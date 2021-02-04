Donanım
Çinli yarı iletken üreticisi SMIC, 2020 4. Çeyrek sonuçlarıyla dikkat çekiyor
SMIC, Donald Trump’ın Çinli firmalara karşı aldığı ekonomik kararlardan en çok etkilenen firmalardan biriydi. Buna rağmen firma 4.çeyrek bazında 2019‘a göre gelirini arttırmayı başardı. SMIC, 2020 yılı 4. Çeyrek sonuçlarını açıkladı. Firmanın 4. çeyrekteki geliri 981.1 milyon dolar (2019’un 4. çeyreğinde 839,4 milyon dolardı) oldu. 3. çeyrekte ise 1,08 milyar dolar gelir elde etmişlerdi. Buna ek olarak SMIC’in 2020 4.çeyrek brüt karı 176,8 milyon dolar (2019’un 4.çeyreğinde 199,4 milyon dolardı), 3. Çeyrek brüt karı ise 262 milyon dolar oldu. 2021 yılında firmanın çeyrek bazında gelirinin %7 ile %9 arasında artması beklentisi var. Brüt kar marjının ise %17 ile %19 arasında artması bekleniyor.
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SMIC eş CEO’ları ve Finans Direktörü açıklamalar yaptı
SMIC eş CEO’ları Dr. Haijun Zhao ve Dr. Liang Mong Song yaptıkları açıklamada şunları söylediler: “Şu anda endüstrinin üretim kapasitesi kısıtlı. FinFET dışı süreçlere olan talep hala güçlü ve FinFET dışı için kapasitemiz tam olarak yüklenmeye devam edecek. Müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için şirketimiz sermaye harcamalarının bu yıl 4,3 milyar dolar olmasını beklemektedir. Ayrıca bu harcamaların çoğunluğunu FinFET dışı kapasite artırımı oluşturuyor. Aylık FinFET dışı kapasiteyi 12 inç için 10.000 artırdık ve bu yıl 8 inç için 45.000‘den az olmayacak şekilde artırıyoruz.”
SMIC Finans Direktörü Dr. Gao Yonggang açıklamaları ise şöyle: “Şirketin 2020‘nin dördüncü çeyreğinde geliri 981 milyon dolar ve brüt kar marjı %18 oldu. Birkaç yıldır yıllık finansal metriklerimiz rekor seviyelerde gerçekleşti. Buna ek olarak yıllık gelir 3,90 milyar dolar oldu. % 25,4‘lük bir büyüme elde ettik. Brüt kar %43,3 artışla 921 milyon dolar, şirkete atfedilen kar ise %204,9 artışla 716 milyon dolar olarak gerçekleşti.”
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Donanım
DDR3 RAM fiyatları 2021 yılında artabilir
DRAM modüllerine olan talebin tedarikten fazla olması nedeniyle DDR3 RAM fiyatlarında %50’ye kadar artış görebiliriz.
Fiyat artmadan DDR3 RAM almayı düşünmeniz durumunda; 818-3999TL arası sağlam bilgisayar önerileri de içeren bu listeye göz atmak isteyebilirsiniz.
DDR4 RAM modüllerinin çıkışından yaklaşık yedi yıl sonra süper-hızlı denilen DDR5 RAM’ler gelmek üzere. Ancak buna rağmen Digitimes tarafından gelen bilgilere göre DDR3 RAM talepleri hala tedarikten fazla.
DDR4 şu anda bilgisayarlarda daha yaygın olan RAM türü olsa da; 2007 yılında çıkan DDR3 RAM’ler de hala birçok cihazda yaygın olarak kullanımda. Yine de Samsung ve Hynix gibi firmalar DDR3 RAM üretimlerini yavaşlatma hatta durdurma yolunu izliyorlar. Bunun nedeni ise bu sene toplu üretime başlaması planlanan DDR5 RAM modüllerine hazırlık yapılması.
SK Hynix 2GB DDR3 hafıza çipleri üretimini tamamen durdurmuş halde. Diğer yandan Samsung ise DDR3 modülleri üretimini aylık 60.000’den 20.000’e indirmiş durumda.
Bununla beraber Nanya Teknoloji ve PSMC gibi daha küçük firmaların da üretime devam etmelerine rağmen; Digitimes bu üretimlerin talepleri yeterince karşılamayacağını belirtiyor.
Rapora göre DDR3 hafıza modülleri fiyatları 2021 yılının ilk çeyreğinde %20 artacak. Yıl sonuna kadar ise bu oran %40-%50’lere ulaşacak.
DDR3 RAM modülleri stoku az olan tek bilgisayar ve teknoloji ürünleri değiller. Aynı zamanda GDDR6 da şu sıralar bulunması güç teknolojilerin arasında yer alıyor. Dolayısıyla da AMD ve Nvidia tarafında RX 6000 ve RTX 3000 ekran kartlarında görülen tedarik sorunlarının bir süre daha devam etmeleri muhtemel.
