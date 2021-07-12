Bugün en iyi performans gösteren altcoinler: SNX, TEL, OKB

ABD’li bankacılık devi JPMorgan, El Salvador’un Bitcoin’i (BTC) ülkede yasal bir para birimi haline getirmesinden pek memnun değil. Bankacılık devi, Bitcoin yasasını hayata geçirmenin Bitcoin için olduğu kadar, kripto para biriminin kendisi için de bir zorluk teşkil edebileceğini belirtti. Bu durumun ülke için de zorluk yaratabileceğini söyledi.

JPMorgan analistleri Bitcoin’in günlük işlem hacminin 40 ila 50 milyar dolar arasında bir yere ulaştığını belirtti. Ancak, bunun çoğu büyük borsalar tarafından içselleştirildi. Ayrıca, büyük bir BTC varlığının likit olmadığını ve %90’dan fazlasının bir yılda el değiştirmediğini de ekledi.

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JPMorgan’a göre bu az likidite ve hacim, Bitcoin’in “potansiyel olarak bir değişim aracı olarak potansiyeli üzerinde önemli bir sınırlama” . Ayrıca analistler, El Salvador’daki günlük ödeme faaliyetinin, son zincir içi işlem hacminin yaklaşık olarak %4’ünü ve geçtiğimiz yıl cüzdanlar arasında aktarılan tokenların toplam değerinin %1’inden fazlasını temsil edeceğini söylüyor.

JPMorgan uzman analist grubu, El Salvador’un Bitcoin’i yasal para birimi olarak kabul etmesinin Bitcoin ağında bir baskı yaratacağını öne sürüyor. Uzmanlar, BTC’in likiditesinin azlığına ve işlem doğasına atıfta bulunarak BTC’in ülkede yasal para birimi olarak kullanılmasının kripto paranın bir değişim aracı olarak hareket etme kabiliyetine önemli bir sınırlama getireceğini ifade ediyor.

Ayrıca bankacılık devi, El Salvador için Bitcoin’in benimsenmesiyle ilgili bazı önemli zorluklara da dikkat çekiyor:

Bitcoin’i bir değişim aracı olarak kullanmaya yönelik artan şüphecilik ve direnç.

Bitcoin’in yüksek oynaklığı, ABD Dolarının resmi kullanımı ile birlikte iki paralı sistemi için büyük bir zorluk oluşturacaktır.

JPMorgan, Bitcoin/USD dönüşümleri talebindeki bir dengesizliğin “karadaki dolar likiditesini yok edebileceğini” söylüyor. Dolayısıyla, bu sonuçta mali ve ödemeler dengesi riskleriyle sonuçlanabilir.

Bilindiği üzere El Salvador parlamentosu geçtiğimiz haziran ayında Bitocin’i ülkenin yasal para birimi olarak kabul etti. El Salvador Başkanı Nayip Bukele, Bitcoin kabulünün bütün işletmelerce zorunlu olacağını ifade etti. Pek çok küresel mali kurum ve IMF El Salvador’u bu hamlesi nedeniyle yasal ve mali sonuçlar konusunda uyardı ve konu hakkındaki şüphelerini dile getirdi. Uzmanlar El Salvador’u, BTC kabulü nedeniyle IMF müzakerelerinde tehlike yaşayabileceği konusunda da uyardı. El Salvador’un Bitcoin Yasa Tasarısı eylül ayında yürürlüğe girecek. O tarihe kadar ülkenin uyarılara ve endişelere karşı nasıl bir yol izleyeceğini beraber göreceğiz.