Kripto Para
Bitcoin madenci gelirlerinde yükseliş var!
Gelen verilere göre Bitcoin ağı bugüne kadarki en büyük zorluk düşüşünü görmesinin ardından Bitcoin madencilerinin gelirleri artış yaşadı. Veriler, Bitcoin madenci gelirlerinin %50’den fazla arttığını kaydetti.
Bitcoin madenciliği son zamanlarda Çin’den gelen olumsuz haberlerden dolayı tarihinde görülmemiş bir durum ile karşı karşıya. Bitcoin madenciliğinin büyük bir kısmını üstlenen Çin’den kripto para madenciliğine yönelik baskılar gelmesi ile ülkedeki madenci sayısı bir hayli azaldı. Madenciler Çin’den taşındıktan bu yana hash gücünün neredeyse yarısı pasif hale geldi. Bunların ne zaman aktif hale geleceği ise belirsiz.
Çin’in yaptırımlarından etkilenmeyen madenciler ise rakiplerinin bir gecede yok olduklarını ve bunun sayesinde de kâr elde ettiklerini belirtiyor.
Son haftaların verilerine göre günlük madenci geliri, zorluk ayarlamasından hemen önce 20,7 milyon dolar civarlarındaydı. Bu rakam zorluk ayarlamasının ardından 29,3 milyon dolara, 6 Haziran tarihinde de 31,9 milyon dolara yükseldi.
Şu anda hash gücünün neredeyse %50’si çevrim dışı durumda. Halihazırda çalışan madenciler, bu %50’lik kesimin de gelirlerini alıyor.
Bunların yanında Glassnode verileri, ortalama blok sürelerinin de şimdiye kadarki en yüksek seviyelere ulaştığını açıkladı. Bilindiği üzere 1 Temmuz’da Bitcoin ağı üzerinde bir blok oluşturmak 129 dakikaya kadar ulaştı. Bu durum 2011 yılından bu yana görülmüş en uzun blok oluşturma süresi olarak Bitcoin tarihine geçti. Bazı madencilerin çevrim dışı hale gelmesi, bu durumun en önemli etkeni olarak görülüyor.
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Kripto Para
ABD’li kongre üyesinin kripto para yatırımı ortaya çıktı!
ABD’li kongre üyesinin kripto para yatırımı yaptığı ortaya çıktı. Temsilciler Meclisi’ndeki resmi rapora göre kongre üyesi Barry Moore ETH, ADA ve DOGE yatırımı yaptı.
Temsilciler Meclis ile paylaşılan resmi belgelere göre ABD’nin Alabama eyaletinin kongre üyesi Barry Moore kripto para yatırımı yapıyor. Moore’un yatırım yaptığı kripto paralar ise ETH, ADA ve DOGE. Resmi belgeler Temsilciler Meclisi ile 2 Temmuz tarihinde paylaşıldı. Belgelerde Moore’un 5 Mayıs’ta ETH; 10,11 ve 13 Mayıs’ta ADA, 13 Haziran’da da DOGE aldığı ifade edildi. Bu kripto paralardan ne kadarlık bir alım gerçekleştirildiği ise bilinmiyor fakat her alımın 1.000-15.000 dolar arasında olduğu belirtiliyor.
ABD’li kongre üyeleri, yaptıkları işlemleri “Kongre’ye bilgi verme yasası” nedeniyle en fazla 45 gün içerisinde devlete bildirmek durumunda. Barry Moore’un DOGE haricinde yaptığı işlemler rapor edilmek için geç kalınmış gibi görünüyor. Fakat Moore’un almış olduğu kripto paraları satıp satmadığı da bilinmeyen bir durum.
Moore’un yaptığı yatırımlar kısa vadede zarar ettirmiş gibi görünüyor. Belgelerde yer alan tarihlere göre Moore’un alım yaptığı dönemlerde ADA 1,65-1,90 dolar seviyelerindeyken şu anda 1,43 dolar seviyesinde. 3.000 dolar seviyelerinden ETH alan Moore 4300 dolar seviyelerini yakalamış olsa da mayıs ortası ile beraber gelen çöküş ile ETH fiyatı da büyük bir düşüş yaşadı ve yazı sırasında 2.380 dolar seviyesinden işlem görüyor.
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Kripto Para
Ethereum Bitcoin’i geçebilir mi?
