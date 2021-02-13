Genel
Boeing 737 Max yeniden göklerde
Kısa süre içerisinde oldukça fazla kazaya karışan Boeing 737 Max, yeniden göklerde. Boeing, uçakla ilgili sorunlar düzeltti.
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Boeing, dünyanın en büyük sivil ve askeri uçak üreticilerinden biridir. 1916 yılında ABD’nin Washington eyaletinde kurulan şirket, 2011 yılı verilerine göre sektördeki en büyük ikinci üretici konumunda. Ancak şirket 2019 yılında büyük bir skandalla, inanılmaz bir zarar gördü. Şirketin büyük umutlarla piyasaya sürdüğü ve kısa süre içerisinde çokça tercih edilen Boeing 737 Max, teknik hatalardan kaynaklı korkunç kazalara sebep oldu. Maksimum verimlilik, güvenilirlik ve cazibe sloganlarıyla tanıtılan uçağın kullanılması bile yasaklandı. Bu durum pek çok hava yolu şirketini zora sokarken; Boeing için oldukça sıkıntılı bir sürecin de başlangıcı oldu. Uzun süredir devam eden soruşturma ve düzelmeler nihayet tamamlandı ve uçak yeniden göklerde.
Boeing 737 Max yeniden göklerde
Tüm soruşturma ve hata düzeltmelerinin ardından Boeing 737 Max, yeniden uçmak için gerekli izinleri aldı. Hatta yolcular fark etmeseler bile bir süredir bu uçakla yapılan uçuşlar var. Özellikle American Airlines söz konusu uçakla yolcu taşıyan ilk şirket oldu. Şimdilik bir kaza belirtisi bulunmazken, yolcular tarafında bir toplu protesto ve benzeri bir eylem de olmadı. Boeing 737 MAX ailesi, en son teknolojiyi tüm zamanların en popüler uçağı 737’de buluşturuyor. 737 MAX, tasarımı ile yolculara konforlu bir uçuş deneyimi ve en gözde destinasyonlara daha fazla direkt uçuş olanağı sağlıyor. MAX’ın eşsiz güvenilirliği, zamanında gerçekleşen daha fazla uçuş ve daha az gecikme anlamına geliyor. İleri teknolojik özellikleri ve güçlü LEAP-1B motoru, verimli ve çevre dostu uçak yolculuğunun geleceğini yeniden tanımlıyor. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için özellikle takipte kalın…
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Donanım
Nvidia Arm anlaşmasına Qualcomm da karşı çıktı
İngiltere merkezli Arm işlemci firmasının Nvidia tarafından satın alınması birçok otorite tarafından eleştiriye maruz kaldı. Şimdi ise bilindik bir başka işlemci firması Qualcomm da konuyla alakalı görüşünü bildirdi.
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Birleşik Devletler Ticaret Komisyonu, Avrupa Komisyonu yanında Birleşik Krallık ve Çin otoritelerine görüş bildiren Nvidia; söz konusu anlaşmaya karşı olduklarını söyledi. Bunun dışında anlaşma üzerinde halihazırda araştırma başlatan otoriteler de mevcut.
Bu sırada FTC, yani Birleşik Devletler Ticaret Komisyonu da araştırmasında ikinci aşamaya geçti. CNBC’ye konuşan iki kaynağa göre komisyon; Softbank, Arm ve Nvidia’dan anlaşmayla alakalı daha fazla bilgi vermesini istedi. İstenilen bilgilerin gelmesinin ise biraz zaman alması muhtemel gibi duruyor. Çünkü hem istenenler ufak çaplı belgeler değiller; hem de komisyon karar vermeden önce başka şirketlerin de fikirlerini soracak.
Bunun yanı sıra Qualcomm dünya çapında kendi araştırmasını da yürütmeye karar verdi. Firmaya göre Nvidia-Arm işbirliğinin onaylanıp onaylanmamasında bunun önemli bir etkisi olacak.
Diğer taraftan Nvidia ise CNBC’ye yaptığı bir konuşmada; yetkililerin araştırma sonucunda bu anlaşmanın yararlı olduğunu göreceklerine güvendiklerinden bahsediyor.
Arm işlemcileri şu anda dünya üzerindeki akıllı telefonların %95’inde kullanılıyorlar. O yüzden de Qualcomm ve diğer bazı firmalara göre bu anlaşmanın onaylanması durumunda firmanın işlemcilerini kullanmak çok daha zorlaşacak. Dolayısıyla Qualcomm bu anlaşmaya karşı çıkan tek işlemci firması değil.
Nvidia Arm anlaşmasının onaylanıp onaylanmayacağını araştırmalar bitene kadar bilmemiz çok zor. Anlaşmanın ve etkilerinin potansiyel büyüklüğünü de düşünürsek, bu süreç biraz uzayabilir gibi duruyor.
