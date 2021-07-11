Kripto Para
ChainSwap hacklendi! Etkilenen projeler ve açıklamalar…
Zincirler arası merkezi olmayan finans platformu ChainSwap hacklendi. ChainSwap akıllı sözleşmesindeki kritik bir güvenlik açığından bir bilgisayar korsanı tarafından yararlanıldıktan sonra yaklaşık 8 milyon dolarlık saldırıya uğradı. Ethereum ve Binance Smart Chain arasında tokenlar arası köprü kurmak için ChainSwap ile ortaklık yapan bazı projeler de saldırıdan etkilendi.
Zincirler arası varlık sağlayıcısı ChainSwap hacklendi. Saldırı, ChainSwap akıllı sözleşmelerindeki bir güvenlik açığı sayesinde gerçekleşti ve saldırıda 20’den fazla projenin tokenları çalındı. Yaklaşık 8 milyon dolarlık bir zarar meydana geldi. Saldırıdan dolayı bazı tokenlarda %90’ yakın düşüş yaşandı. Saldırıdan etkilenen projelerden bazıları şu şekilde:
- Wilder Worlds $WILD
- Antimatter $MATTER
- Optionroom $ROOM
- Umbrella Blank $UMB
- Nord $NORD
- Razor $RAZOR
- Peri $PERI
- Unido $VTX
- Oro $ORO
- Vortex $VTX
- Blank $BLANK
- Unifarm $UFARM
Yapılan bir analize göre saldırı, ChainSwap protokolündeki açıktan faydalanılarak gerçekleşti. Saldırgan, 20 milyon WILD token basarak doğrudan kendi adresine gönderdi. 10 Temmuz TSİ 10:17’deki ilk basımda 500 bin WILD token üretildi ve bunu arkasından gelen 40 işlem izledi.
🚨ChainSwap Hack 🚨
1/ Citizens of @WilderWorld and holders of $WILD, we have completed our initial analysis of the @chain_swap hack. See below. 👇
— n3o (@real_n3o) July 11, 2021
Saldırıdan etkilenen tokenların fiyatları %25-%90 civarlarında düşüş yaşadı. Wilder Worlds Antimatter, Optionroom, Umbrella Network, Nord, Razor, Peri, Unido, Pro, Vortex, Blank, Unifarm gibi tokenların fiyatları ciddi derecede düştü. Bazıları düşüşün ardından hafif bir toparlanma yaşadı. Saldırının zararının yaklaşık olarak 8 milyon dolarlık token kaybı olduğu tahmin ediliyor. Saldırganın cüzdanının birinde yaklaşık olarak 4,5 milyon dolarlık token var.
Saldırının ardından ChainSwap, resmi Twitter hesabından bir dizi açıklama yayınladı. Ethereum-Binance Smart Chain köprüsünün durduran ChainSwap, yatırımcılara yeni ASAP token göndereceğini bildirdi. ChainSwap ayrıca saldırıdan yalnızca akıllı sözleşmelerin etkilendiğini ve cüzdan fonlarının güvende olduğunu söyledi.
The Chainswap team has frozen the BSC mapping token address to filter out the hackers addresses.
Balances might temporarily show 0 until we are done filtering.
Smart contract is affected, not the wallets that interacted with Chainswap. Funds from individual wallets are safe
— ChainSwap ($ASAP) (@chain_swap) July 11, 2021
Saldırıdan etkilenen bazı projeler de Twitter hesaplarından açıklamalar yaptı. Bazıları yeni token çıkarmayı planladıklarnı duyurdu. UniFarm (UFARM), Optionroom (ROOM), OroPocket (ORO) ve diğer projeler, tüm likiditeyi Uniswap ve Pancakeswap’tan geçici olarak çekmeye karar verdi. Umbrella Network (UMB), 230.000 dolar değerinde yerel tokenların geri alındığını ve bunların nasıl harcanacağına karar vermenin topluluğa bağlı olduğunu duyurdu.
.@chain_swap has been hacked and @option_room is affected!
ChainSwap hacker have hacked 2,314,640 $ROOM worth $550,000 from the cross-chain contract including multiple other tokens.
The OptionRoom team has decided to take a quick decision and pull all liquidity.
— OptionRoom (@option_room) July 10, 2021
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Kripto Para
Ethereum güncellemesi ile neler değişecek?
