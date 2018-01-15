Bilgi Güvenliği İşletmeler İçin Hayati Öneme Sahip

Dijital dönüşüm sürecinde pek çok gelişmiş teknolojinin işletmelere entegre olması, bilgi ve veri güvenliğine dair kimi soruları da beraberinde getirdi.

Hukuk, sağlık, eğitim gibi pek çok kişisel verinin toplanmasını ve saklanmasını gerektiren sektörlerin doküman güvenliği konusunda tüm tedbirleri alması gerektiği bir gerçek. Ancak bunun yanı sıra, IT altyapısında iş ortaklarına ve müşterilerine ait bilgileri barındıran her işletmenin bu bilgilerin doğru saklanması ve tehditlerden korunması için azami özen göstermesi gerekiyor.

Bu konuda Kyocera İş Geliştirme ve Pazarlama Direktörü Türkay Terzigil; Avrupa ülkelerinin GDPR (Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Düzenlemesi) kapsamında veri güvenliği alanında ciddi adımlar attığını belirtirken, “Türkiye’de bilgi güvenliği denildiğinde akla çoğunlukla işletmelerin birer ticari sır olarak korudukları ürün ve fiyat bilgileri, patentler, yalnızca firma içi dolaşıma açık olan önemli içerikler geliyor. Ancak aslında bilgi güvenliği işletmelerin personellerinin kişisel ve finansal bilgilerine dair tuttukları her türlü kayıttan müşterilerinden topladıkları bilgilere kadar her türlü verinin olası saldırılardan korunmasını kapsıyor. Ülkemizde bilgi güvenliğine dair yasal düzenleme ve standartlar henüz olgunlaşma aşamasında olsa da, dünya veri güvenliğinin işletmeler için kritik öneme sahip olacağı yeni bir döneme doğru hızla ilerliyor.” sözleriyle bu konuya dikkat çekiyor.

Ayrıca Terzigil; “Şimdilik ülkemizde işletmeler tarafından toplanan verilerin saklanması ve işlenmesi yalnızca 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nca düzenleniyor olsa da, dünyada yükselen trendler de göz önüne alındığında yakın dönemde bu konuya dair daha geniş düzenleme ve yaptırımların söz konusu olacağına kesin gözüyle bakabiliriz. Bu çerçevede, Türkiye merkezli işletmeler için bilgi güvenliği, önümüzdeki yıllarda rekabet ortamında güvenilirliklerini ve dolayısıyla karlılıklarını koruyabilmenin yanı sıra yasal anlamda bu alandaki eksikliklerden kaynaklanabilecek sorunlarla karşılaşmamak açısından son derece önemli bir alan olarak ön plana çıkıyor.” diyerek ifade ettiği önemli noktaları “Bilgi güvenliği Kyocera olarak hem iç yapılanmamızda, hem de sunduğumuz hizmetler söz konusu olduğunda üzerinde önemle durduğumuz bir konu. Bu çerçevede yazıcı ve çok fonksiyonlu fotokopi makinelerinden oluşan zengin donanım ürünleri yelpazemizde, özellikle ağ ve kablosuz bağlantı özelliklerine sahip cihazlarımızda bu cihazları dijital kaynaklı saldırılara karşı korumak için işletmelerin ihtiyaçlarına yönelik başlangıç, orta ve yüksek seviyeli gömülü ve / veya opsiyonel güvenlik işlevleriyle donatıyoruz. Bunun yanı sıra hem baskı güvenliği, hem de baskı yönetimi ve maliyet kontrolüne hizmet eden yazılım ürünlerimizle cihaz güvenliğini sağlamanın yanı sıra ofis ortamında korumasız bırakılan, yazıcıda unutulan dokümanlar gibi insan kaynaklı veri sızıntısı risklerinin de önüne geçmeyi amaçlıyoruz. ” diyerek tamamladı.