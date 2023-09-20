Akıllı telefonlar, günlük yaşamımızın önemli bir parçası haline geldi. İletişimden finans yönetimine kadar birçok alanda işlevsel ve uygun fiyatlı cihazlar olmalarına rağmen, bu teknoloji harikaları oldukça hassas. Koruyucu kılıflar ve ekran koruyucuları gibi önlemler alıyoruz, ancak bazen beklenmedik durumlarla karşılaşabiliyoruz. Bu tür ilginç bir olay Çin’de yaşandı. Bir kadın yanlışlıkla Huawei Mate 50 telefonunu bükerek, katlanabilir telefon yaptı! Yok artık!

Huawei Mate 50 Büküldü Ama Çalışmaya Devam Ediyor!

Çinli bir kadın, Huawei Mate 50’sini yanlışlıkla ikiye büktü. Ancak bu olay telefonun çalışmasına engel olmadı. TikTok’ta “Daisy” kullanıcı adını kullanan kadın, olayın videosunu paylaştı. Videoda, Daisy, telefonunu tamamen bükülmüş bir şekilde arabasının bagajında buluyor. Telefonun ekranı çatlamış ve çerçevesi kırılmış, ancak ilginç bir şekilde telefon hala açık ve çalışıyor.

Daisy, videoda “Hala çok akıcı ve duyarlı. Huawei gerçekten inanılmaz. Bundan sonra sadece Huawei telefon alacağım.” diyerek cihaz hakkındaki hayranlığını ve şaşkınlığını dile getiriyor. Daisy daha sonra telefonunu bir Huawei servis merkezine götürdüğünü gösteren bir takip videosu yayınladı. Şaşırtıcı bir şekilde, telefon sadece bir saat içinde tamir edildi ve ona mükemmel bir şekilde geri verildi.

Daisy’ye göre, tamir sadece 180 dolara mal oldu. Daisy’nin hikayesi sosyal medyada büyük ilgi gördü ve birçok kişi Huawei’nin telefonlarının dayanıklılığını övdü. Bu olay, Huawei Mate 50’nin zorlu koşullara bile dayanabilen sağlam bir telefon olduğunu kanıtlıyor.

Sonuç olarak, teknoloji dünyasında bazen beklenmedik olaylarla karşılaşsak da, bazı cihazlar bu tür zorluklarla başa çıkmak için tasarlanmış gibi görünüyor. Daisy’nin Huawei deneyimi, telefonun sadece dayanıklı olmakla kalmayıp aynı zamanda hızlı ve etkili bir şekilde onarılabildiğini de gösteriyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Daha önce başınıza benzer bir olay geldi mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!