Geride bıraktığımız hafta, uzun süre sonra 2.300 dolar seviyesini geçen Ethereum fiyatı yazı sırasında 2.141 dolar seviyesinde işlem görüyor. İşlem onaylama modelini değiştirmek için birçok güncelleme alan olan Ethereum ağı, yakın zaman içerisinde önemli bir güncelleme olan Londra güncellemesi alacak. 4 Ağustos’ta ana ağa eklenmesi beklenen Londra güncellemesi ile ağda neler değişecek?
Ethereum İyileştirme Önerisi (EIP) adı verilen önerilerin, Ethereum ağında bir güncellemenin gerçekleşmesi için topluluk tarafından uygun görülmesi gerekiyor. Topluluğun uygun gördüğü öneriler ana ağa ekleniyor. Bu bağlamda Londra güncellemesi 1559 ve 3554 numaraları önerileri ağa ekleyecek. Bilindiği üzere Ethereum ağı üzerindeki işlem ücretleri oldukça yüksek. Son zamanlarda artan NFT ve DeFi platformları, ağa olan talebi yoğun şekilde artırdı. Ağ üzerindeki transfer işlemleri arttıkça da ağın çalışma hızı yavaşladı ve bununla birlikte işlemleri onaylayan Ethereum madencileri yüksek işlem ücretleri talep etmeye başladı. Şu anki hali ile işlem taleplerini karşılamakta zorluk çeken Ethereum ağı, güncellemelerin sonucunda yeni bir işlem onaylama modeline geçmiş olacak. PoW (Proof of Work) modeli ile çalışan ağ PoS (Proof of Stake) modeline geçecek. Yeni modele geçiş ile Ethereum madencileri işlemlerden ücret talep edemeyecek. Ethereum geliştiricileri, madenci kazançlarını azaltmayı hedefliyor.
Londra güncellemesi 12.965.000. blokta çalışmaya başlayacak. Güncelleme tarihi yüksek ihtimalle 4 Ağustos olacak. EIP’ler arasında topluluk tarafından en çok tartışma konusu olanlar 1559 ve 3554 numaralı olanlar. 1559 numaralı öneri, işlem ücretlerini azaltacak. Bununla beraber madencilerin kazançlarındaki ilk önemli azalış gerçekleşecek. Aynı zamanda bu öneri ile beraber madencilerin işlemleri onaylamasını zorlaştıran bir yazılıma da start verilecek.
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Kripto Para
Kripto para madenciliği uygulamaları sahtecilik içerebilir!
Kripto para piyasasının yükselen popülaritesi, dolandırıcıların da bu alana yönelik saldırılarda bulunmasına hız kazandırıyor. Hack saldırılarının yanı sıra çeşitli casus yazılımlar ve uygulamalar ile pek çok sayıda insan mağdur oluyor. En son tespite göre, kullanıcılardan para çalan 172 adet sahte Android uygulaması bulundu. San Francisco merkezli Lookout firması, kripto madenciliği hizmetleri sunan ancak bunun yerine masum kullanıcılardan para çalan 172 sahte Android uygulaması tespit etti.
Siber güvenlik firması Lookout, yakın tarihli bir rapora göre kripto para madenciliği için kullanılması amaçlanan ancak öyle olmayan 172 adet sahte Android uygulaması tespit etti. Bu uygulamalar aracılığıyla en az 93.000 kişi dolandırıldı ve dolandırıcılar 350.000 dolardan fazla para çaldı.
Bu sahte uygulamalar iki farklı Android uygulama bölümü olarak kategorize edildi. Bunlar BitScam ve CloudScam. Kötü aktörlerin bu uygulamaları kripto para birimleriyle ilgilenen insanları hedef almak için tasarladıkları belirtildi.
BitScam ve CloudScam, müşterilere belli bir ücret karşılığında kripto para madenciliği operasyonlarının reklamını yaptı. Kullanıcılar, doğrudan dolandırıcıların kripto cüzdanlarına veya Play Store üzerinden kripto para birimi transferleri yoluyla satın alınabilen ek hizmetler ve uygulama yükseltmeleri vaadiyle uygulamalara daha fazla para harcamaya yönlendirildi. Ancak uygulamalar bahsedilen hizmetleri sağlamadı ve kurbanların paralarını kendi hesaplarına geçirdi. Dolandırıcılık amacıyla tasarlanan bu uygulamalar gerçekliği artırmak amacıyla sahte hesap bakiyeleri bile gösteriyordu. Lookout Mobil Uygulama Araştırmacısı Ioannis Gasparis şunları ifade etti:
“Bu uygulamalar, aslında kötü niyetli bir şey yapmadıkları için radarın altında uçmayı başardılar. Bunlar sadece kripto para çılgınlığına kapılmış kullanıcıları çekmek ve var olmayan hizmetler için para toplamak için kurulmuş kabuklardır.”
