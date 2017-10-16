Brasil Game Show 2017 Yılının En İyi Seçilen Oyunlarını Açıkladı

Dünyanın en büyük oyun şovlarından biri olan Brasil Game Show bu yıl Sao Paulo’da gerçekleşti.

Xbox patronu Phil Spencer, Mortal Kombat yapımcısı ve NetherRealm patronu Ed Boon gibi büyük isimlerin yer aldığı gösteri, bu yıl toplam 300.000 insana ev sahipliği yaptı. Cuphead ve Destiny 2 gibi oyunların yer aldığı listede yakın zamanda çıkacak olan Xbox One X, donanımı için kazanan oldu. 20 kazananı aşağıdaki listede görebilirsiniz: