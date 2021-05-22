Büyük borsalardaki XRP hareketi hız kazandı!

Zincir içi veriler, Coinbase liderliğindeki büyük borsaların 64 milyona yakın bir XRP’yi hareket ettirdiğini gösteriyor. XRP fiyatı son 24 saatlik göstergede %18 değer kaybı yaşadı ve 1 dolar seviyesinin altına inerek 0,92 dolara geriledi.

Kripto para takipçisi Whale Alert’in yayınlamış olduğu son tweetler, son 24 saatte blok zincir devi Ripple ve büyük kripto para borsalarının XRP transferi gerçekleştirdiğini ve XRP’de yaklaşık olarak 56 milyon dolar hareket ettiğini söylüyor. Ripple, popüler kripto para borsalarından olan Huobi’ye milyonlarca XRP gönderiyor. Şirket başka bir XRP grubunu Çin’e taşıyor.

22 Mayıs tarihinde şirket, 4.087.900 adet XRP’yi borsaya gönderdi. Bithomb analiz platformunun sağladığı verilerden anlaşıldığı üzere bu işlem, blok zincir devinin bu hafta Çin ticaret merkezine aktardığı günlük miktarı gösteriyor.

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Whale Alert’in yayınlamış olduğu ABD ve Asya kripto ticaret merkezleri tarafından yürütülen önemli işlemlerin ayrıntılarına göre Coinbase, Binance, Huobi, Upbit gibi borsalar arasında 59,6 milyon XRP taşıması oldu.

XRP fiyatında son durum

Piyasa değeri sıralamasına göre en büyük 7. kripto para olan XRP, kısa zaman önce başladığı rallisi ile beraber 1,50 dolar seviyesini aşmıştı. Ancak kripto para piyasasının son günlerde yaşadığı düşüşten kendi payına düşenini de alan popüler altcoin yazı sırasında 0,92 dolardan işlem görüyor.

Bununla beraber geçtiğimiz günlerde de bildirmiş olduğumuz üzere Ripple ve SEC arasında hala devam etmekte olan bir dava süreci var. Yeni gelen bir gelişmeye göre de Ripple cephesi davadaki ilk büyük yenilgisini aldı denebilir. Haberin detayları için adlı Ripple ve SEC davasında Ripple için önemli bir gelişme var! haberimize göz atabilirsiniz.