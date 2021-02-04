Çinli yarı iletken üreticisi SMIC, 2020 4. Çeyrek sonuçlarıyla dikkat çekiyor

SMIC, Donald Trump’ın Çinli firmalara karşı aldığı ekonomik kararlardan en çok etkilenen firmalardan biriydi. Buna rağmen firma 4.çeyrek bazında 2019‘a göre gelirini arttırmayı başardı. SMIC, 2020 yılı 4. Çeyrek sonuçlarını açıkladı. Firmanın 4. çeyrekteki geliri 981.1 milyon dolar (2019’un 4. çeyreğinde 839,4 milyon dolardı) oldu. 3. çeyrekte ise 1,08 milyar dolar gelir elde etmişlerdi. Buna ek olarak SMIC’in 2020 4.çeyrek brüt karı 176,8 milyon dolar (2019’un 4.çeyreğinde 199,4 milyon dolardı), 3. Çeyrek brüt karı ise 262 milyon dolar oldu. 2021 yılında firmanın çeyrek bazında gelirinin %7 ile %9 arasında artması beklentisi var. Brüt kar marjının ise %17 ile %19 arasında artması bekleniyor.

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SMIC eş CEO’ları ve Finans Direktörü açıklamalar yaptı

SMIC eş CEO’ları Dr. Haijun Zhao ve Dr. Liang Mong Song yaptıkları açıklamada şunları söylediler: “Şu anda endüstrinin üretim kapasitesi kısıtlı. FinFET dışı süreçlere olan talep hala güçlü ve FinFET dışı için kapasitemiz tam olarak yüklenmeye devam edecek. Müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için şirketimiz sermaye harcamalarının bu yıl 4,3 milyar dolar olmasını beklemektedir. Ayrıca bu harcamaların çoğunluğunu FinFET dışı kapasite artırımı oluşturuyor. Aylık FinFET dışı kapasiteyi 12 inç için 10.000 artırdık ve bu yıl 8 inç için 45.000‘den az olmayacak şekilde artırıyoruz.”

SMIC Finans Direktörü Dr. Gao Yonggang açıklamaları ise şöyle: “Şirketin 2020‘nin dördüncü çeyreğinde geliri 981 milyon dolar ve brüt kar marjı %18 oldu. Birkaç yıldır yıllık finansal metriklerimiz rekor seviyelerde gerçekleşti. Buna ek olarak yıllık gelir 3,90 milyar dolar oldu. % 25,4‘lük bir büyüme elde ettik. Brüt kar %43,3 artışla 921 milyon dolar, şirkete atfedilen kar ise %204,9 artışla 716 milyon dolar olarak gerçekleşti.”

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