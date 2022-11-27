Cambridge Üniversitesi, bilim adamı-evrimci Charles Darwin’in günümüze ulaşan tüm yazışmalarını internette yayınladı. Arama yapılabilen koleksiyon, 1822 ile 1882 yılları arasında yazılmış, Beagle gemisiyle yaptığı yolculuktan Türlerin Kökeni Üzerine’ye ve yaşamının son dönemindeki düşüncelerine kadar uzanan 15.000’den fazla mektubu içeriyor.

İnternet Arşivi, Darwin’in hayatının tam bir resmini görmenin tek yolu olabilir. Üniversite, 2023 yılı başlarında basılacak olan son baskının, fiziksel kopyalara giremeyecek kadar geç ulaşan mektupları içermediğini belirtiyor. Birçok yazı dipnotlar ve kaynakça da içeriyor.

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Bu son yazışma grubu, araştırmacının yaşamı boyunca evrime yönelik tutumların nasıl değiştiğini göstermektedir.

Darwin 1882’ye gelindiğinde, doğal seçilimin genç bilim insanları arasında büyük ölçüde bir gerçek olarak kabul edildiğini gözlemlemiştir – bu durum, 1859’da ilk kez yayınlandığında Türlerin Kökeni Üzerine’ye duyulan düşmanlıkla tam bir tezat oluşturmaktadır.

Mektuplar ayrıca Darwin’in ölümünden önceki aylarda nasıl deneyler yapmaya devam ettiğini de göstermektedir.

Bu, fiziksel mektupları tutmakla aynı şey değil. Ancak bu, ilgilenen herkes için olduğu kadar akademisyenler için de internetin değerinin klasik bir göstergesidir.