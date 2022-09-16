ABD’deki ebeveynler, bilgisayar korsanlarının öğretmenler, öğrenciler ve aile üyeleri de dahil olmak üzere 10 milyon kullanıcılı bir okul uygulamasını hedef almasının ardından kötü bir uygunsuz resim aldıklarını bildirdiler.

Resimlerin Seesaw uygulamasındaki saldırıya uğramış hesaplardan gönderildiğine dair okullardan ve öğretmenlerden birçok rapor geldi.

Seesaw, “uygunsuz resim” bağlantısının paylaşıldığını ve sorunu durdurmak için harekete geçtiğini söyledi. Grafik görüntü, şok etmeyi amaçlayan son derece açık bir internet meme’iydi.

Öğretmenler ve öğrencilerle çalışan biri Twitter üzerinden Seesaw’a şunları söyledi: “Uygunsuz bir resmin birden fazla bölgedeki ailelerle ve öğretmenlerle paylaşılmasına izin veren bir şeyler var. Lütfen harekete geçin!”

A note to the Seesaw Community: pic.twitter.com/TALjNpgWgT — Seesaw (@Seesaw) September 15, 2022

Seesaw yaptığı açıklamada, bilgisayar korsanlarının “izole” bireysel hesapları hack’lediğini belirtti ancak idari erişim elde ettiklerini reddetti. Şirket bir durum sayfasında saldırı ve yanıt olarak ne yaptığı hakkında daha fazla ayrıntı paylaştı.

Seesaw ayrıca, “Hizmetlerde yeniden kullanılan, yaygın olarak bulunan güvenliği ihlal edilmiş e-postalar/şifreler, Seesaw hesaplarına yetkisiz erişim sağlamak için kullanıldı” dedi.

Görüntü grup sohbetlerinde göründüğünde bazı ebeveynler ABD medyasına yaşadıkları dehşeti anlattı.

Örneğin, Milwaukee’deki bir okulun müdürü, aileleri mesajı gönderenleri suçlamamaları konusunda uyardı. Müdür yaptığı açıklamada, “Bu mesajlarda belirli veli isimleri olsa da, bu velilerin karışmadığını biliyoruz” dedi.

Seesaw, yaşadığı olaya yanıt olarak ek kullanıcıların uygunsuz mesajı görmesini engellemek için mesajlaşma özelliğini tamamen devre dışı bıraktığını belirtti. Ayrıca uygunsuz mesajı, hesaplardan kaldırdığını ve güvenlik endişesi yaşayan kullanıcıların şifrelerini sıfırlamaları gerektiğini söyledi.

Birçok okul, bir bağlantı kısaltma hizmeti olan bit.ly tarafından gizlenen bağlantılara tıklama konusunda uyarılar gönderdi.

Seesaw, bağlantıları devre dışı bırakmak için bit.ly ile çalıştığını söyledi.