazla firmanın bu alana dahil olması gerekiyor. Dolayısıyla gelecekte ismi çeşitli NFT’lerle anılan firmaların sayısında artış görebiliriz.
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