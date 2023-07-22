Beats, yeni Studio Pro kulak üstü kulaklıklarını piyasaya sürdü. Yaklaşık 15 yıl önce popüler olan orijinal modelin izinden giden bu yeni versiyon, önemli donanım değişiklikleri ve ses kalitesindeki iyileştirmeler ile dikkat çekiyor. Yeni Beats Studio Pro, özellikle Apple’ın üst düzey AirPods Max’ine rakip olacak özelliklere sahip.

Beats Studio Pro’nun tasarımı orijinal modelle neredeyse aynı olmasına rağmen, performans ve ses kalitesi önemli ölçüde geliştirildi. Gelişmiş bağlantı seçenekleri ve konfor artışı da bu modelin dikkate değer özellikleri arasında.

Yeni Beats Studio Pro, Apple tarafından desteklenen birçok bileşen ve teknolojiyle donatılmıştır. Özellikle Apple’ın Kişiselleştirilmiş Uzamsal Ses özelliğini destekliyor. Dinamik kafa izleme, uyarlanabilir ANC ve daha pek çok özelliğiyle donatılmış. Dahası, kulaklıkların mikrofonu da önceki modele kıyasla yükseltildi ve özel 40 mm sürücülü tescilli bir transdüser tasarımı, daha düşük distorsiyon ve daha az gürültü sağlıyor.

Bağlantı seçenekleri olarak, Beats Studio Pro Sınıf 1 Bluetooth, kayıpsız ses için USB-C ve 3.5mm analog seçeneklerini sunuyor. Örneğin, 3,5 mm’lik bir jak, kulaklıkların kontrolörlere ve uçak içi ses sistemlerine bağlanmasını sağlar. USB-C ile ses profilleri arasında geçiş yapabilir.

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Tasarım anlamında, yeni Beats kulaklıklar önceki modellere oldukça benziyor. Kulaklık kapakları, yükseltilmiş deri UltraPlush özelliğiyle daha konforlu bir deneyim sunarken, plastik gövde hafif bir yapı sağlar. Ancak bu plastik yapı, AirPods Max ile karşılaştırıldığında daha düşük kalite bir görünüm sunabilir. Beats Studio Pro, terlemeye dayanıklı olmasına rağmen, resmi bir su geçirmezlik derecesi sunmuyor.

Kontroller, sağ kulaklık üzerinden sağlanır ve “b” logosu bir düğme olarak kullanılıyor. Müzik çalmak, duraklatmak ve çağrıları cevaplamak için bu düğme kullanılırken, Siri’yi başlatmak için de uzun basılıyor. 12.000 TL’den Türkiye pazarına giriş yapan bu kulaklık bakalım AirPods Max’e rakip olabilecek mi?