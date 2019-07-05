Casper Excalibur G900 daha da güçlendi!

Yerli bilgisayar üreticilerilerimizden Casper’ın oyuncu alt markası Excalibur ailesinin en güçlü üyesi Casper Excalibur G900 9. nesil Intel işlemcileri ve Nvidia GeForce RTX ekran kartı seçenekleriyle daha da güçlendi.

İlginizi çekebilir; 9. Nesil Intel işlemcili Casper Excalibur G900 ön inceleme

Casper Excalibur G900’de Intel’in en yeni 9. nesil Intel Core i7 9750H işlemcisi yaklaşık yüzde 30’a varan performans artışı sunarken, Nvidia GeForce RTX 2080 Max-Q ya da RTX 2060 ekran kartı seçeneği ile kullanıcıların oyunlardaki ihtiyaçlarına göre daha doğru seçim yapmasını sağlayacak.

Excalibur G900 ile üst düzey grafikler

NVIDIA’nın Turing mimarisine sahip RTX ekran kartları sahip olduğu ışın izleme teknolojisi sayesinde oyunun her anında inanılmaz gerçekçi ve detaylı görseller sunacak. Bununla birlikte DLSS teknolojisi ile her detayda daha iyi ve daha gerçekçi bir ortam sunacak.

Akıllı Turbo Soğutma

Excalibur G900’ün a<sahip olduğu RTX 2080 ekran kartı ve 9. nesil Intel işlemcileri soğutmak ise akıllı turbo soğutma sistemi sayesinde kolay olacak. Cihazda bulunan toplam 2 adet akıllı turbo fanın her birinde 71 ayrı fan yaprağı bulunuyor. Ayrıca sahip olduğu 4 farklı termal boru ise bütün sistemin serin kalmasını sağlıyor.

Daha ince çerçeveler

G900 neredeyse çerçevesiz bir tasarıma sahip. Sadece 4,7 mm inceliğine sahip olan süper dar çerçevesi ile Excalibur G900 daha büyük görüntüler sunuyor. 144 Hz yenileme hızı, 5 ms tepki süresi ve 178 derecelik görüş açısına sahip Full HD IPS ekranı ile gelen cihaz aynı zamanda 21.4 mm kalınlık ve 2.1 kg ağırlık ile taşınabilirlik konusunda da oldukça iddialı.

Seçim sizin

64 GB’a kadar artırılabilen bellek kapasitesine, sahip olan Excalibur G900, ayrıca Dolby Atmos destekli akıllı ses sistemi sayesinde sesleri filtreleyerek pürüzsüz bir ses kalitesi sağlıyor. Bunun yanında G900’ü ihtiyacınıza ve beklentinize göre ekran kartı, bellek, işletim sistemi ve depolama gibi tüm detaylarıyla konfigüre etmek için buradaki bağlantıya tıklayabilir, aynı zamanda G900 için detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.