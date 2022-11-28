5G teknolojisinin kullanımı hızla artsa da birçok ülkede -Bknz. Türkiye- hala yaygın değil. Ancak bu, teknolojinin gelişmesine engel değil. Çin ve ABD gibi teknolojik olarak gelişmiş ülkeler şimdiden 6G üzerinde çalışmaya başladı. Peki iki ülke arasında yeni yeni ortaya çıkan bu rekabeti kim kazanacak? Son raporlara göre Çin 6G’de liderliğini koruyor ancak ABD’nin iki gizli silahı var.

Çinli ZTE ve ülkenin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT), 6G’nin oluşturulması için önemli olacak bazı teknolojilerin örnek bir testini gerçekleştirdi. ZTE , testlerde kullanılan bazı personel ve ekipmanları sağladı. ZTE’nin katıldığı beş test şunları içeriyor:

6G dağıtılmış otonom ağ ve dijital ikiz ağ konsept örneği

6G bilgi işlem gücü ağı anahtar teknoloji konsept örneği

6G terahertz anahtar teknoloji konsepti örneği

6G iletişim algı entegrasyonu anahtar teknoloji konsept örneği

6G akıllı metasurface teknolojisi konsept örneği

ZTE’nin hükümetle yaptığı testlerin tüm raporları olumluydu ancak bu, yakında 6G teknolojisini kullanmaya başlayacağımız anlamına gelmiyor. Potansiyelini 5G ile karşılaştırmamıza izin verecek şekilde bu teknoloji hakkında konuşmaktan hala yıllarca uzağız. Ancak dediğimiz gibi 6G’ye yatırım yapan tek ülke Çin değil, ABD ve Avrupa’da araştırmalar sürüyor.

Geçen yıl Çin Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresi (CNIPA), dünya çapında 6G ile ilgili yaklaşık 38.000 patentin 13.449’unun veya %35’inin Çin’den geldiğini iddia etti. ABD, 6G patentlerinin %18’iyle ikinci sırada yer aldı. Fark oldukça büyük ama ABD bunu kapatma niyetinde.

Huawei ve ZTE ABD’de yasaklandı, bu yüzden ABD yüzünü Ericsson ve Nokia’ya çeviriyor. Ericsson’un 2030’da 6G hizmetinin ticari olarak piyasaya sürülmesine yol açacak on yıllık bir plan izlediği bildiriliyor. Şirket yakında 6G’yi nasıl geliştirmeyi planladığına dair bir strateji yayınlayacak. CEO Katherine Ainley, “İngiltere’de 20 kişilik üst düzey araştırmacıdan oluşan bir ekip kuracağız ve ayrıca öğrencilere fon sağlayacağız. İlk odak noktası 6G ağı ve donanım güvenliği olacak.”