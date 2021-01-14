Genel
CD Project, Cyberpunk 2077 için kullanıcılardan özür diledi!
Cyberpunk 2077‘nin geliştiricisi CD Project, kullanıcılardan özür diledi. Oyun içerisindeki hataların farkında olan şirket, Cyberpunk 2077 oyuncularından özür diledi.
Dünya’da en çok oynanılan oyunlar listesine en üst seviyeden giren Cyberpunk 2077, kalitesi ve muhteşem hikayesi ile kullanıcıları kendine çekmişti. Ancak oluşturduğu bu etkiyi oyun içerisindeki hatalar ve optimizasyon sorunları ile geri itti. Oyundan bıkma noktasına gelen kullanıcılar, Cyberpunk’ın geliştiricilerinin de dikkatini çekmiş gibi görünüyor.
Piyasada en çok oynanılan oyun olan Cyberpunk 2077, bildiğiniz üzere oyun içerisindeki bug’lar nedeniyle kalitesinden bir hayli ödün veriyordu. Öte yandan çok yüksek sistemler kullanan kullanıcıların bile kasma ve donma yaşadığını gördük. Bu sorunlar ile ilgili açıklama yapan oyun geliştiricisi CD Project, kullanıcılardan özür diledi.
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CD Project’in kurucusu özür videosu paylaştı!
Cyberpunk 2077 resmi YouTube kanalı, Marcin Iwiński tarafından çekilen özür videosunu paylaştı. CD Project‘in kurucusu olan Marcin Iwiński, ilk olarak oyunu yayınlama konusunda sorumlu olduğu için kendisi ve çalışanları adına özür diledi. Ayrıca oyunu geliştiren ekibin bir suçu olmadığını belirtti.
Öte yandan oyunun ilk olarak PC sürümü için geliştirildiğini söyleyen yetkili, daha sonra konsollara uyarlandığını, ancak pek başarılı olamadıklarını belirtti. Ancak konsol kullanıcılarının yaşadıkları sorunların farkında olan CD Project kurucusu Iwiński, ilk güncelleme ile bu sıkıntıların giderileceğini belirtti.
2021 yılında birçok güncelleme ile oyundaki hataların neredeyse sıfıra ineceğini belirten Marcin Iwiński, ilk güncelleme olan v1.1‘i 10 gün içerisinde yayınlayacaklarını belirtti. Ondan sonraki birkaç hafta içeriside ise v1.2 yaması paylaşılacak ve oyundaki sorunlar büyük ölçüde çözülecek.
Yine 2021 yılı içerisinde PlayStation 5 ve Xbox Series X/S kullanıcılarına ücretsiz DLC’ler dağıtacağını bildiren Iwiński, son olarak oyunu PlayStation Store‘a geri getirmeyi planladıklarını ve daha önceden yapılacak olan geri ödemeleri de gönderdiklerini açıkladı.
Cyberpunk 2077 hakkında yapılan açıklamalar bu şekildeydi. CD Project firmasının hatalarının farkında olması ve bu konu ile ilgili bir video çekmesi gerçekten kullanıcıları sevindiren nitelikte. Artık bıkma noktasına gelen kullanıcılar, gelecek olan güncellemeler ile oyunun tadını çıkaracaklar. Bakalım Cyberpunk 2077, aldığı güncellemeler ile sorunlarından kurtulabilecek mi.
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Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy S21, Tanıtımdan Önce Canlı Kanlı Görüntülendi!
Samsung’un yeni amiral gemisi serisi Samsung Galaxy S21 ailesi, tanıtımdan önce kanlı canlı görüntülendi. İşte S21’in tanıtımdan önceki son görüntüleri.
Samsung‘un 14 Ocak‘ta, yani bugün tanıtacağı yeni Galaxy modelleri, tanıtımdan hemen önce yeni görseller ile ortaya çıktılar. Twitter’da bir kullanıcı tarafından paylaşılan görsellere ek olarak, cihazların özellikleri ve tasarım detayları da paylaşıldı. İşte Galaxy S21 Serisi hakkında son bilgiler.
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Twitter’da paylaşımlarda bulunan Mr.Techie adlı kullanıcı, Samsung Galaxy S21 modellerinin canlı ve kaliteli görüntülerini ortaya attı. Gelen sızıntıya baktığımızda cihazların yan yana görselleri ve kalınlık karşılaştırması yapıldığını görüyoruz.
Sızıntıları ABD‘li taşıyıcı şirketten aldığı tahmin edilen Mr.Techie, yaptığı açıklamada, cihazların kalınlıklarının sırasıyla 8.1mm ve 7.4mm olduğunu belirtti. Yani S21 ailesi, Note 20 Ultra ve iPhone 12 Pro Max’ten daha kalın bir tasarıma sahip.
Galaxy S21’in arkası plastik hissiyatı taşıyor!
Öte yandan gelen en ilginç sızıntı, Galaxy S21, modelinin plastik arka kapak ile geleceği. Daha doğrusu arka kısmının plastik gibi hissettirdiği söyleniliyor. Yani bu arka kapak plasik veya cam malzeme olabilir ancak hissiyat olarak plastiğe yakın.
Sadece S21 modelinin arka kısmında plastik bir tasarım kullanıldığını belirten Mr.Techie, tanıtımda bu kapağın plastik olduğundan, cihazların kutusundan şarj adaptörü çıkmayacağından ve microSD yuvasının olmadığından bahsedilmeyeceğini söylüyor. Yani bu sızıntı doğruysa tanıtımda S21‘in eksi yönleri gizlenecek gibi görünüyor. Ancak bir müşteri tanıtım esnasında bu üç detay hakkında soru sorduğunda, çalışanlar gerekli doğru bilgiyi iletecek.
