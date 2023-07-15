Teknoloji devi Çin, Amerika Birleşik Devletleri ve müttefikleri tarafından getirilen kısıtlamalar sebebiyle gelişmiş çiplere ve teknolojilere erişiminde önemli bir darboğaz yaşıyor. Çin Gümrük Genel İdaresi tarafından yayınlanan yeni verilere göre, Çin’in 2023’ün ilk altı ayında entegre devre (IC) ithalatı, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18,5 oranında düşüş gösterdi. Bu durum, ülkenin yarı iletken tedarik zincirinde mevcut olan endişeleri daha da artırıyor.

Perşembe günü yayınlanan rakamlara göre, Çin’in entegre devre ithalatı, bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 279,6 milyar adetlik rakama kıyasla yüzde 18,5’lik bir düşüşle 227,7 milyar adet oldu. Bu durum, ilk beş ayda gözlenen yüzde 19,6’lık düşüşe kıyasla hafif bir iyileşme olsa da, Çin’in temel elektronik bileşenlere erişimde yaşadığı zorlukları gözler önüne seriyor.

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Yılın ilk yarısında yüzde 22,4 oranında düşerek 162,6 milyar dolara gerileyen çip ithalatı, toplam ithalat içindeki payını daha da azalttı. Bu durum, entegre devre sektörü üzerindeki baskının ciddiyetini vurguluyor. Ayrıca Çin’in, teknolojik gelişimini desteklemek için gerekli olan entegre devre bileşenlerine erişiminde yaşadığı keskin düşüş, ABD ve müttefiklerinin getirdiği kısıtlamaların sonuçlarını gözler önüne seriyor. Çin, yapay zeka, 5G ve yüksek performanslı bilgi işlem gibi kritik teknolojilerin geliştirilmesi için gelişmiş çiplere erişimde zorluk yaşıyor.

Çin hükümeti, yerel yarıiletken sektörünü güçlendirmek ve yabancı kaynaklara olan bağımlılığını azaltmak için araştırma ve geliştirmeye artan bir yatırım yapıyor ve yeni yarı iletken üretim tesisleri kuruyor. Ancak, bu sürecin tamamlanması zaman alacak ve Çin, bu süre zarfında teknoloji sektörünün taleplerini karşılamak için zorluklarla karşı karşıya kalabilir.

Entegre devre ithalatındaki bu düşüş, Çin’in ekonomik ve teknolojik gelişimi için güvenilir ve dayanıklı bir yarı iletken tedarik zinciri oluşturmanın ne kadar önemli olduğunu hatırlatıyor. Çin’in, karmaşık kısıtlamalar ağı içinde nasıl hareket edeceği ve çip tedarik endişelerini nasıl gidermek için sürdürülebilir bir strateji oluşturacağı henüz belli değil. Bu, küresel yarı iletken ticaretinin geleceğini şekillendirecek kritik bir konu olacak.