BlackBerry Messenger 31 Mayıs’ta kapanıyor!

Anlık mesajlaşmanın öncüsü BlackBerry Messenger (BBM), tarih oluyor. BlackBerry telefon kullanıcılarının kendi aralarında konuşmalarını sağlayan mesajlaşma uygulamalarından BlackBerry Messenger (BBM) kapatılıyor.

Sohbet uygulamaları arasında WhatsApp, Facebook Messenger, WeChat gibi uygulamalar öne çıkarken, BlackBerry Messenger ise bugüne kadar kullanıcılar tarafından fazla ilgi görmedi.

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BlackBerry Messenger devri 31 Mayıs resmen bitiyor

Platformun sahibi EMTEK’in yayınlamış olduğu raporda, BBM uygulamasının kullanıcılara ulaşması için ellerinden geleni yaptıklarını ancak bir türlü yeterli kullanıcı sayısına ulaşamadıklarını belirterek söz konusu mesajlaşma uygulamasını 31 Mayıs’ta kapatacağını açıkladı.

Şirket açıklamasında: “Bugüne kadar oluşturduğumuz yazılımla gurur duyuyoruz. Ancak teknoloji dünyası çok değişken. Tüm çabalarımıza rağmen, kullanıcılar diğer platformları tercih etmeye devam ettiler. Yeni kullanıcılar da bizi tercih etmekten kaçındı.” dedi.

BBM’i 31 Mayıs 2019’da kapatacağını açıklayan Blackberry, şu duygusal mesajla bir devrin bittiğini de duyurdu: “BBM yolun sonuna geldi. Umarız bize dair anılarınızı unutmazsınız.”

Kurumsal sürüm kullanılmaya devam edilecek

BBM uygulamasının kurumsal sürümünü kullananlar ise uygulamayı kullanmaya devam edecekler. Google Play Store veya App Store üzerinden BBM’in kurumsal sürümü ücretsiz olarak indirilebilecek ancak altı ayda bir abonelik ücreti ödemeniz gerekecek.

Uygulamayı kullananlar için dikkat etmesi gereken tarih 30 Mayıs. Kurumsal sürümünü tercih etmeyecekseniz, uygulama kapanmadan önce verilerinizi ayarlar kısmından dışa aktarabilirsiniz.