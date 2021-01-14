CD Project, Cyberpunk 2077 için kullanıcılardan özür diledi!

Cyberpunk 2077‘nin geliştiricisi CD Project, kullanıcılardan özür diledi. Oyun içerisindeki hataların farkında olan şirket, Cyberpunk 2077 oyuncularından özür diledi.

Dünya’da en çok oynanılan oyunlar listesine en üst seviyeden giren Cyberpunk 2077, kalitesi ve muhteşem hikayesi ile kullanıcıları kendine çekmişti. Ancak oluşturduğu bu etkiyi oyun içerisindeki hatalar ve optimizasyon sorunları ile geri itti. Oyundan bıkma noktasına gelen kullanıcılar, Cyberpunk’ın geliştiricilerinin de dikkatini çekmiş gibi görünüyor.

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Piyasada en çok oynanılan oyun olan Cyberpunk 2077, bildiğiniz üzere oyun içerisindeki bug’lar nedeniyle kalitesinden bir hayli ödün veriyordu. Öte yandan çok yüksek sistemler kullanan kullanıcıların bile kasma ve donma yaşadığını gördük. Bu sorunlar ile ilgili açıklama yapan oyun geliştiricisi CD Project, kullanıcılardan özür diledi.

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CD Project’in kurucusu özür videosu paylaştı!

Cyberpunk 2077 resmi YouTube kanalı, Marcin Iwiński tarafından çekilen özür videosunu paylaştı. CD Project‘in kurucusu olan Marcin Iwiński, ilk olarak oyunu yayınlama konusunda sorumlu olduğu için kendisi ve çalışanları adına özür diledi. Ayrıca oyunu geliştiren ekibin bir suçu olmadığını belirtti.

Öte yandan oyunun ilk olarak PC sürümü için geliştirildiğini söyleyen yetkili, daha sonra konsollara uyarlandığını, ancak pek başarılı olamadıklarını belirtti. Ancak konsol kullanıcılarının yaşadıkları sorunların farkında olan CD Project kurucusu Iwiński, ilk güncelleme ile bu sıkıntıların giderileceğini belirtti.

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2021 yılında birçok güncelleme ile oyundaki hataların neredeyse sıfıra ineceğini belirten Marcin Iwiński, ilk güncelleme olan v1.1‘i 10 gün içerisinde yayınlayacaklarını belirtti. Ondan sonraki birkaç hafta içeriside ise v1.2 yaması paylaşılacak ve oyundaki sorunlar büyük ölçüde çözülecek.

Yine 2021 yılı içerisinde PlayStation 5 ve Xbox Series X/S kullanıcılarına ücretsiz DLC’ler dağıtacağını bildiren Iwiński, son olarak oyunu PlayStation Store‘a geri getirmeyi planladıklarını ve daha önceden yapılacak olan geri ödemeleri de gönderdiklerini açıkladı.

Cyberpunk 2077 hakkında yapılan açıklamalar bu şekildeydi. CD Project firmasının hatalarının farkında olması ve bu konu ile ilgili bir video çekmesi gerçekten kullanıcıları sevindiren nitelikte. Artık bıkma noktasına gelen kullanıcılar, gelecek olan güncellemeler ile oyunun tadını çıkaracaklar. Bakalım Cyberpunk 2077, aldığı güncellemeler ile sorunlarından kurtulabilecek mi.

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