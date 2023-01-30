ChatGPT, kısa bir süre içinde birçoğumuzun günlük olarak kullandığı bir araç haline geldi. Özellikle öğrencilerin vazgeçilmezlerinden biri olan yapay zeka destekli konuşma motorunun okullardaki kullanımı geçtiğimiz haftalarda ABD’nin New York eyaleti tarafından yasaklanmıştı. Son ChatGPT yasağı ise Fransa’nın en prestijli üniversitelerinden birinden geldi.

ChatGPT Kullanan Öğrencilere Ceza Yolda!

Fransa’nın en prestijli üniversiteleri arasında sayılan ve ana kampüsü Paris’te yer alan Sciences Po Üniversitesi, geçtiğimiz gün öğrencilere attığı bir mailde Sciences Po’da ChatGPT ve benzeri yapay zeka destekli platformlarının kullanımının yasaklandığını duyurdu.

Sciences Po’nun öğrencilere attığı bilgilendirme mailinde “Herhangi bir referans gösterilmeden öğrencilerin bu tür yazılımları ödevlerinde kullanmaları yasaklanmıştır. Bu durum. bazı özel derslerde geçerli olmamakla beraber, bu derslerde yapay zeka yazılımlarının kullanımı dersin görevlileri tarafından denetlenecektir.” ifadeleri yer aldı.

ChatGPT yazılımının kullanımının nasıl denetleneceği konusundaysa öğrencilerde bir soru işareti oluşmuş durumda. Zira ChatGPT tarafından yapılan ödevlerin çoğu gerçek bir öğrencinin kaleminden farksız.

Ancak Sciences Po bu konuda oldukça kararlı gibi duruyor. Üniversite, yapay zeka yazılımları kullanmanın ödevlerde sahtecilik yapmakla eşdeğer olduğunu ve bunun okulun etik değerlerine uymadığını söylüyor. Okul, bunun dünya çapındaki bütün araştırma görevlileri için bir tehdit olduğunu ve eğitim dünyasının bu konuda dikkatli olması gerektiğini belirtiyor.

Üniversite, bu uygulamaların ödevlerde kullanıldığının tespit edilmesi durumunda öğrencileri ciddi yaptırımlar beklediğini de belirtmiş. Bu yaptırımlar, bir süre okuldan uzakalaştırma cezasıyla başlayarak okuldan atılma ve hatta tüm Fransız okullarından süresiz olarak yararlanamama cezasına kadar gidiyor.

En hafif cezanın bile öğrenciler için caydırıcı bir ceza olacağını söylemek mümkün. Bu karardan sonra Sciences Po öğrencileri ChatGPT kullanırken iki kez düşünecektir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce ülkemizdeki büyük üniversiteler de ChatGPT’ye karşı benzer bir tutum sergilemeli mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!