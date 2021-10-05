BepiColombo, Merkür’ün En Net Fotoğrafını Çekti!

Avrupa (ESA) – Japon (JAXA) uzay aracı BepiColombo, Cuma günü ilk kez Merkür’ün yanından geçti.

Sonda, gezegenin kraterli, ay benzeri yüzeyinin güzel ve net görüntülerini gönderdi.

2025’te gezegenin yörüngesine düşmeden önce Merkür’ü beş kez daha geçecek şekilde ayarlandı.

Merkür nihayet altı yıl içinde ilk kez kraterli yüzeyini yakınlaştıran bir uzay sondası ile tekrar spot ışığına çıktı.

BepiColombo uzay aracı, Cuma günü Merkür’ün yanından uçarken, yukarıdaki fotoğrafı, gezegeni gözden geçirdikten yaklaşık 10 dakika sonra, 1.500 mil (2.418 kilometre) uzaklıktan çekti. Görüntü, Merkür’ün kuzey yarım küresindeki eski lav alanlarını gösteriyor.

Bu, BepiColombo‘nun 2018’de piyasaya sürülmesinden bu yana hedef gezegenine ilk iyi bakışı. Uzay aracı, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı’nın (JAXA) ortak bir görevidir. Gezegenin yüzeyini haritalandıracağı, bileşimini analiz edeceği ve manyetik alanını algılayacağı 2025’te Merkür çevresinde yörüngeye girme yolunda ilerliyor. Bilim adamları, tüm bu verilerin Güneş’e en yakın gezegenin tarihini ortaya çıkaracağını umuyor.

Ama önce, BepiColombo‘nun Dünya, Venüs ve Merkür’ü geçerek gezegenlerin yerçekiminden yararlanarak kendisini nihai yörünge yoluna çekmesi gerekiyor. Uzay aracı zaten Dünya ve Venüs’ü geçti. Cuma, altı Merkür uçuşunun ilkiydi.

Misyonun uzay aracı operasyon müdürü Elsa Montagnon bir basın açıklamasında, “Uzay aracı bakış açısından uçuş kusursuzdu ve sonunda hedef gezegenimizi görmek inanılmaz” dedi.

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Bir uzay aracının Merkür’e bu kadar yakın uçtuğu son sefer, NASA’nın Messenger sondasının yüzeyine çarpmadan önce gezegenin kraterlerine son bir kez baktığı 2015 yılındaydı.

BepiColombo’nun görüntüleri, Merkür’ün uzaklaştığını gösteriyor.

BepiColombo‘nun Merkür fotoğrafları o kadar ayrıntılı ki bilim adamları Rudaki, Lemontov ve Calvino adlı belirli kraterleri tanımlayabilirler.

Ancak BepiColombo henüz en iyi lensini bile kullanmıyor. Cuma günkü uçuştan gelen görüntüler siyah beyaz izleme kameralarından geliyor, ancak uzay aracında ayrıca Merkür yörüngesine ulaştığında konuşlandıracağı yüksek çözünürlüklü bir kamera paketi de var. ESA, uzay aracı uzaklaşırken gezegenin uzaklaştığını göstermek için BepiColombo‘nun uçuş noktasından 53 görüntüyü bir videoda bir araya getirdi.

En yakın yaklaşımında, uzay aracı Merkür’ün yüzeyinin sadece 124 mil (199 kilometre) üzerindeydi ancak gezegenin güneşten en uzak tarafındaydı ve gece karanlığındaydı.

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BepiColombo, Merkür çoktan geçip gidene ve gezegenin güneşli tarafı görünene kadar onu iyi göremedi. Bu dizideki en yakın görüntü, Merkür’den yaklaşık 620 mil (1.000 km) uzaklıktadır.

ESA’nın Merkür Yüzeyi ve Kompozisyon Çalışma Grubuna liderlik eden David Rothery, “BepiColombo’nun Merkür’ün ilk görüntülerini görmek ve gördüklerimizi çözmek çok heyecan vericiydi” dedi. “Merkür’ün yörüngesindeyken almamız gereken en kaliteli bilim verilerini incelemek beni daha da heyecanlandırdı çünkü bu, henüz tam olarak anlayamadığımız bir gezegen.”