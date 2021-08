Citigroup Kurumsal Müşteriler İçin Bitcoin Vadeli İşlemlerine Başlayacak!

Visa’nın geçen hafta NFT satın almasından sonra Budweiser da kendi NFT’sini tanıttı. Tanıtılan NFT’ler firma tarafından başka bir sanatçıdan satın alındı. Firmalardan bir bir NFT adımı gelirken diğer firmalardan da benzer adımların gelmesi bekleniyor.

Dev bira üreticisi Budweiser da NFT trenine atladı ve bir küçük NFT koleksiyonu oluşturmaya ve kendi NFT’lerini tanıtmaya başladı. Firma, Twitter hesabının profil fotoğrafını el ile çizilmiş NFT bir bira roketiyle değiştirdi. Bu NFT için Budweiser, 8 ETH (yaklaşık 25,000 dolar) ödedi. Ayrıca firma beer.eth alan adını da 30 ETH (yaklaşık 100,000 dolar) karşılığında satın aldı.

Budweiser tarafından satın alınan NFT roket, sanatçı Tom Sachs tarafından tasarlanmış. Tom Sachs, çizdiği roketlere çeşitli firmaların logolarını koyarak ortaya Rocket Factory (roket fabrikası) ismini verdiği NFT serisini çıkarmış. Bu şekilde logolarını kullandığı firmaları hedef kitle olarak belirleyen Tom Sachs en azından Budweiser ürünü için amacına ulaşmış görünüyor.

Welcome to the party 🚀🍻 https://t.co/uSh51Vyr41

Budweiser, son zamanlarda NFT satın alan kurumsal şirketlerden yalnızca bir tanesi. Pazartesi günü ödeme şirketi Visa da bir CryptoPunk NFT’sine 165,000 dolar ödediğini duyurmuştu. CryptoPunklar 2017 yılında yapılmış ve 10,000 farklı piksel grafikli avatarlardan meydana geliyor. Visa’nın açıklamasının ardından CryptoPunk ve genel olarak NFT piyasasında çılgınca bir artış yaşanmış ve CryptoPunk NFT’leri milyonlarca dolara satılmaya başlamıştı.

Visa duyurusunda şu ifadelere yer vermişti:

Over the last 60 years, Visa has built a collection of historic commerce artifacts – from early paper credit cards to the zip-zap machine. Today, as we enter a new era of NFT-commerce, Visa welcomes CryptoPunk #7610 to our collection. https://t.co/XoPFfwxUiu

Arizona Iced Tea firması da geçen Cuma günü red-hot Bored Ape Yacht Club serisinden bir Bored Ape NFT’si satın aldığını duyurmuştu. İçecek firması, satın aldığı NFT’yi pazarlama malzemesi olarak kullanmayı planlıyor. Ancak Bored Apes (sıkılmış maymunlar) NFT serisinin yaratıcısı Yuga Labs, Arizona Iced Tea’nin kendi logolarını yanlış kullandığını belirtti. Dolayısıyla gelecek günler bu iki firma arasında bir telif hakkı davasıyla sonuçlanabilir.

BIG NEWS, ZONIE'S! AriZona APED into the @BoredApeYC – We're stoked to introduce our Bored Ape #NFT & have some huge things planned!

Shout out to @BoredApeComic & check out https://t.co/dIYyQOZEWT Issue #1 for a huge surprise reveal. #NFTcommunity #BAYC #BoredApeYC #NFT pic.twitter.com/qs3CVNCGl3

— AriZona Iced Tea (@DrinkAriZona) August 20, 2021