Çin, Popüler Anlık Mesajlaşma Uygulaması WhatsApp’ı Yasakladı

Beklenildiği gibi Çin, WhatsApp’ı da engelleyerek, engelli anlık mesajlaşma uygulamaları listesine bir yenisini daha ekledi.

Çin’de WhatsApp üzerinden video veya fotoğraf göndermede bir takım problemler yaşanıyordu ve bunun hükümet eliyle yapıldığı söyleniyordu. Bugün itibariyle uygulama Facebook ve Instagram gibi tamamen kaldırıldı.

Engellemelerinin hükümet tarafından yapıldığının düşüncesi ise ilginç bir şekilde ortaya çıkmıştı. Uluslararası SIM karta ve veri paketine sahip olan kullanıcılar uygulama üzerinden video veya fotoğraf göndermede sorun yaşamıyordu. Ancak diğer kullanıcılar bunu gerçekleştiremiyordu. Engellemenin en büyük nedeni ise uygulamanın mesajlaşmaları uçtan uca şifrelemesi.