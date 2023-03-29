Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin tüm yönleriyle araştırılması için kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi Deprem Araştırma Komisyonu, geçtiğimiz gün toplandı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, komisyona yaptığı sunumda depremdeki iletişim kesintisinin baş sorumlusunun baz istasyonlarının zarar görmesi olmadığını söyledi!

Peki Asıl Sorumlu Ne?

Komisyon toplantısında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) adına sunum gerçekleştiren BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, deprem bölgesindeki 11 ilde mobil abone sayının 15 milyon 298 bin 221 olduğunu söyledi.

Karagözoğlu yaptığı sunumda, “Bu illerin abone sayısı toplamı Türkiye genelinde mobil abonelerin yaklaşık yüzde 18,3’ünü oluşturmaktadır. Bir başka deyişle 6 Şubat gecesi yaşadığımız büyük felaket, ülkemizdeki her beş mobil telefon abonesinin birini etkileyecek kadar büyük bir alanda gerçekleşmiştir.” ifadelerini kullandı.

Depremle birlikte iletişimin aksaması hakkında da konuşan Karagözoğlu, “Binalar üstünde yer alan baz istasyonlarının bir kısmının depremle birlikte fiziksel olarak yıkılması ve ağır hasar alması, sorunun göreceli daha küçük bir kısmını oluşturmuştur. Ayakta kalan istasyonlarda deprem sonrası ihtiyaç duyulan yoğun iletişim ihtiyacını karşılayacak önemli miktarda bir potansiyel olmasına rağmen asıl problem, şehirler genelinde yaşanan elektrik kesintileri, akaryakıt temininde oluşan zorluklar ve kötü hava koşullarından dolayı meydana gelmiştir.” ifadelerini kullandı.

BTK başkanının sözleri bölgede altyapıdaki eksikliğin iletişimin kesilmesindeki en büyük neden olduğu şeklinde yorumlandı. Yani, bölge halkının iddialarında yer aldığı üzere baz istasyonlarının yanlış bölgelere kurulması, kısa sürede iletişimi sağlayabilecek mobil baz istasyonlarının çevreye geç gitmesinden ziyade, sorunun asıl kaynağı altyapı şartlarıymış.

Depremin mobil haberleşmeye etkisi üzerine de konuşan Karagözoğlu, “Çekirdek şebeke servis kaybı yaşanmamış, hizmet vermeye devam etmiştir. Ayrıca işletmecilerimizin şebekeleri arasındaki ana bağlantı santrallerinde de herhangi bir sıkıntı yaşanmamıştır. Kurulum yapılmış binaların yıkılması ve enerji sorunları nedeniyle şebekenin en uç noktası olan baz istasyonları ve toplama alanlarının devre dışı kalması nedeniyle radyo erişim şebekelerinde sıkıntı yaşanmıştır. Saha kayıplarının bir kısmı radyo erişim şebekesini çekirdek şebekeye bağlayan iletim hattının zarar görmesinden dolayı oluşmuştur.” ifadelerini kullandı.

Umuyoruz ki ülkemiz bir daha bu denli çok canımızın yitip gittiği afetler yaşamaz. Bu vesileyle, ülkemizde son zamanlarda ardı ardına yaşanan afetlerden etkilenen vatandaşlarımıza Hardware Plus ailesi olarak geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

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