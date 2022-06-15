Ortak kod aracı Chromium Gerrit‘teki kanıtlara göre Google, Chrome OS’nin bölünmüş ekran özelliği için yeni bir seçenek üzerinde çalışıyor. Yakında ekranı üçe bölmek mümkün olacak ve bu da deneyimi Windows’a daha yakın hale getirecek. Buna rağmen, XDA Developers web sitesindeki testlere göre, şimdilik bu konfigürasyonda en fazla iki uygulama kullanmak mümkün.

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Yeni araca Kısmi Bölme adı verilecek ve mevcut ekranı iki eşit parçaya bölme seçeneğine benzer. Ancak bu sefer, iki uygulama ekranın üçte ikisini ve üçte birini işgal edebilecek. Daha dar tasarım, örneğin sosyal medya programları veya yapılacaklar listeleri için kullanılabilir.

Henüz herhangi bir Chrome OS kanalında yayınlanmasa da, güncelleme önce deneysel Canary derlemesine ulaşacak. Geliştirme sırasında, bölünmüş ekranla ikiden fazla uygulama açma olasılığı gibi özelliğin değişmesi mümkündür. Yeni araç için henüz bir çıkış tarihi açıklanmadı.