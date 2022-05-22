Çin Jeolojik Araştırmaları Karst Jeolojisi Enstitüsü‘nden araştırmacılar, 200 metreden daha derin bir çukurda gizlenmiş atalardan kalma bir orman keşfettiler. İçeride daha önce hiç görülmemiş bitki ve hayvanlar var.

Bir grup Çinli kaşif, yeni bitki ve hayvan türlerine ev sahipliği yapabilecek bir düdenin dibinde gizli bir orman keşfetti. CGTN göre, orman güney Çin’deki Guangxi bölgesinde bir düden içinde bulunuyor. Düden – veya tiankeng bölgede yaygın olarak bulunuyor, ancak bu, 210 metre derinliğinde olduğu ve 40 metre yüksekliğe kadar ağaçlara ev sahipliği yaptığı için özel bir konumda yer alıyor.

30th giant karst sinkhole discovered in south China's Guangxi pic.twitter.com/52ZxFnyuWF — CGTN (@CGTNOfficial) May 11, 2022

Yerel halk tarafından “dipsiz kuyu” olarak bilinen tiankeng, 300 metre uzunluğunda, 150 metre genişliğinde ve 192 metre derinliğinde. Ping’e köyünün sakinlerine göre, hiç kimse dibe ulaşmayı başaramadı. Bu ve Leye İlçesindeki diğer obruklar hakkında daha fazla bilgi edinmek amacıyla, Çin Karst Jeolojisi Jeolojik Araştırma Enstitüsü, Mayıs ayı başlarında bir keşif gezisi düzenledi.

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Giriş, görüşü sınırlayan yoğun bir ormanla kaplı olduğundan, düdenin dibine ulaşmak kolay olmadı. Bilim adamları, daha iyi bir görüş açısı elde etmek için dronları kullandılar ve ardından düdenden aşağı indiler. Rapor, kaşiflerin büyük dikenli çok yoğun bitkiler ve incirlerin çok tuhaf bir versiyonuna sahip ağaçlar keşfettiklerini gösteriyor.

İçindekiler İlkel ormanda hiç görülmemiş bitki ve hayvanlar var

İlkel ormanda hiç görülmemiş bitki ve hayvanlar var

Kuyu, üç mağara ve iyi korunmuş bir ilkel ormandan oluşuyor. Arka plan, daha önce hiç görülmemiş uzun, ince ağaçlar ve bitkilerle tropik bir ormana benziyor. Araştırmacılar, iki ila üç santimetre uzunluğunda dikenler, eğrelti otları ve bir parça yabani muz bulunan kare bir bambu keşfettiler.

Bilim adamları bunun Leye İlçesinde belgeledikleri 30. tiankeng (göksel kuyu) olduğunu doğruladılar. Asya Mağaralar Birliği başkanı ve keşif grubu başkanı Zhang Yuanhai’ye göre, keşif ve bilimsel araştırma üsleri oluşturmak ve bu jeolojik kalıntıların korunmasını yeniden ayarlamak için keşif gezisi önemlidir.

Yuanhai, “Bu mağaralarda bilim tarafından daha önce hiç rapor edilmemiş veya tanımlanmamış türler keşfetmek beni şaşırtmaz” dedi.

Güney Çin’in karstik manzaraları UNESCO tarafından dünya mirası olarak kabul edilir ve Guizhou, Guangxi, Yunnan ve Chongqing eyaletlerinde bulunur. İspanya’da Cuenca’ya 20 kilometre uzaklıkta Torcas de Palacares Doğa Anıtı olarak bilinen bir yer var. Düdenlerin 80 milyon yıl önce Tethys Denizi’nin çekilmesiyle oluştuğuna inanılıyor.