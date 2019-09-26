BenQ W2700: DCI-P3 destekli 4K HDR-Pro projeksiyonu

BenQ, CinePrime serisindeki yeni ürünü olan W2700 model DLP projektörü bugün Türkiye pazarına tanıttı. BenQ W2700, sinemanın ustaları için görüntü kalitesi, birinci sınıf renk performansı ve ev sineması tutkunları için kişiselleştirilebilirlik sunar.Kısa mesafeli projeksiyonlu ev sinema salonları için tasarlanmış, DCI-P3 renkli dünyanın ilk 4K DLP projektörü olan BenQ CinePrime W2700, projektör için optimize edilmiş HDR-PRO ™ desteği ve bireysel fabrika renk kalibrasyonu ile uzun ömürlü sinematik rengi garanti eder.

DCI-P3 Renk Gamı ile Muhteşem UHD Premium 4K Çözünürlük

W2700, her karede 3840×2160 çözünürlük ve 8,3 milyon farklı piksel ile gerçek 4K performansı sunar. En yeni 0,47 inç tek DMD DLP teknolojisini ve parlak ışık iletimi ve en üst düzey görüntü kalitesi için altı camdan oluşan 10’lu cam mercek elemanından oluşan altı yapıya sahip bozulmamış bir 4K-optimize optik sistemi kullanan W2700, tüm ekran boyunca olağanüstü netlik ve keskinlik sağlar.

Kendini rakiplerinden ayıran W2700, dijital sinema endüstrisinin yüksek DCI-P3 renk standardıyla gerçek 4K çözünürlüğü harmanlayarak, en yeni 4K Blu-ray’leri film yapımcılarının öngördüğü görkemli otantik renklerde görmek için ideal ortamı oluşturuyor. BenQ’ya özel CinematicColor teknolojisini kullanan W2700, Delta E≤3 renk doğruluğunu sağlayan bireysel fabrika renk kalibrasyon raporları ile desteklenen süper geniş DCI-P3 renk alanının %95’ini ve Rec.709’un% 100’ünü sağlar.

W2700, projeksiyon için özel olarak optimize edilmiş özel HDR-PRO teknolojisi ile 4K performansına gerçekçi bir görünüm kazandırıyor. Hem HDR10 hem de HLG formatlarını destekleyen HDR-PRO, canlı doğal ve gerçekçi video kalitesi için çarpıcı 4K netlik ve derinlik kazandıran üstün parlaklık ve kontrast aralıkları ve ideal görüntü optimizasyonu sunmak için otomatik renk ve ton haritalama tekniklerini içerir.

Kişiselleştirme için Gelişmiş Ayarlar ve Kurulum Esnekliği

Sofistike ve özelleştirilmiş sinema deneyimleri arayan film meraklıları ve ev sineması sevenler için W2700’ün tescilli CinemaMaster Video+ ve CinemaMaster Audio+2 teknolojileri, harekete uyumlu 4K piksel geliştirme, muhteşem renk geliştirme, güçlü tonlarda güçlü bütünleşik ses ile birlikte doğal ten rengi yorumlaması ve mükemmel görüntü kalitesine sahip AV odalarına ve evinize ticari kalitede dijital sinema deneyimleri getiriyor.

Modern, kompakt bir profil ve hafifliği ile zevkli bir şekilde tasarlanmış W2700, kısa mesafeli, 1.3X büyük zoom, sınırsız eğlence potansiyeli için dikey lens kaydırma özelliğine sahip AV kişiselleştirme olanağı sağlar.

Digital Light Processing ile güçlendirilmiş, dünyada dijital sinemanın % 90’ında kullanılan 2015 Akademi Ödülü Merit Oscar® kazanan Teknoloji sayesinde W2700, hassas renkler ve keskin ve net bir şekilde bakım veya bozulma olmadan uzun süre dayanan görüntü kalitesi sunar.

Bu ürün ayrıca Avrupa’da EISA (European Imaging and Sound Association) tarafından verilen ödüllerde “Home Theater Display & Video” kategorisinde “Best Buy Projector” ödülünü almıştır.