Öte yandan Twitter’da S21 Ultra‘nın fiyatını soran bir kullanıcıya cevap veren Mr.Techie, cihazın 1200 Dolar fiyat etiketine sahip olacağını söylüyor. Yine Twitter’da yaptığı paylaşımlarda S21+’ın 4800mAh pil ile, S21 Ultra’nın ise 5000mAh pil ile geleceğini söylüyor.
Samsung Galaxy S21 ailesi hakkında yeni gelen sızıntılar şimdilik bu şekildeydi. 14 Ocak‘ta, yani bugün yapılacak olan tanıtımda yeni amiral gemisi modellerini ortaya atacak olan Samsung, bakalım S21’deki arka tasarımı ile nasıl bir tepki alacak. Sizce Samsung hakkında gelen bu sızıntılar ne kadar doğru? Yorumlarda fikirlerinizi belirtebilirsiniz.
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Genel
Bethesda Indiana Jones oyunu geliştiriyor!
Bethesda efsane film serisi Indiana Jones‘un oyununu geliştiriyor. Firma filmin haklarını elinde bulunduran Lucasfilm Games ile anlaştı.
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Bethesda Indiana Jones hayranlarını heyecanlandırdı!
Film ve oyun dünyaları birleşmeye ve ortak projeler çıkarmaya devam ediyor. Son dönemde artan film oyunlarına görünüşe göre bir yenisi daha eklenecek. Geçtiğimiz günlerde faaliyete geçen ve hemen Star Wars oyunu için Ubisoft ile anlaşan Lucasfilm Games, şimdi de Bethesda ile Indiana Jones filmi için anlaşmaya vardı. Efsane film serisinin oyunu ile hayranlarını karşılamaya hazırlanan firma, konu ile alakalı Twitter üzerinden bir video yayınlayarak hayranlarını heyecanlandırmayı başardı.
— Bethesda (@bethesda) January 12, 2021
Oyun ile alakalı içerik göstermekten ziyade bir ipucu ve duyuru videosuna benzeyen paylaşım hem Bethesda hem de Indiana Jones hayranlarını harekete geçirmeyi başardı. The Elder Scrolls ve Fallout serisi ile oyuncuların gönlünü kazanmayı başaran firma, oyun için bir diğer önemli serisi Wolfenstein‘ın geliştiricileri olan Machine Games‘i seçti. Oyunun yönetmenlik kısmına ise The Elder Scrolls ve Fallout serilerinden tanıdığımız Todd Howard getirildi. Hali hazırda Fallout dizisi için çalışmalarını sürdüren firma, yoğun takvimi ile hayranların beklentilerini şimdiden yükseltti. Henüz oyunun yapısı ile alakalı bir bilgi paylaşılmazken, merakla beklenen Indiana Jones oyununun filmin yapısına uygun olması bekleniyor. Oyun dünyasına hızlı bir giriş yapan Lucasfilm Games bakalım oyuncuları başka hangi sürprizler ile şaşırtacak bekleyip göreceğiz.
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Genel
TELKODER: 2020 yılında 4 kişilik bir aile haberleşmeye 3.736 TL harcadı
Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER), ülkemizde geçtiğimiz yıl 4 kişilik bir ailenin haberleşmek için ne kadar para harcadığını açıkladı. Ortaya çıkan rakamlarda en büyük payı vergiler alırken, dolar kurunun yüksekliği de etkili oldu.
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Türkiye’de 2020 yılında evlerinde bir sabit telefon ile genişbant internet aboneliği bulunan ve her bireyi cep telefonu hattı sahibi olan 4 kişilik bir ailenin yıllık ortalama haberleşme gideri vergiler dahil ortalama 3 bin 736 TL oldu.
Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği’nin (TELKODER) her yılın sonunda düzenli yaptığı analiz kapsamında açıkladığı “Elektronik Haberleşmede Aile Giderleri Araştırması” verilerini derledi.
Telekomünikasyon alanının düzenleyici kuruluşu olan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) yayınladığı veriler ile Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği’nin (TELKODER) yayımladığı verilere göre:
– Sabit telefona vergiler dahil aylık ortalama 42.37 TL ödeniyor.
– 3 GSM operatörü abonelerinin ortalama aylık ödemeleri ise, vergiler dahil 49.89 TL.
– Sabit internet bağlantısı için aylık ortalama vergiler dahil 69.48 TL ödeniyor.
– Bu giderlerin hepsinden yüzde 18 KDV’nin yanı sıra, sabit ve mobil haberleşme hizmetleri ve sabit ve mobil internet hizmetleri için yüzde 7.5 Özel İletişim Vergisi (ÖİV) devlete aktarılıyor.
-Evlerinde bir sabit telefon ile genişbant internet aboneliği bulunan ve her bireyi cep telefonu hattı sahibi olan 4 kişilik bir aile, haberleşme gideri için devlete aylık 63,27 TL vergi ödüyor.
TELKODER Başkanı : ” Döviz ve vergiler giderleri arttırdı”
TELKODER Yönetim Kurulu Başkanı Halil Nadir Teberci, konuyla ilgili yaptığı açıklamada: “TELKODER olarak her yıl açıkladığımız iletişim harcamaları raporumuza baktığımızda bu yıl döviz kurlarının ve sektörde yapılan zamların etkisiyle giderlerin arttığını görüyoruz. Burada kullanıcıları yüksek vergiler de epey zorluyor. 2021 yılında serbestleşme ve tam rekabetin sağlanmasıyla bu vergi yüklerinin hafifletilmesi hususunda devletin gerekli yaklaşımı göstereceğine inanıyoruz.” ifadelerine yer verdi.
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