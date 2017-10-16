Brasil Game Show 2017 Yılının En İyi Seçilen Oyunlarını Açıkladı

Dünyanın en büyük oyun şovlarından biri olan Brasil Game Show bu yıl Sao Paulo’da gerçekleşti.
Xbox patronu Phil Spencer, Mortal Kombat yapımcısı ve NetherRealm patronu Ed Boon gibi büyük isimlerin yer aldığı gösteri, bu yıl toplam 300.000 insana ev sahipliği yaptı. Cuphead ve Destiny 2 gibi oyunların yer aldığı listede yakın zamanda çıkacak olan Xbox One X, donanımı için kazanan oldu. 20 kazananı aşağıdaki listede görebilirsiniz:
- Cuphead
- Distortions
- Call of Duty: World War II
- Forza Motorsport 7
- Destiny 2
- Black Desert Online
- Detroit: Become Human
- Xbox One X
- Just Dance 2018
- Evil Within 2
- Far Cry 5
- Assassin’s Creed Origins
- Middle-earth: Shadow of War
- Star Wars: Battlefront II
- Need for Speed: Payback
- Sea of Thieves
- Razer Thresher Ultimate
- Uncharted: The Lost Legacy
- FIFA 18
- Monster Hunter World
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