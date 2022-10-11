Beyaz Saray yaptığı açıklamada, başkan Joe Biden’ın ABD ve Avrupa arasında paylaşılan kişisel verilerin gizliliğini korumak için yeni bir çerçeve uygulamak için bir yürütme emri imzaladığını duyurdu.

Yeni çerçeve, bir Avrupa mahkemesinin 2020’de önceki bir sürümü geri almasından bu yana Atlantik’teki veri korumalarında önemli bir boşluğu dolduruyor. Mahkeme, ABD’nin önceki sistem aracılığıyla aktarılan Avrupa verilerini denetleme konusunda çok büyük bir yeteneğe sahip olduğunu tespit etti.

James Sullivan, Schrems II olarak bilinen davanın “şirketlerin kişisel verileri AB’den ABD’ye AB yasalarına uygun bir şekilde aktarabilmeleri konusunda muazzam bir belirsizlik yarattığını” karardan kısa bir süre sonra kamuya açık mektupla yazdı. Sullivan, sonucun, ABD şirketlerinin geçici olarak farklı “AB onaylı veri aktarım mekanizmalarını” kullanmasını gerektirdiğini ve işletmeler için daha fazla karmaşıklık yarattığını yazdı.

Gizlilik Kalkanı 2.0, ABD istihbarat teşkilatları tarafından olası gözetim konusunda Avrupa’nın endişelerini gidermeyi amaçlamaktadır. Mart ayında, ABD ve AB yeni çerçeve üzerinde prensipte anlaştıktan sonra, Beyaz Saray ABD’nin “belirli ulusal güvenlik arayışında sinyal istihbarat faaliyetlerinin gerekli ve orantılı olmasını sağlamak için yeni önlemler uygulamayı taahhüt ettiğini” söyledi.

Yeni çerçeve, AB’deki bireylerin ABD hükümeti dışındaki üyelerden oluşan bağımsız bir Veri Koruma İnceleme Mahkemesi aracılığıyla tazminat aramasına izin verecek. Bilgi notuna göre bu organ, talepleri karara bağlama ve gerektiğinde doğrudan düzeltici önlemleri alma konusunda tam yetkiye sahip olacak”

Bir konu DPRC’ye ulaşmadan önce, Ulusal İstihbarat Direktörü Ofisindeki sivil özgürlükleri koruma görevlisi de şikayetlerin ilk soruşturmasını yürütecektir. Kararları bağlayıcıdır ve bağımsız organın değerlendirmesine tabidir.

Ticaret Bakanı Gina Raimondo, “AB-ABD Veri Gizliliği Çerçevesi, AB kişisel verilerinin gizliliğini sağlayacak olan sinyal istihbaratı için mahremiyet ve sivil özgürlükler güvencelerini güçlendirmeye yönelik güçlü bir taahhüt içeriyor” dedi.

Beyaz Saray, AB’nin daha sonra önlemlerin “yeterlilik tespiti” yapacağını söyledi. Ayrıca, veri aktarım mekanizmasını eski haline getirmek için veri koruma önlemlerinin yeterliliğini değerlendirecek.

İçindekiler Memnuniyetle karşılandı

Memnuniyetle karşılandı

Amerikan teknoloji şirketleri ve endüstri grupları bu önlemi alkışladı. Meta’nın küresel ilişkiler başkanı Nick Clegg Twitter’da “Açık interneti korumaya ve dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar aileleri, işletmeleri ve toplulukları birbirine bağlı tutmaya yardımcı olacak ABD yasalarına yapılan bu güncellemeyi memnuniyetle karşılıyoruz.” diye yazdı.

TechNet endüstri grubunun başkanı ve CEO’su Linda Moore yaptığı açıklamada “Amerika ve Avrupa sınır ötesi veri akışlarının verimliliğini ve etkinliğini sağlamak için olumlu adımlar atması için Biden yönetimini alkışlıyoruz ve federal bir gizlilik faturasını geçirmek için her iki taraftan Yönetim ve Kongre üyeleriyle birlikte çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

Ancak bazı tüketici ve veri gizliliği gözlemcileri, veri korumalarının kapsamını eleştirdi. Avrupalı bir tüketici grubu olan BEUC, yaptığı açıklamada, çerçevenin “Atlantik’i geçtiğinde Avrupalıların mahremiyetini ve kişisel verilerini korumak için muhtemelen hala yetersiz olduğunu” söyledi. Grup, Avrupa’nın Genel Veri Koruma Yönetmeliği’ne atıfta bulunarak, “önceki anlaşma olan AB-ABD Gizlilik Kalkanı’nın GDPR gerekliliklerinin gerisinde kaldığı bir alan olan kişisel verilerin ticari kullanımıyla ilgili sorunları ele almak için önemli bir gelişme olmadığını” ekledi.

ACLU Ulusal Güvenlik Projesi’nin kıdemli avukatı Ashley Gorski yaptığı açıklamada, emrin “yeterince ileri gitmediğini” söyledi. Gorski, “Amerikalıların ve Avrupalıların mahremiyetini yeterince koruyamıyor ve mahremiyeti ihlal edilen kişilerin taleplerinin tamamen bağımsız bir karar verici tarafından çözülmesini sağlayamıyor.” dedi.