Lookout bu 172 adet uygulamanın 25’inin Google Play üzerinden indirilebileceğini ortaya koydu. Google, Play Store uygulamalarında bulunan tüm sahte BitScam ve CloudScam şifreleme uygulamalarını kaldırmış olsa da Lookout, düzinelercesinin webdeki üçüncü taraf uygulama mağazalarında hala satışta olduğunu söylüyor.
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Kripto Para
TikTok’tan kripto para birimi reklamlarına yasaklama!
Son dönemin en popüler sosyal medya uygulamalarından olan TikTok ‘tan kripto para yasağı hamlesi geldi. TikTok, diğer finansal hizmetlerle birlikte platformunda her tür kripto para birimi reklamını yasaklamak için harekete geçti. Bu, popüler bir sosyal medya platformunun kripto para reklamlarını ilk kez yasaklaması değil.
Popüler sosyal medya platformu, yeni güncellediği içerik politikası ile beraber artık TikTok fenomenlerinin kripto paralar ile ilgili reklamlar yapmasına izin vermeyecek. Şirket tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
“Paranın mali varlıklarının, kredilerin ve kredi kartlarının ödünç verilmesi ve yönetimi, şimdi al sonra öde (BNPL) hizmetleri, ticaret platformları, kripto para birimi, döviz, banka ve ön ödeme kartları, döviz ticareti, piramit şeması (finansal olmayan hizmetler dahil), yatırım hizmetleri, kredi onarım hizmetleri, kefalet senedi, borç yardımı programları, küçük yatırımla çabuk zengin olma planları, borç konsolidasyonu hizmetleri ve kuruş açık artırması dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere her türlü finansal hizmet veya ürünler yasaktır.”
Güncellenmiş yeni politikanın bazı muafiyetleri bulunuyor ancak yasaklama getirilen içerik grubu “Finansal Hizmetler ve Ürünler”. Bu kategori kripto paralar, krediler ve kredi kartları, ticaret platformları, forex ticareti, hatıra paraları, yatırım hizmetleri ve daha fazlasını içeren fakat bunlarla sınırlı olmayan konuları içeriyor.
Son raporlara göre, TikTok’ta tanıtılan bu yüksek riskli yatırımların ve hızlı zengin olma vaatlerinin kurbanlarının çoğu genç insanlar ve Birleşik Krallık Mali Davranış Otoritesi (FCA), son zamanlarda artan endişe verici eğilimler ile ilgili endişelerini dile getirdi.
TikTok, getirilen bu yasaklamanın amacının platformda tanıtılan kripto paralar ile ilgili ve diğer yatırım dolandırıcılığı ve planlarının artan oranını sona erdirmek olduğunu söylüyor. Bununla birlikte doğrudan yasak, ürünlerini tanıtmak için platformu kullanan yasal finansla ilgili firmaları da etkileyecek.
TikTok’un reklam politikası ise aynı kalacak. Şirketler 18 yaşından büyük kişilere reklam verebilir ancak platformda kripto paralar ve dijital varlıklar ile ilgili reklamların olması yasak. Kuralları ihlal eden kullanıcıların videoları silinecek. Yapılan ihlale göre kullanıcının video yükleme, yorum yapma gibi özellikleri bir süreliğine askıya alınacak. İhlallerin devam etmesi durumunda kullanıcının profili kalıcı olarak silinecek.
TikTok, kripto para reklamlarını yasaklayan ilk sosyal medya platformu değil. 2018 yılında Facebook, ICO çılgınlığı sırasında kripto para birimi hizmetlerini ve ürünlerini tanıtan tüm reklamları yasakladı. Sosyal medya devi daha sonra aynı yıl bazı kripto reklamlarına yönelik yasağı tersine çevirse de, 2020 yılında Bitcoin içeriklerini tekrar sansürlediği görüldü.
Google da kripto para reklamlarını yasaklayan dev isimlerdendi. Teknoloji devi, 2018’de kripto reklamlarını yasakladı. Ancak geçen ay kripto cüzdanlarının ve borsalarının platformunda reklam yayınlamasına izin vermeye başladı. Bununla birlikte, kripto para ile ilgili şirketlerin, ürünlerini Google’da tanıtmadan önce FinCEN’e (Financial Crimes Enforcement Network) kaydolma ve diğer Google Ads politikalarına uyma gibi bazı gereksinimleri karşılamaları bekleniyor.
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