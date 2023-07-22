OpenAI, geçtiğimiz yılın Kasım ayında piyasaya sürülen ChatGPT aracıyla büyük bir başarı elde etmiş ve birçok kullanıcı tarafından benimsenmiş durumda. Şimdi ise OpenAI, Android kullanıcıları için ChatGPT uygulamasının önümüzdeki hafta piyasaya sürüleceğini duyurdu. ChatGPT artık Android’e de geliyor!

ChatGPT Android Uygulaması Geliyor: Geç Olsun Güç Olmasın!

Mayıs ayında iOS için ChatGPT uygulamasının lansmanından sonra, şirket hızlı bir şekilde Android sürümü üzerinde çalışmıştı ve şimdi nihayet Android kullanıcılarının da bu uygulamadan faydalanmasına imkan tanıyacak.

OpenAI, Twitter üzerinden yaptığı duyuruyla Android için ChatGPT’nin önümüzdeki hafta kullanıma sunulacağını belirtti ve uygulamayı önceden sipariş vermek isteyenler için Google Play Store üzerinden bir ön sipariş sayfası oluşturdu.

Android için ChatGPT, Google’ın Bard sohbet robotuyla beraber özel bir mobil uygulama seçeneği sunmayan yapay zeka sohbet robotları arasında. Her ne kadar bu durum haftaya değişecek olsa da, beklemek istemeyen kullanıcılar için Microsoft’un Bing uygulaması, Prometheus Modeli ve GPT-4 desteği ile Android ve iOS uygulamalarında kullanılabiliyor.

Uygulamanın piyasaya sürülmesinin, web trafiği ve uygulama yüklemelerinde Haziran ayında yaşanan düşüşlere rağmen gerçekleşmesi dikkat çekiyor. Ayrıca, son birkaç gün içinde bazı kullanıcılar, GPT-4’ün yavaşladığı ve etkisini yitirdiği yönünde şikayetlerde bulunmuştu. OpenAI, bu iddialara yönelik olarak API’leri güncellemeye devam ettiklerini belirtti.

Android için ChatGPT uygulamasının kullanıcılar arasında merakla beklenen bir yenilik olduğu görülüyor. OpenAI, yapay zeka teknolojisiyle donatılmış bu uygulamayla, kullanıcıların mobil cihazlar üzerinden de interaktif bir deneyim yaşamasına olanak sağlayacak.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce ChatGPT geleceğin teknolojisi mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!