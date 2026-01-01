BTK, yurt dışından getirilen telefonlara yönelik kayıt süreçlerinde dikkat çeken bir uygulamayı devreye aldı. Son dönemde artan başvurular ve kayıt yoğunluğu sonrası yapılan bu düzenleme, mevcut sistemin daha net ve kontrollü işlemesini amaçlıyor. Yeni adım, özellikle geçici kullanım süresi dolan cihazları yakından ilgilendiriyor.

BTK tek pasaporta 2 cihaz kaydı uygulamasını sona erdirdi!

BTK, yaptığı teknik değerlendirmeler kapsamında aynı pasaport bilgisi üzerinden birden fazla cihaz kaydı yapılmasına yönelik yeni bir kontrol mekanizmasını hayata geçirdi. Kurum tarafından paylaşılan bilgilere göre, bu kapsamda ikinci cihaz olarak değerlendirilen kayıtlar 120 günlük kullanım süresinin sonunda şebekeye kapatılacak.

Mevzuata göre, yolcu beraberinde getirilen telefonlar Türkiye’de 120 gün boyunca geçici olarak kullanılabiliyor. Bu sürenin sona ermesinden önce cihazın IMEI numarasının e-Devlet üzerinden kayıt altına alınması gerekiyor. Ancak son dönemde yapılan teknik incelemelerde, kayıt süreçlerinde farklı yorumlanan bazı uygulamaların sistemde karışıklık oluşturduğu görüldü.

Kurum, özellikle çift SIM kartlı cihazlar üzerinden yapılan bildirimlere dikkat çekiyor. Normal koşullarda bu tür telefonlarda yer alan iki IMEI numarası tek bir kayıt altında sisteme tanımlanabiliyor. Ancak farklı cihazlara ait IMEI bilgilerinin aynı kayıt altında görünmesi, sistem tarafından ikinci bir cihaz olarak değerlendiriliyor ve bu kayıtlar ayrıca inceleniyor.

Kurumun bu yönde adım atmasında artan maliyetlerin de etkili olduğu belirtiliyor. 2026 yılı itibarıyla IMEI kayıt ücreti, belirlenen indirimli oranla 54 bin 258 TL olarak uygulanıyor. Bu tutar, kullanıcıların kayıt süreçlerini daha dikkatli planlamasını gerektirirken, kurumun da denetimleri sıkılaştırmasına neden oluyor. Mevcut yasal çerçevede bir kişi, üç yıl içinde yalnızca bir adet IMEI kaydı yaptırabiliyor.

BTK, kayıt işlemlerinde beyan edilen IMEI numarasının fiziksel olarak cihaza ait olmasının büyük önem taşıdığını vurguluyor. Aksi durumlarda cihaz, Türkiye şebekelerinde tamamen devre dışı kalabiliyor. Yeni uygulama, kayıt sürecinde yaşanan belirsizlikleri azaltmayı ve kullanıcıların ileride mağduriyet yaşamamasını hedefliyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? BTK'nın IMEI kayıtlarına yönelik bu yeni uygulaması, yurt dışından telefon getirme tercihlerinizi etkiler mi?