Lider kripto para birimi Bitcoin ve ikinci en büyük kripto para Ethereum arasındaki roller değişti mi? Ethereum Bitcoin’i geçebilir mi? Celsius Network CEO’su Alex Mashinsky açıkladı.
Lider kripto para birimi Bitcoin’in yerini Ethereum’a bırakıp bırakamayacağı konusu kripto para piyasasında her zaman tartışılan konulardan biri olmuştur. Peki, Ethereum Bitcoin’i geçebilir mi? Celsius Network CEO’su Alex Mashinsky, Bitcoin’in piyasa hakimiyetini Ethereum’a şimdiden kaybetmeye başladığını düşünüyor.
Alex Mashinsky, verdiği bir röportajda Ethereum ile Bitcoin’in rolleri değiştirdiğini, Ethereum’un durumu tersine çevirdiğini savundu. Alex Mashinsky’e göre Ethereum’un dünyanın kıymetli kripto parası olarak Bitcoin’i geçeceği gerçeğinin yaşanmaya başladığını söyledi. Mashinsky, Ethereum’un 2022 ya da 2023 yılına kadar piyasa değeri bakımından Bitcoin’i tamamen geride bırakacağını düşündüğünü ifade etti.
“Roller zaten değişti. Celsius topluluğunun toplam varlığı bakımından Ethereum, Bitcoin’i dolar bazında çoktan geçti ve bence daha geniş bir piyasa, önümüzdeki birkaç yıl içinde bu akımı takip edecek. Bu değişimin daha geniş piyasada gerçeğe dönüştüğünü göreceğiz.”
CEO, BTC ve ETH arasındaki temel kullanım senaryoları arasındaki farklara değindi. Bitcoin’in temel kullanım amacının değer saklama aracı olduğunu belirtirken, ETH’da bunun yield farming ve stake etme uygulamaları olduğunu söyledi. Yield farmingin oldukça geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olduğunu söyleyen Mashinsky, Ethereum’un bundan dolayı Bitcoin’den daha geniş şekilde benimsenmeye başlayacağını söyledi.
Şu anda Bitcoin’in piyasa hakimiyeti %44,6 iken bu oran Ethereum’da %18,5. Sizce Ethereum önümüzdeki süreçte Bitcoin’i geride bırakabilir mi? Görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.
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Kripto Para
Ünlü otel zinciri Bitcoin kabul edecek!
Dünyaca ünlü otel zinciri Pavilions Hotels & Resorts’un Asya Genel Müdürü tarafından yapılan son açıklamada artık dileyen müşterilerin yarından itibaren ödemelerini Bitcoin ile yapabilecekleri bildirildi.
Kripto paraları benimseyen şirketlerin sayısı, piyasanın ortasında olduğu zor günlere rağmen artıyor. Dünyaca ünlü otel zinciri Pavilions Hotels & Resorts da bu alana yönelen son ünlü isimlerden oldu. Yapılan açıklamaya göre artık isteyen müşteriler rezervasyon yapmak için kripto para kullanabilecek.
Ünlü otel zinciri, şirketin İngiliz ödeme hizmetleri sağlayıcısı Coindirect ile yaptıkları anlaşma sonucunda, müşterilerinin artık 40’tan fazla kripto para biriminde ödeme yapmalarına olanak sağladıklarını bildirdi. Ayrıca Tayland’ın tatil beldesi Phuket’teki ve Japon kasabası Niseko’daki mülklerinin satın alınması için de kripto paralar ile ödeme kabul edilecek.
Pavilions Hotels & Resorts’un Asya Genel Müdürü Scot Toon konu ile ilgili şu ifadeleri kullandı:
“Kripto paralar, Pavilions’ın sonsuza kadar var olacağını gördüğü bir şey. Yakın zamanda ortadan kalkmayacak ve insanlar son birkaç yılda onu giderek daha fazla benimsiyorlar. İnsanlar perakende sektöründe kripto paraları yeterince üstleniyor, bu yüzden seyahat alanında bu görevi üstlenmek bizim için mantıklıydı.”
Kripto paraların benimsenmelerindeki en büyük endişe ani fiyat dalgalanmaları olarak gösteriliyor. Ancak Scot Toon, böyle dalgalanmaların fiziki para birimlerinde de olduğunu ve bu paraların sadece uluslararası ticaretin bir parçası olduklarını söylüyor. Şirket, gelecek süreçte kripto paralar ile verilecek hizmetleri daha da genişletmeyi umuyor.
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