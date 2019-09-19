BİM’de 1799 TL’ye satılan laptop’u aldık, size hediye ediyoruz!

Yarışmaya katılım linki: https://www.instagram.com/p/B2luFm-lvls/

BİM’de 1799 TL‘ye satılan HP 15-rb013nt model isimli dizüstü bilgisayarını inceliyoruz ve size hediye ediyoruz. Yarışmaya katılmak için @HWPtr Instagram hesabını takip etmeniz ve ilgili gönderiyi beğenerek bir yorum bırakmanız yeterli. Hediyenin kazananı Instagram sayfamızda 23 Eylül Pazartesi günü canlı yayında belirlenecektir.

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HP 15-rb013nt neler sunuyor?

Aynı modelin internetteki fiyatlarına baktığımızda 2099 TL ile 2400 TL arasında değişen fiyatlar görüyoruz. Yani BİM’in sunmuş olduğu fiyat, internete göre avantajlı.

Mat siyah renkli ve dokulu bir plastik malzeme kullanan model, 1.9 kg ağırlığında. Ürünün sol tarafında ethernet, HDMI, iki adet USB 2.0 yuvası, sağ tarafında ise kart okuyucu ve bir adet USB 2.0 girişleri bulunuyor. Modelin klavyesi numerik tuşlarla birlikte tam teşekküllü ve oldukça rahat. Touchpad deneyimi ise fena olmamasına karşın, ürünü bir fare ile kullanmak daha mantıklı olacaktır.

15.6 inç boyutlu ekranda LED panel ve 1366 x 768 çözünürlük kullanılmış. Tahmin edebileceğiniz üzere uygun fiyatlı bir model olduğundan panel çok kaliteli değil.

Donanım bileşenleri tarafında cihazın kalbinde AMD A9-9420 işlemci, 4 GB RAM ve 256 GB SSD yer alıyor. Bu bilgisayar giriş seviyesindeki donanım bileşenleriyle Word, Excel gibi ofis programlarını kullanma, internette gezinme, 4K veya 1080p film izleme gibi kullanımlar için uygun. Cihazın donanım tarafındaki en büyük problemi 4 GB RAM kapasitesinin yetersiz kalması. Eğer cihazı satın almayı düşünüyorsanız, RAM’i 8 GB’a yükseltmek performansı önemli derecede arttıracaktır. Zira üründe SSD depolama olması hem açılış süresi hem de diğer noktalarda uygun fiyatına rağmen avantaj sağlıyor.