Çin, ülke genelinde çok sayıda bölgesel yapay zeka “yaylaları” kurmak için iddialı bir girişim başlatıyor. Bu stratejik hamle, ülkenin YZ alanında araştırma ve geliştirmeye odaklanmasına yardımcı olacak. Ülke ayrıca YZ teknolojisindeki ilerlemelerini daha da desteklemek ve küresel YZ ortamında lider bir oyuncu olarak konumunu sağlamlaştırmak için tamamlayıcı teknoloji platformları geliştirmeyi planlıyor. Çin yapay zeka konusunda dünya lideri olmakta kararlı!

Yapay Zeka ile Ülkenin Eşit Gelişmesi Planlanıyor

7. Dünya Zeka Konferansı sırasında Çin Bilim ve Teknoloji Bakanı Wang Zhigang, Çin’in yapay zekaya adanmış yaylaları ve teknolojik platformları inşa etme planlarını açıkladı. Bakan, yapay zeka destekli ekonomik ve sosyal sektörlerin gelişimini teşvik ederek Çin’in genel ekonomik büyümesini ve toplumsal ilerlemeyi hızlandırmayı amaçladklarını söyledi. Bu girişim, ülkenin yapay zeka teknolojisini ilerletme ve dönüştürücü inovasyon ve kalkınma potansiyelinden yararlanma konusundaki güçlü kararlılığını yansıtıyor.

Wang, beyin benzeri zeka, kuantum zeka, big data ve diğer önemli teknolojik alanlardaki hızlı ilerlemelerin, merkezi olmayan bölgelerde önemli bir atılımı teşvik ettiğini vurguladı. Bu atılımın önemli teknolojik dönüşümlere yol açması ve çeşitli sektörlerde büyük değişikliklere neden olması bekleniyor.

Çin’in Küresel Yapay Zeka Yarışındaki Konumu Ne?

2022 itibariyle Çin, YZ patent başvurularının sayısı bakımından küresel olarak en üst sıraya yerleşti. Resmi istatistikler, Çin’in bilgisayarla görme, doğal dil işleme ve ses tanıma gibi önemli YZ alanlarında lider konumda olduğunu gösteriyor.

Bu alanlardaki çekirdek endüstri ölçeği, 4.200’den fazla temsilci işletme ile 71,2 milyar doları aşmış durumda. Bu rakam, dünya toplamının yaklaşık yüzde 16’sını oluşturuyor ve Çin’in yapay zeka alanındaki önemli varlığını sağlamlaştırıyor.

OpenAI’nin ChatGPT’si ve Google’ın Bard’ı kısıtlamalar nedeniyle kullanılamazken, Baidu, Alibaba Group Holding ve SenseTime dahil olmak üzere birçok önde gelen Çinli teknoloji şirketi yerli alternatifler sundu. Bu yerli hizmetler, Çin’de uygulanan sansür kurallarına ve diğer düzenleyici gerekliliklere uygun şekilde geliştirilmiş durumda.

Bu yerli alternatiflerin ortaya çıkışı, ülkenin kendi yapay zeka yeteneklerini geliştirme ve düzenleyici çerçeve içinde kullanıcılarının ihtiyaçlarını karşılamak için uyumlu çözümler sağlama konusundaki kararlılığını yansıtan en önemli göstergelerden biri diyebiliriz.

Ancak Çin yapay zeka konusunda hevesli olsa da, konuya temkinli yaklaşıldığını görüyoruz. Çin, yapay zekanın aşırı gelişiminin iki ucu keskin bir kılıç olduğuna inanıyor. Zira bu atılım bir yandan endüstrilerde daha fazla verimlilik sağlarken diğer yandan da potansiyel riskler oluşturuyor. Ancak hükümet, yapay zeka düzenlemesi için bir yönetim kılavuzu ve etik normlar yayınlayarak bu endişeleri gidermek için adımlar attığını söyledi.

Umuyoruz ki ülkemizde de yapay zeka konusunda çalışmalar daha da hızlanır ve bu konuda Çin ve ABD gibi devlerle yarışır hale geliriz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Çin’in bu atılımı yapay zekanın gelişimi için ne ifade ediyor? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!