Çin, Fosil Yakıtlı Araçların Üretimini Zorlaştırmaya Hazırlanıyor

Çin fosil yakıtlı araç üretmek isteyen üreticilerin önce sıfır emisyonlu ve düşük emisyonlu bir araç üretmelerini zorunlu kılıyor.

Çin’in getirdiği yeni kural yılda 30.000 veya daha fazla fosil yakıt üreten üreticileri kapsıyor. Araç üreticilerinin 2019 yılında ürettiği araçların %10’u elektrikli olmak zorunda. 2020 yılında ise bu oran %12’ye çıkacak.

Üreticiler bu kuralları karşılayamazsa diğer üreticileri satın alabilecekler aksi halde yüklü bir ceza yiyecekler. Ülkede hava kirliliği çok yüksek seviyelere geldi. Özellikle Pekin ve Şangay’da fosil yakıtlı araçlardan dolayı hava kalitesi çok düşük seviyede. Ülke, Fransa ve İngiltere gibi 2040 yılında fosil yakıtlı araçları yasaklamayı planlıyor.