Genel
Tinder telefon kılıfı ve kıyafet üretimi için patent aldı
2020 yılının şanslı şirketlerinden biri olan Tinder, yeni sektörlere giriş yapmayı hedefliyor. Şirket özellikle telefon kılıfı ve kıyafet üretecek.
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Covid-19 pandemisi, pek çok sektörü derinden etkilese bile, özellikle teknoloji şirketleri için oldukça verimli geçti. Eve kapanan kullanıcılar, daha çok alışverişe, oyuna ve sosyal medyaya yöneldi. Bu durum yıllardır durağan olan sektörlerde büyümeden tutun, en zenginler listesinde ciddi dalgalanmalara bile neden oldu. Ancak bir şirket var ki, insanların en çok ihtiyaç duyduğu şeylerden biri haline geldi. Çöpçatanlık uygulaması Tinder, pandemi sebebiyle eve kapanan kullanıcıların biten sosyal hayatını iyileştirmek ve özel hayatın devamlılığı için önemli bir rol oynadı. Kullanıcıların, Tinder’ı tercih etmesi, uygulamayı 2020’nin en çok kazananları listesinde adeta zirveye yerleştirdi. Bu büyüme, şirketi farklı alanlara da yatırım yapmaya itmiş olmalı ki ortaya yeni bir patent çıktı. Çöpçatanlık uygulaması, kıyafet ve cep telefonu aksesuarı üretecek.
Tinder kıyafet ve cep telefonu aksesuarları üretecek
Son ortaya çıkan bir bilgi, şirketin “Tinder Made” sloganıyla ilgili bazı patentler aldığı yönünde. Tinder tarafından üretildi anlamına gelen bu slogan, şirketin çıkardığı ürünlerde olacak. Patent kodundan edinilen bilgilere göre Tinder’ın akıllı telefonlar için aksesuar, özel tasarım kıyafetler ve masa üstü oyunları gibi ürünler üretecek. Açıkçası insanlar, Tinder’ın ürettiği ürünleri ne derece alınır bilinmez, ancak şirket özellikle şansını deneyecek gibi. Ürünlerin muhtemelen uygulama içinden erişilen bir mağazadan satılacak. Şirket şimdilik konuyla ilgili bir yorum yapmadı. Ancak kısa süre içerisinde duyuru gelmesi söz konusu. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
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Genel
Yandex çalışanı kullanıcıların kişisel bilgilerini satarken yakalandı
Google’ın, Rus menşeili rakibi olan Yandex, bir skandalla gündemde. Şirketin çalışanlarından birinin, kullanıcılara ait kişisel bilgileri sattığı ortaya çıktı.
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Yandex, arama motoru, navigasyon, e-ticaret ve reklamcılık gibi alanlarda hizmet veren Rusya merkezli bir teknoloji şirketi. Şirket, yoğun olarak Rusya ve federasyona bağlı ülkelerde kullanılıyor. Aynı zamanda Rusya’nın en büyük teknoloji şirketi olan Yandex’in, Türkiye’de de oldukça fazla kullanıcısı bulunmakta. Teknoloji devi Google’ın hâkim olduğu arama motoru pazarında, %15,83’lük payla ülkemizde ikinci sırada yer alıyor. Dünya çapında 56 milyon kullanıcı olan şirket, oldukça büyük bir skandalla gündeme geldi. Son yapılan açıklamaya göre şirketin üst düzey çalışanlarından birinin, kullanıcılara ait kişisel bilgileri sattığı ortaya çıktı.
Yandex çalışanı, kullanıcı bilgilerini sattı
Olay, Rus şirketin yaptığı bir açıklama sonucunda ortaya çıktı. Şirket içindeki rutin bir güvenlik taramasında ilginç bir durum fark eden Yandex, konuyu araştırınca oldukça büyük bir sorun tespit etti. Şirket içindeki yetkili çalışanlardan biri, kullanıcılara ait kişisel bilgileri yasa dışı şekilde elde edip satıyordu. 4.887 kullanıcının sızıntıdan etkilendiğini söyleyen şirket, söz konusu hesapların güvence altına alındığını belirtti. Şirket, bu hesapların hareketlerini özellikle takip ediyor ve yeni erişmek isteyen kişilere engel oluyor. Sızıntıdan etkilenebilecek kullanıcıların bilgilendirildiği ve şifrelerinin değiştirilmesi istendiği de gelem bilgiler arasında. Ancak şirket, söz konusu bilgilerin ne zaman satıldığı gibi bilgileri vermediği için kimin ne kadar mağdur olduğu bilgisi şu an için elimizde yok. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
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2.399 TL’ye En İyisi TCL 10 Plus!
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