Akıllı Telefonlar
Exynos 2100, Snapdragon 888’in gerisinde kaldı!
Samsung, amiral gemisi serilerindeki akıllı telefonları farklı pazarlarda Qualcomm ve Exynos yonga seti ile birlikte piyasaya sürüyor. Bununla birlikte, her yıl bu iki yonga seti farklı platformlarda karşılaştırılıyor. Geçtiğimiz yıl Exynos 990, özellikle pil ömrü açısından Snapdragon 865’in gerisinde kaldı. Bu yıl ise pil ömrü olarak Exynos ve Snapdragon işlemciler arasındaki fark azaldı.
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Exynos 2100 ve Snapdragon 888, hangi kriterlerde değerlendirildi?
Golden Reviwer, SPECint2006 ile birlikte bize hangi amiral gemisi yonga setinin daha iyi olduğunu gösterdi. Bu kıyaslama sistemi, yonga setlerinin güç çekişlerini ve performanslarını değerlendiriyor. Exynos 2100‘de bulunan Cortex-X1 çekirdeği, Snapdragon 888‘de bulunan Cortex-X1‘den daha yüksek saat hızına sahip. Buna rağmen Exynos 2100, Snapdragon 888‘den %7 daha az skor aldı. Ayrıca bu, Snapdragon 888 yonga seti lehine %12’lik watt başına performans farkı oluşturuyor. Her iki yonga setinin üç adet Cortex-A78 çekirdeği mevcut. Bu çekirdeklerde Exynos 2100, %12 daha fazla performans vermesine rağmen %52 daha fazla güç çekiyor. Bu nedenle, Exynos‘un watt başına performansı %26 daha az verimli olarak değerlendiriliyor.
Yine de, Exynos 2100‘ü geçtiğimiz yıl kullanılan Exynos 990 ile kıyasladığımızda büyük gelişmeler olduğunu görüyoruz. Yeni Exynos yonga seti, %22 daha fazla performans ve %34 daha yüksek verimlilik sağlıyor. Grafik tarafında ise Snapdragon 888‘in yine Exynos 2100‘ün önüne geçtiği skorlarda belirtiliyor. Sonuç olarak, iki yonga seti arasında geçtiğimiz seneye göre önemli ölçüde daha az fark var. Fakat yine de Snapdragon 888, hem verimlilik hem de GPU tarafında Exynos 2100’ün önüne geçiyor.
Akıllı Telefonlar
Huawei ve diğer 89 firma, yerel yarı iletken üretimini genişletecek!
Huawei, geçtiğimiz aylarda Amerika ambargosu sebebiyle akıllı telefon departmanında bazı sorunlar ile karşı karşıya kaldı. Şirket, Çin pazarında hala sağlam bir yere sahip. Hatta Rusya gibi pazarlarda da firmanın oldukça önemli başarıları mevcut. Bununla birlikte, markanın Kirin yonga setini üretmekte yaşadığı sıkıntılar sebebiyle mobil departmanın geleceği şimdilik belirsiz. Amerika‘nın TSMC baskısı sonucu şirketin yarı iletken çip üretimi büyük bir sıkıntıya girdi. Bu gelişme, Çin‘in akıllı telefon pazarındaki kritik durumunu ortaya çıkardı. Bu durumun sonucunda, Çinli firmalar birleşip yakın zaman içinde yeni yarı iletken tesisleri üzerinde çalışacaklar.
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Huawei ve diğer firmalar, bu atılım ile neyi hedefliyor?
Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı tarafından açıklanan bilgilere göre 90 şirket, Ulusal Entegre Devre Standardizasyon Teknik Komitesi‘nin kurulması için başvuru yaptı. Çin‘in yarı iletken endüstrisi, elektronik üretimindeki en zayıf halkalardan birisidir. Huawei ve ZTE‘nin ABD teknolojisine erişimine gelen engel, yerel çip pazarının güvenlik açığını ortaya çıkardı. Bununla birlikte, yasağın yarattığı boşluğu doldurmak isteyen SMIC’e de aynı yasaklar uygulanmaya başladı. Yarı iletken dökümhanelerinin zayıflığı nedeniyle Çinli firmaların gruplar halinde bu işe ortak olmaları gerekiyor.
Şimdiye kadar 90 Çinli firma, bu konsorsiyuma dahil oldu. Bu firmalar arasında Huawei, Xiaomi, HiSilicon, Datang Semiconductor, ZTE Microelectronics, China Mobile, Tencent ve SMIC gibi büyük firmalar yer alıyor. Bu firmaların amacı, ABD teknolojisine bağımlı olmadan kendi teknolojilerini üretmek. Ayrıca bu doğrultuda üretim bandını günümüze uygun hale getirmek de ikinci temel öncelik olacak.
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