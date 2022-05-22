Covid-19’un patlak vermesinden önce yapılan The Lancet Planetary Health’ın raporuna küresel bir araştırma, 2019 yılında 9 milyon insanın ölümünden kirliliğin sorumlu olduğunu tahmin ediyor. Bu da dünya çapında altı ölümden birine denk geliyor.

Yazarlara göre endişe verici olan şey, grubun 2015 yılındaki 9 milyon erken ölümden kirliliğin sorumlu olduğunu belirten 2017’deki önceki analizinden bu yana bu sayının aynı kalması. Yaralanma ve Risk Faktörleri (GBD 2019), hükümetler tarafından bu ciddi halk sağlığı krizini kontrol altına almak için çok az önlem alındığını göstermektedir.

Kirlilik profilindeki değişiklik

Bir yandan, ev içi hava ve su kirliliğine bağlı ölümlerin sayısında genellikle aşırı yoksullukla bağlantılı olarak azalma olduysa, diğer yandan, bu küçük ilerlemeler, artan sayıda ölümle dengelendi.

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Yaygın kirlilik, havanın partikül maddelerle kirlenmesini içerir ve insan ve gezegen sağlığı için bir tehdit oluşturur. Bu, havaya, karaya, suya ve okyanusa atılan her türlü insan kaynaklı istenmeyen atığı içerdiğinden, ulusal veya bölgesel bir sorun olarak ele alınamayacağı anlamına gelir.

Sonuçlar ve uyarılar

2017 raporundan bu yana, Lancet Komisyonu, kirlilik kontrolünün iklim değişikliğine ve biyolojik çeşitliliğin kaybına eşit dikkatle birlikte yürütülmesi gerektiğini kanıtladı. Bu üçlü yönetim, kamu ve özel sektör planlamacıları tarafından sağlık odaklı olarak kamu yatırım politikalarının hazırlanmasında üzerinde çalışılmalıdır.

Yazarlar, uluslararası kuruluşları ve hükümetleri, tehlikeli kimyasallara maruz kalma konusunda kanıt toplamak için tek tip örnekleme protokolleri kullanmaya çağırıyor. Uyarı, kurşun, cıva ve krom gibi toksik elementlerin herhangi bir kontrol olmaksızın serbestçe satıldığı düşük ve orta gelirli ülkeler için daha önemli hale geliyor.

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