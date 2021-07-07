Bitcoin madenci gelirlerinde yükseliş var!

Gelen verilere göre Bitcoin ağı bugüne kadarki en büyük zorluk düşüşünü görmesinin ardından Bitcoin madencilerinin gelirleri artış yaşadı. Veriler, Bitcoin madenci gelirlerinin %50’den fazla arttığını kaydetti.

Bitcoin madenciliği son zamanlarda Çin’den gelen olumsuz haberlerden dolayı tarihinde görülmemiş bir durum ile karşı karşıya. Bitcoin madenciliğinin büyük bir kısmını üstlenen Çin’den kripto para madenciliğine yönelik baskılar gelmesi ile ülkedeki madenci sayısı bir hayli azaldı. Madenciler Çin’den taşındıktan bu yana hash gücünün neredeyse yarısı pasif hale geldi. Bunların ne zaman aktif hale geleceği ise belirsiz.

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Çin’in yaptırımlarından etkilenmeyen madenciler ise rakiplerinin bir gecede yok olduklarını ve bunun sayesinde de kâr elde ettiklerini belirtiyor.

Son haftaların verilerine göre günlük madenci geliri, zorluk ayarlamasından hemen önce 20,7 milyon dolar civarlarındaydı. Bu rakam zorluk ayarlamasının ardından 29,3 milyon dolara, 6 Haziran tarihinde de 31,9 milyon dolara yükseldi.

Şu anda hash gücünün neredeyse %50’si çevrim dışı durumda. Halihazırda çalışan madenciler, bu %50’lik kesimin de gelirlerini alıyor.

Bunların yanında Glassnode verileri, ortalama blok sürelerinin de şimdiye kadarki en yüksek seviyelere ulaştığını açıkladı. Bilindiği üzere 1 Temmuz’da Bitcoin ağı üzerinde bir blok oluşturmak 129 dakikaya kadar ulaştı. Bu durum 2011 yılından bu yana görülmüş en uzun blok oluşturma süresi olarak Bitcoin tarihine geçti. Bazı madencilerin çevrim dışı hale gelmesi, bu durumun en önemli etkeni olarak görülüyor.