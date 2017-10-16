Call of Duty: WW2 Oyununun Boyutu Xbox One için Belli Oldu

Bir çok insan tarafından beklenen Call of Duty: WW2, kimilerine göre bu yılın en çok beklenen oyunu ve sürülerce oyuncunun FPS oyun türüne atılmasının sebebi olacak.

Xbox One’a 3 Kasım’da çıkacak oyununun bekleyen kullanıcıları dosya boyutunu gördükten sonra daha hazırlıklı bir biçimde oyunu bekleyebilecekler. Xbox One sahipleri aynı zaman da oyunu şu anda konsollarına ön yükleme ile yükleyebilir fakat oyun ön yükleme olduğundan dolayı gerçek boyutunun yalnızca yarısı kadar olacak.

Call of Duty serisine yeni eklenecek olan WW2, diğer oyunlarına kıyas ile biraz büyük. Şimdilik 45.14GB’lık alana ihtiyaç duyacak oyuna, DLC ve güncelleştirmelerin de ekleneceğini unutmamak gerek. Bu yüzden oyunu bekleyenlerin beklenen den biraz daha fazla yer açmalarını öneririz.